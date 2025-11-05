如果世界陷入混乱，你想住在哪里？瑞士。

哪些国家是渡过全球危机时刻的最佳避风港？一项最新排名显示，欧洲国家和小国意外成为赢家，榜单首位是瑞士。

《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)刊登的这份榜单名为《全球投资风险与韧性指数》(Global Investment Risk and Resilience Index)，由伦敦投资移民咨询公司恒理环球(Henley & Partners)编撰。该公司专注于“黄金签证”及公民身份业务，旨在解答一个问题：假如全球突然陷入混乱局面，哪个国家最能保障个人及财产安全？

《全球投资风险与韧性指数》(Global Investment Risk and Resilience Index) 是一项衡量各国面对地缘政治、经济和气候等风险的暴露程度，以及其适应和复原能力的指标。根据最新发布的指数，瑞士位居榜首，丹麦、挪威、新加坡和瑞典则分列第二至第五位。 该指数显示，韧性正日益集中在规模较小且适应力强的国家。

这个问题远比它看上去更具有实际意义。恒理环球的数据显示，目前迁居的百万富翁人数已创历史新高。此外，突发性危机并非遥不可及。即便乐观主义者也不确定在当前瞬息万变的世界格局下，哪个环节会出现变数。有时只需蝴蝶一次轻轻振翅就能触发一系列恶性循环。

例如，《新苏黎世报》指出，今年4月美国总统特朗普宣布所谓“解放日”(‘Liberation Day’)关税政策后，全球金融市场波动剧烈，濒临失控临界点；2021年1月，华盛顿国会大厦遭冲击期间，局势也曾处在失控边缘。如今，若某个负债累累的西方国家再次陷入财务困境，或中国对台采取军事行动，都有可能将全球拖入危机深渊。

恒理环球董事会主席Christian Kälin表示：“整个世界都在达尔文适者生存的游戏规则中。”这位瑞士籍高管在接受采访时进一步阐述：“正如动植物界，国家竞争中的胜出者并非实力最强者，而是那些最善于适应变化的国家。”

恒理环球的最新排名一方面依托自身收集的移民行为数据及高净值人群偏好，另一方面结合新加坡人工智能地理空间分析平台AlphaGeo对各国经济及社会环境的深度分析。

AlphaGeo创始人Parag Khanna在接受采访时表示：“要跻身榜首，国家必须兼具极低的风险暴露度与极高的韧性。”位居榜首的瑞士虽然在众多竞争力评估中同样名列前茅，但本次分析涵盖更广的维度。“我们的评估标准不仅包括经济活力，还有政治稳定性，法律确定性以及气候风险。”这位足迹遍布150余个国家的48岁印度裔高管补充道。

然而另一方面，一旦暴发全球危机，联邦制稳定性反而可能掣肘。“在某种程度上，这算是甜蜜的负担：若全球信心崩塌，巨额资本涌入瑞士可能导致瑞郎升值失控。”

《新苏黎世报》分析认为，恒理环球榜单最引人注目之处是许多欧洲国家的出色表现。正是这个饱受增长乏力困扰、在贸易争端中承受巨大压力的古老大陆，占据了榜单前十中的九席，仅有位列第四名的新加坡打破了欧洲阵营的垄断。

瑞士之后的是丹麦和挪威。新加坡之后，分别是位居第5的瑞典，以及紧随其后的卢森堡、芬兰、荷兰、德国和冰岛。美国位列第24名，法国第29名，意大利第36名，中国第37名，俄罗斯第69名，印度仅排在第104名(主要受气候风险影响)。

另一个有趣的现象是榜单前列国家均为小国。Khanna对此给出的解释是，这些国家更为灵活，更能随机应变。排在榜单末尾的倒数三名分别是：巴基斯坦(第148位)、海地(第149位)和黎巴嫩(第150位)。

恒理环球董事会主席Kälin指出，当前世界正面临接连不断的冲击，除贸易争端外，人工智能革命与全球变暖同样令人担忧。他认为：“应变能力已成为新热词。政策必须增强社会的韧性，来应对这样的剧变。”《新苏黎世报》总结道，尽管关税争端引发诸多负面报道及评价，但新出炉的风险与韧性指数表明，瑞士和众多欧洲国家正在正确的轨道上阔步向前。

