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世界上每六个人中就有一个生活在孤独中

全球每六个人中就有一位感到孤独。
全球每六个人中就有一位感到孤独。 Keystone-SDA

总部设在日内瓦的世界卫生组织(WHO)表示，世界上有六分之一的人遭受孤独感困扰。

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世界卫生组织社会关系委员会的一份报告指出，孤独感及社会孤立会令人患上疾病，导致每年全球87.1万例死亡。

孤独会增加中风、心脏病、糖尿病、抑郁症、焦虑症、自杀及其他疾病的患病风险。

受孤独感困扰的青少年比同学成绩差22%，而孤单的成年人则更难找到工作或保住自己的岗位。

这种情况影响的不仅是个人，更会给社会造成数十亿美元的医疗成本及就业损失。

手机与独居问题

该委员会联合主席Vivek Murthy这样描述“孤独”：“孤独是一种痛苦的主观感受。我们无法获得所需要的人际关系时，多数人都会经历这种感受。与之对应的是‘社会孤立’，这是一种与外界很少联系或互动的客观状态。”

报告估计，三分之一的老年人及四分之一的青少年处于社会孤立状态。其原因包括疾病、受教育程度低、低收入、缺乏社交机会、独居和数字技术的影响。

Murthy认为，数千年来，人类的交流不仅限于语言，也包括表情、肢体语言、声音、甚至沉默传达的信息。但随着人们频繁使用手机或社交网络沟通，上述交流方式正在消失。

瑞典青年的活动储值卡

世界卫生组织将瑞典树立为典范。瑞典社会事务部长Jakob Forssmed称，该国制定了专门的国家战略对抗孤独。人们已经意识到，“孤单”不仅是个人存在问题，整个社会都面临挑战。

瑞典正在有意识地积极推动各方面的社交联系。例如在商店、餐厅、社区或俱乐部等场所。所有儿童和青少年不久后将获得一张预付卡，但只能用于在休闲时间内预定团队活动。

Forssmed表示，瑞典将在公立学校内禁止手机的使用。研究表明，此举有助于增加社会互动，减少网络霸凌。儿童和青少年睡眠更好，在课余时间也更容易放下手机。

随后，这位瑞典部长补充道，假如家长总是握着手机不放，孩子往往也会感到沮丧。

世卫组织社交关系委员会肯定了数字技术的优势。例如，人们可以通过视频方式联系，这在从前无法实现。

不过，Murthy认为：“在我们的生活中，远离科技的影响，为面对面的交流留有空间至关重要。”

世卫组织的报告指出，社会联系能保护健康，减少炎症反应，降低严重健康问题的风险，促进精神健康，并预防过早死亡；还可以强化社会结构，帮助打造更健康、更安全、更繁荣的社区。 

为推动社会联系，报告概述了全球行动路线图，重点关注五个关键领域：政策、研究、干预、改进测量方法(包括制定全球社会联系指数)和公众参与，旨在改变社会规范并推动全球社会联系运动。 

减少孤独和社会孤立的解决方案存在于国家、社区和个人多个层面，范围涵盖提升公众意识、改变国家政策、加强社会基础设施(如公园、图书馆、咖啡馆)以及提供心理干预等。 

大多数人都经历过孤独的感受。每个人都可以通过日常生活中的一些简单行动发挥作用，例如向需要帮助的朋友伸出援手，放下手机专注于交谈，问候邻居，加入当地社团，或参与志愿服务等。如果问题较严重，那么了解可为感到孤独的人提供哪些支持与服务至关重要。 

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