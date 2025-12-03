“中国法案”：瑞士议会就外国投资管控达成共识

瑞士联邦议会就“中国法案”(Lex China)达成一致。 Keystone-SDA

瑞中自贸协定生效于2013年，如今已超过十年。伴随着两国的贸易互动，围绕双方经济利益和价值观分歧的讨论从未停歇。近日，瑞士联邦议会两院就规范外国投资者(尤其是中国投资者)在瑞投资的立法文本达成共识。

多年来，瑞士议会一直在讨论关于“加强对外国(尤其是中国)企业或投资者收购瑞士公司或对瑞士关键企业及敏感领域投资的审核与限制”的议题。相关法案法案也因此有了其非正式简称：“中国法案”(Lex China)。

近日，瑞士联邦议会国民院与联邦院达成一致观点，主张对法案进行限制性修订。例如，若企业收购案仅危及瑞士关键物资及服务的供应及安全，法案将不予适用。该法案仅用于阻止危及公共秩序或安全的收购行为。

2020年，议会要求政府制定相关法案，对外国投资进行审查。此举起因之一是中国化工集团2017年对瑞士农化和种子巨头先正达(Syngenta)的收购。

此后，各界普遍担忧中国未来可能收购涉及国家安全的瑞士企业和基础设施。

