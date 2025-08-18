特朗普问瑞士联邦主席：“你们准备付我多少钱？”

美国正式宣布对瑞士进口商品征收39%新关税的前一天，美国总统特朗普与瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特举行了电话会议。 Keystone-SDA

7月31日，瑞士和美国领导人举行了电话会议。据《星期日一瞥报》(SonntagsBlick)调查透露，特朗普在通话中直接向瑞士要价。与之前的猜测相反，双方通话并非由瑞士方面发起，而是由美国贸易代表提出。

截至目前，双方领导人7月31日的通话细节一直非常模糊。不过，《星期日一瞥报》基于知情人士的调查披露了部分细节。

根据最初猜测，特朗普政府实施对瑞士进口产品征收39%的关税前进行的这次通话是由瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特提出，但真正的发起人是美国贸易谈判代表贾米森·格里尔(Jamieson Greer)。《星期日一瞥报》表示，“格里尔在某种程度上，是瑞士在美国政府内部的秘密观察员。”

据报道，电话会议期间，特朗普向瑞士联邦主席直接提出了财务要求。他特别提到欧盟将新增对美投资6000亿美元(约合人民币43’100亿元)，且将其视作赠予而非投资。据称，这位美国总统随后问道：“你们准备付我多少钱?”

“我不在乎他们说了什么”

报道指出，当凯勒-苏特提到瑞士政府与特朗普幕僚(指美国贸易代表贾米森·格里尔及其团队)之前已经达成的、华盛顿与伯尔尼之间的意向声明时，特朗普对自己官员的态度显得居高临下、不可一世，并答复：“我才不在乎他们说了什么。”

《星期日一瞥报》对凯勒-苏特的发言人提出相关问题时，对方拒绝就此发表评论。

