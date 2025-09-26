瑞士面临美国对药品征收100%关税

特朗普宣布对药品征收100%的关税。 Keystone-SDA

美国总统特朗普宣布将对美国境外生产的药品、卡车及家具产品加征新的关税。

自今年8月特朗普的关税大刀挥向瑞士以来，无论是瑞士的制药企业，还是美国本土的药企都在担心这把大刀砍向制药领域，如今，最令人担忧的事情还是发生了。

特朗普在其自创的媒体平台真实社交(Truth Social)账号中写道：自10月1日起，“所有品牌及已获得专利的药品将被征收100%的关税，除非相关企业在美国有药品生产基地。”

此前，瑞士制药业一直未受到特朗普政府对瑞士征收的39%的关税政策影响，但各大药企一直承受着关税压力。特朗普要求各制药集团在9月底前降低进口药品价格，否则将对该行业施加重税。

诺华药业欲降低美国药价

瑞士知名药企诺华制药正在尝试下调美国市场药价。首席执行官万思瀚(Vas Narasimhan)在《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)近日刊登的采访中表示：集团正与美国政府合作，“寻求建设性解决方案”。他呼吁美国以外的国家承担起自身责任，增加创新投入。他指出，尤其在瑞士，药品定价太低。

瑞士联邦委员会与制药业于9月22日举行会谈，商讨应对美国关税政策。瑞士联邦经济部长居伊·帕姆兰(Guy Parmelin)评价此次会谈富有“建设性”，但未透露具体细节。

当被问及是否会调高瑞士的药品价格时，瑞士联邦卫生部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)表示，讨论的重点不是药价问题，而是：“如何依照议会授权和现行的法律基础，提升瑞士制药业的价值。”

特朗普的目标

药品关税无疑会推高其价格。瑞士赖费森银行(Raiffeisen Switzerland)首席经济学家弗雷迪·哈森梅尔(Fredy Hasenmaile)分析指出，美国政府希望借助此举实现两个目标：一是拉低药品价格，二是把药品生产带回美国。

哈森梅尔在接受瑞士财经新闻机构AWP采访时表示：“但这么做会事与愿违。”他认为，新生产基地的建设需要数年时间，投入巨大，审批过程冗长复杂。因此关税手段不是长期推动生产回流的妥善途径。

罗氏药业及诺华药业在美投资

瑞士两大制药巨头：诺华制药和罗氏药业早在今年春天已经宣布将加大对美投资，以避免关税壁垒造成的影响。诺华表示，未来五年将追加230亿美元(约合人民币1’641亿元)对美投资，用于新建厂房、设立研究实验室。

罗氏制药更是计划同期投资500亿美元(约合人民币3’567亿元)扩大产能。

制药业是瑞士经济增长的引擎，创造了近10%的国内生产总值。2020年至今，贡献了约40%的年经济增长额，出口占比超过一半。

不过，日本三菱日联金融集团(MUFG)驻新加坡经济学家Michael Wan指出，目前新关税政策对药品的具体定义“尚不明确”。“我们理解，这里的药品应当不涵盖来自印度等国的仿制药(generic medicine，在原研药专利期满后，其他药企可以仿制生产的、与原研药具有相同活性成分、剂型、给药途径、质量、安全性和疗效的药品。)。这类药品应当不会受到此次关税政策影响。”

卡车和家具产品

特朗普在另一份声明中宣布，将对“所有美国境外制造的重型卡车”征收25%的关税。据称，此举旨在支持美国本土卡车制造商，如：彼得比尔特(Peterbilt)、肯沃斯(Kenworth)、福莱纳(Freightliner)、马克卡车(Mack Trucks)等品牌。

特朗普宣称，对重型货运车辆征税取决于“众多因素，但最重要的是出于国家安全考虑！”

早在今年春天，特朗普政府就曾启动相关调查，以确定国外制造的进口卡车是否对“国家安全”构成威胁。

在美国市场颇具竞争实力的外国制造商包括瑞典的沃尔沃集团(Volvo)及德国的戴姆勒卡车公司(Daimler)。消息传出后，两家企业的股价在周四(9月25日)欧洲股市收盘时均大幅下跌。

特朗普还计划对众多家具产品施加关税。

他写道：“所有的厨房家具、浴室水槽及相关产品将被征收50%的关税。从10月1日起，所有装有软垫的家具将执行30%的关税。”

据美国国际贸易委员会(US International Trade Commission)的数据显示，截至2022年，美国的进口家具(特别是来自亚洲的家具)占到市场售出家具产品的60%，其中木质家具占到86%和软体家具占42%。

受此影响，依赖进口产品的零售商Wayfair和Williams Sonoma的股价立刻在收盘时下跌。

通胀担忧

这轮关税攻势引发人们对美国通胀再度升温的担忧。

作为全球最大经济体，美国正通过一系列保护主义措施重振美国制造业。这与美国长期奉行的开放性经济政策形成鲜明对比。

特朗普政府对所有国家均施加10%的基础关税，对与美国存在贸易顺差的国家执行的关税更高。

尤其对加拿大、墨西哥、欧盟、中国等主要贸易伙伴征收的附加税有过之而无不及。各国与美国的双边贸易谈判正在紧锣密鼓的进行。

