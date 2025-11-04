瑞士食品零售商之较量：Coop“战胜”Migros

成立时间与起源

Migros于1925年在苏黎世创立，最初以流动售卖车的形式直接向消费者低价供货，后来发展为区域合作社联合体。

Coop的创立可上溯到19世纪末的消费者合作社运动(1860s-1890s)，多个合作社在1890年联合形成瑞士消费者协会联合会(VSK)，1969年正式以“Coop合作社(Genossenschaft)”之名整合并沿用至今。

各自主流目标客户

Migros针对的消费群体是大众家庭，对价格敏感但注重便利性，覆盖从低价(M-Budget)到中高端(Migros Sélection)多层次自有品牌。同时，通过银行、旅游、电子商务(如Digitec和Galaxus关联业务)覆盖更广泛的客户群。

Coop也面向大众消费者，但在“可持续、有机、品质导向”的细分客户上更强，并通过大型超市、折扣线Prix Garantie、专门店与批发渠道等服务不同偏好的顾客群。

各自产品及服务优势

Migros拥有从M-Budget到Sélection的强大的自有品牌阵营，在价格与品类覆盖上表现均衡；作为合作社联合体，具备庞大会员基础与本地化的区域网络；业务多元化，除食品零售以外还有工业、银行、旅游、线上平台等。

Coop则在有机、可持续食品上占据更高市场份额。Coop被认为是瑞士有机食品的重要销售通路之一；其具有明确的低价保障线(Prix Garantie)与丰富的自有品牌组合，兼顾价格敏感型与品质健康导向型消费者。此外，Coop不只是做普通超市零售，还经营面向企业客户的批发和“现金自提”仓储业务(如Transgourmet)，同时拥有多种不同类型的店铺和销售渠道，形成一个多层次的零售体系。