瑞士食品零售商之较量：Coop“战胜”Migros
瑞士零售商巨头Migros今年迎来百年店庆，但喜庆气氛并不浓厚。据《周日报》(SonntagsZeitung)消息，随着竞争对手Coop日益壮大，Migros正在逐渐失去核心业务的市场份额。
《周日报》在11月2日的报道中援引了瑞士主要零售商内部比较平台尼尔森零售监测(Nielsen Retail Monitor)的数据。据统计，Coop食品及食品相关产品的市场占有率为43%，而Migros仅为37.4%。
相关内容
瑞士零售巨头Migros计划低价出售旗下子公司并裁员
尽管Migros主打最低价承诺(特别针对蔬菜产品)，但Coop在肉类及新鲜蔬菜领域的赶超势头强劲。Migros新闻发言人Prisca Huguenin-dit-Lenoir承认，降价导致短期盈利损失，但强调“我们的顾客今年已经成功节省开支高达5亿瑞郎(约合人民币44亿元)。”她解释说，降价会在短期内影响市场份额，但长期来看，Migros计划到2030年对350家店面进行翻新，并开新店140家。
成立时间与起源
Migros于1925年在苏黎世创立，最初以流动售卖车的形式直接向消费者低价供货，后来发展为区域合作社联合体。
Coop的创立可上溯到19世纪末的消费者合作社运动(1860s-1890s)，多个合作社在1890年联合形成瑞士消费者协会联合会(VSK)，1969年正式以“Coop合作社(Genossenschaft)”之名整合并沿用至今。
各自主流目标客户
Migros针对的消费群体是大众家庭，对价格敏感但注重便利性，覆盖从低价(M-Budget)到中高端(Migros Sélection)多层次自有品牌。同时，通过银行、旅游、电子商务(如Digitec和Galaxus关联业务)覆盖更广泛的客户群。
Coop也面向大众消费者，但在“可持续、有机、品质导向”的细分客户上更强，并通过大型超市、折扣线Prix Garantie、专门店与批发渠道等服务不同偏好的顾客群。
各自产品及服务优势
Migros拥有从M-Budget到Sélection的强大的自有品牌阵营，在价格与品类覆盖上表现均衡；作为合作社联合体，具备庞大会员基础与本地化的区域网络；业务多元化，除食品零售以外还有工业、银行、旅游、线上平台等。
Coop则在有机、可持续食品上占据更高市场份额。Coop被认为是瑞士有机食品的重要销售通路之一；其具有明确的低价保障线(Prix Garantie)与丰富的自有品牌组合，兼顾价格敏感型与品质健康导向型消费者。此外，Coop不只是做普通超市零售，还经营面向企业客户的批发和“现金自提”仓储业务(如Transgourmet)，同时拥有多种不同类型的店铺和销售渠道，形成一个多层次的零售体系。
据报道，Coop凭借持续的低价战略及Pronto便利店的推广赢得领先优势，仅2024年的销售增长便达16%。Coop首席执行官Philipp Wyss指出，Migros的重组也为Coop带来了额外客源。
相关内容
Migros正通过便利店品牌Migrolino在小型零售领域迎头赶上，并间接规避了其一直以来奉行的酒类销售禁令，在加油站等合作零售渠道出售酒精饮料。
德国折扣零售商也在不断扩张：Lidl正在布局300家新店；Aldi认为瑞士市场发展已足够成熟。曾长期稳居瑞士零售业龙头地位的Migros已经失去了头把交椅。在食品零售排名中，Coop以349.1亿瑞郎(约合人民币3’074亿元)的总营业额领跑，远超Migros325亿瑞郎(约合人民币2’862亿元)的总营业额。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。