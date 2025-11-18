中风治疗：科学家研发可在血管中游动的微型机器人

这一技术已在逼真的血管模型和大型动物体内成功测试，未来有望为全新疗法铺路。 Keystone-SDA

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的研究人员研发出一种可在人体内对抗疾病的微型机器人。这一装置的宽度不足2毫米，科研人员可以在血管内操控这一装置以送达关键药物。

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Scientists develop tiny robots that can swim through your blood to fight strokes 更多阅览 Scientists develop tiny robots that can swim through your blood to fight strokes

Deutsch de Mini-Roboter soll Medikamente ins Hirn bringen 原版 更多阅览 Mini-Roboter soll Medikamente ins Hirn bringen

这种微型机器人尚未在人类体内测试，但在猪和一只绵羊体内的实验均取得成功。相关成果于11月13日发表于《科学》期刊。

苏黎世联邦理工学院在新闻稿中表示，医学界一直致力于开发能够将药物精准送达患处的方法。目前中风、肿瘤等多种疾病的治疗都需要向全身输送大剂量药物，这增加了副作用风险。

而新型机器人旨在解决这一问题。它由一个球状凝胶胶囊组成，内部可嵌入药物。科研人员在胶囊中加入了氧化铁纳米颗粒，使其能够通过外部磁场操控。

加热释放药物

苏黎世联邦理工学院表示，研究团队结合了三种不同的磁性导航策略，使机器人能够在大脑动脉的各个区域内移动。

“我们体内的血液流速和流量都非常惊人，我们的导航系统必须能够承受这一切，”论文主要作者、苏黎世联邦理工学院研究员法比安·兰德斯(Fabian Landers)在新闻稿中表示。

到达目标后，胶囊会通过高频磁场加热，使凝胶结构溶解并释放药物。

为便于医生追踪胶囊的位置，研究人员还加入了对比剂-钽纳米颗粒。钽在医学中使用广泛，但由于其密度更高，操控难度也更大。

各国科研机构正竞相开发这类微型医疗机器人，其核心目标是在人体狭窄而复杂的血管系统中实现“体内导航”与“精准定点给药”，减少全身输药带来的副作用，并提升中风、肿瘤等疾病的治疗效果。

尽管距离广泛临床应用仍有不少技术和监管挑战，但微型医疗机器人被普遍视为未来精准医疗的重要突破口，有望在未来十年显著改变疾病治疗方式。

