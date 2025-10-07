真相还是流言：外国领导人是否把钱藏进了瑞士银行？

在过去数十年里，民众起义、文件泄露以及媒体合作调查，都令瑞士银行账户中的可疑资金得以被揭露。

例如在2011年，当阿拉伯世界爆发反对威权政权的抗议时，瑞士迅速冻结了与当时陷入困境的领导人(包括叙利亚的巴沙尔·阿萨德和利比亚的穆阿迈尔·卡扎菲等)有关的多个账户，所涉资金高达数亿瑞郎。

从拉丁美洲的海地和秘鲁，到中亚的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，再到非洲的安哥拉和马里，多名外国官员被怀疑将挪用的国家资产转移到瑞士银行。

2022年，#SuisseSecrets跨国媒体调查曝光后，瑞士资讯swissinfo.ch曾重点报道过几起触及瑞士的典型窃盗统治(又称“盗贼统治”)案例。

面对类似的揭露案例，瑞士也出台了一些措施以防止洗钱和非法资金流动。2016年，瑞士通过一项新的法律，以协助被盗资金返还至其原属国。

但要做到这一切并不容易。检察官必须在法庭上证明相关资金确实属于非法所得，才能将其归还给民众。在理想的情况下，资金原属国也必须具备透明地接收和再分配这笔资金的国家机制。

瑞士资讯梳理了瑞士在资产追讨方面的一些进展，包括邀请公民社会参与决定如何使用资金，以惠及最需要的人。然而挑战依然存在。

(编辑Tony Barrett/vm/ac，编译自英语：小雷/gj)

