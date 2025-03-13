中国跨国镇压下的藏人和维吾尔人：”瑞士必须立即采取行动”

2016年9月16日，藏族和维吾尔族民众在瑞士日内瓦联合国欧洲总部前的万国宫举行集会。如今，他们除了为中国境内的藏人和维吾尔人发声外，还敦促瑞士政府采取行动保护自己免遭跨国镇压。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

瑞士政府委托开展的全球首项关于藏人和维吾尔人社群遭受中国政府恐吓威胁的研究，揭露了中国实施跨国镇压的残酷现状。那么，包括瑞士在内的诸多国家是否采取足够措施，以保护其居民免遭跨国迫害？

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由于众多国际组织常驻于此，瑞士因此往往被誉为“世界人权之都”。然而，对于生活在该国的藏人和维吾尔人来说，他们依然感觉无法逃脱中国政府的严密监视、恐吓和威胁，而瑞士这个安全无忧的国度，也被他们视为屡屡被迫直面跨境压迫者的地方。

”我们清楚地意识到我们受到监视，尤其是在互联网上，“生活在瑞士的欧洲西藏青年协会(Tibetan Youth Association in Europe)联合主席Arya Amipa告诉瑞士资讯SWI swissinfo.ch，”我们不断收到可疑的电子邮件，要求我们发送个人隐私数据信息，例如更改电子邮箱账号密码。这些邮件乍一看似乎是由电子邮件服务提供商发来的，但只要你仔细查看，就会注意到当你把鼠标悬停在发件人的电子邮件地址上时，地址会自动改变。“

Amipa坚信，中国政府是这些针对海外藏人侨民社群所实施的网络钓鱼行动的幕后黑手。因此，“我们必须通过使用端到端加密通讯程序(译者注：即发送者在其电子设备上加密消息，接收者在另一端的接收设备上解密消息)、双因素认证(译者注：即需要通过两种形式的身份验证才能访问资源和数据)以及VPN客户端(译者注：VPN客户端服务是通过安全服务器对互联网流量进行重新路由，保护用户的在线活动不被窥探)来保护自己”，即便是在与瑞士的其他人通讯往来时也是如此。

欧洲西藏青年协会(Tibetan Youth Association in Europe)联合主席Arya Amipa Arya Amipa

第二代藏裔瑞士人、系统工程师Jigme Adotsang也在网上分享了自己遭受中方监视的经历。他表示，在藏人社群组织或参与的公开活动和游行示威中，“我们一次又一次地注意到，在这类活动的角落里有一些不明身份的亚裔人士携带着大型照相机”，有时还配备着长焦镜头，以便更好地捕捉到游行参与者的面部特征。“他们并不介意被(我们)看到，所以看起来这更像是一种恐吓战术。”

其结果就是，“(在藏人社群里)恐惧感增加了，尤其是在年轻的藏人中”，Adotsang介绍称，鉴于此，许多藏人已不再参加抗议活动。他在瑞士非政府组织“保护受威胁群体协会”(Gesellschaft für Bedrohte Völker)的网站上分享了他遭受中国政府监视的经历外部链接。

Amipa和Adotsang的说法，得到了最近发布的题为“瑞士藏人和维吾尔人的情况调查”(Situation von tibetischen und uigurischen Personen in der Schweiz)报告的支持与佐证，该报告基于瑞士政府委托巴塞尔大学欧洲研究所的中国事务专家拉尔夫·韦伯(Ralph Weber)教授及其团队进行的研究所得出的结论撰写而成。报告详细描述了中国当局对居住在瑞士的藏人和维吾尔人社群所实施的大规模监视和施压策略。

研究报告得出的结论是，瑞士藏人和维吾尔人社群的成员“极有可能”受到来自中方人员的“系统性监视、威胁和拉拢收买”。瑞士政府补充称，“本研究报告中确定的施压方式的程度和强度，更有可能是被隐瞒和低估-而非夸大、高估了”。部分原因在于，实施跨国镇压行为的一方通常在暗中行动，而受害者则往往担心一旦公开谈论自己的经历，势必会遭到报复。

了解更多关于瑞士藏人和维吾尔人社群受到中国政府监视和恐吓的研究报告内容：

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面对中国实施的跨国镇压，其他国家如何应对？

瑞士政府发布的这份报告，是全球范围内首例经一国政府委托、针对其领土上藏人和维吾尔人社群究竟在多大程度上受到中方监视和恐吓展开调查研究而得出的成果。总部位于华盛顿的非政府组织“自由之家”执行副总裁妮可·比宾斯·塞达卡(Nicole Bibbins Sedaca)表示外部链接，中国在跨国镇压国家名单中名列前茅，并“实施了世界上最复杂、最全面的跨国镇压运动，中国跨国镇压案件占据记录在册总数的30%”。

中国实施的跨国镇压，在过去的一年里迅速登上各大报章，一时间成为热门话题，但这一现象并不新鲜。部分西方国家政府近年来已相继采取了措施，力求更有实效地解决这一问题。

美国政府于2023年首次正式直面这一问题。由美国国会多位跨党派参议员组成的小组提出了“跨国镇压政策法案”(Transnational Repression Policy Act)，该法案旨在”针对他国政府和个人在美国境内及海外对美国公民进行跟踪、恐吓或袭击的行径追究责任“。美国也是迄今为止唯一一个在各级政府投入大量资源来深入了解这一问题、并提出有意义的行动要点的国家，比如为遭受跨国镇压的群体设立热线电话，并与受影响的社群进行磋商。

世界维吾尔代表大会(World Uyghur Congress)告诉瑞士资讯SWI swissinfo.ch，加拿大和德国也付诸了类似的努力，“我们希望能够与志同道合的政府一起共同努力应对这一切。”

世界维吾尔代表大会同时也证实，维吾尔人在海外面临的跨国镇压正日渐升级。这些跨国镇压，主要通过包括微信、“一体化联合作战平台”(Integrated Joint Operations Platform，是中国政府推出的一套基于大数据的监控系统和警务APP，主要应用于新疆地区)在内的多项监控技术、视频和电话骚扰、网络钓鱼与恶意软件攻击、间谍软件、黑客入侵、间谍活动等多种渠道进行。

但“我们没有发现在瑞士有任何可用的资源或手段来解决这个问题”，该组织向瑞士资讯SWI swissinfo.ch坦言。

何为跨国镇压？ 所谓跨国镇压，是各国政府为了对移居海外的公民或海外侨民进行管制、施加影响所采取的手段。 它不仅包括暴力威胁、从定居国驱逐出境以及对其家人实施伤害，同时也包括提供金钱利诱收买、或提供与国内家人联系的机会，以换取对方对在其所处国社群的监视、改变行为以及脱离交往的社群。

期待已久的报告三度被推迟发布

据估计，目前约有8000名藏人生活在瑞士，这也使得瑞士成为除印度以外全球最大的藏人流亡社区东道国和西藏难民聚居地之一。而维吾尔人社群的人数仅维持在两位数。数年来，这两大群体一直对瑞士官方这份报告的出炉翘首以待。

该报告源起于2018年。当时，“保护受威胁群体协会”向瑞士政府提交了一份请愿书，敦促官方采取措施保护瑞士的藏人群体免受中国政府的监视、恐吓和威胁，并在必要时与中国当局进行交涉。据此，瑞士联邦议会国民院外交事务委员会于2020年提出质询，要求联邦委员会提交一份关于瑞士藏人状况的详细报告，“尤其是关于言论自由和[中国政府的]监视”。次年，联邦委员会决定将瑞士维吾尔人群体的情况也纳入其中。

通常情况下，面对由议会提出的质询，联邦委员会应当在两年内做出答复。因此，根据负责提交该质询的国民院议员兼外交事务委员会成员尼古拉斯·瓦尔德(Nicolas Walder)的说法，这份报告本应在两年前就发布。

然而，据瓦尔德称，这份报告先后被推迟三次才面世，且“每次[联邦委员会]都没有[给予]充分的理由”。

代表联邦委员会委托外部专家展开调研和撰写报告的瑞士联邦移民事务秘书处，将原因归结为该报告的处理和审阅工作，就优先级而言，需让位于2022年2月爆发的俄乌战争和处理乌克兰难民S类保护性居留身份。“针对这份报告结论的处理时间，比原计划的要长，”它向瑞士资讯坦承。

瑞士当局的优柔寡断、犹疑不定

在欧洲西藏青年协主席Amipa看来，报告之所以迟迟未被公布，是因为瑞士不想激怒其在亚洲最大的贸易伙伴。然而，他认为“在这些问题上保持沉默和不作为，就等同于主动选择了允许暴行继续发生”。

在过去的几十年间，瑞士在对华问题上始终采取“通过贸易实现变革”的方针。换而言之，瑞士曾在很长的一段时间里认为，与西方国家的贸易往来，会给中国带来积极变化，其中也包括随着中国逐步开放，该国会越来越重视人权。然而过去十年的事实则表明，情况恰恰相反，藏人和维吾尔人(包括中国境内和流亡海外的侨民)的处境急剧恶化。

至于瑞士当局的做法，研究报告指出，在受访的瑞士藏人和维吾尔人看来，[瑞士政府]明显收紧了对其和平示威和庇护政策的限制，这被视为一种压力。

比如十年前，瑞士藏人的居留证“国籍”一栏曾标注的是“无国籍”，而现在则一律被自动标注为“中国”-尽管其中部分人出生在瑞士或印度。这一变化迫使这些藏人必须定期与中国大使馆或领事馆保持联系，让他们暴露于登记报到制度之下，以及不得不接受来自中国官员的进一步监视和恐吓，后者则会提醒他们不要参与政治活动。

33岁的藏裔瑞士公民Migmar Dolma向瑞士资讯表示，她对瑞士当局在应对瑞士藏人民主权利受到侵犯这一问题上的犹豫不决和碌碌无为深感失望。

在2014年巴塞尔中秋节庆祝活动现场的一次静默示威中，她被一群亚洲面孔的男子强行揪住、推搡并按倒在地。她对录像中的不明身份者提起了诉讼，但最终被当地检察官驳回。她认为，[巴塞尔地方法院的]这一决定是出于政治动机。

2014年，一群瑞士藏人在巴塞尔中秋节庆祝活动现场举行了静默示威。一段视频显示，Dolma被她认为是来自中国大使馆官员的不明身份男子强行揪住、推搡并按倒在地：

外部内容

“瑞士当局并没有履行保护其公民免受中国大使馆侵害行为的职责，”她反问道，“难道我们不属于瑞士吗？难道我们这些有藏族血统的瑞士人，就因为我们的父母和祖父母曾经获得瑞士庇护而心存感激，就该自此闭嘴、保持缄默吗？作为一名瑞士公民和西藏难民的女儿，看到瑞士向中国卑躬屈膝，我感到羞愧。”她强调称，瑞士必须坚守其促进人权的原则。

”害怕中国的反应“

”我们的政府害怕中国政府的反应，“瓦尔德表示。他认为，瑞士政府担心报告的发布可能会影响其与中国达成自由贸易协定延长和升级的计划。这不仅仅是因为中国政府的反应，还因为报告的面世可能会对瑞士公众舆论产生影响，因为更新后的自由贸易协定必须得到瑞士选民的首肯。

部分左派政党希望在新自由贸易协定中纳入有关环境和人权保护的强制性规定：

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瑞士是除冰岛和塞尔维亚以外唯一与中国签署自由贸易协定的欧洲国家。在瓦尔德看来，瑞士始终将贸易利益置于人权之上。

”结果就是，自2013年中瑞缔结自由贸易协定以来，我们的贸易额增长了70%，而中国的人权状况却急剧恶化。中国针对瑞士藏人和维吾尔人社区的敌对行动，从未如此频繁，“他表示。

”一个国家对中国投资的依赖程度越高，就越有可能与中国达成合作或对其[实施的跨国镇压]置若罔闻、视而不见，”英国谢菲尔德大学(University of Sheffield)东亚研究讲师大卫·托宾(David Tobin)在接受英国广播公司(BBC)采访时评价道。他目前的研究重点是收集维吾尔侨民关于种族灭绝的暴力和创伤的口述。

托宾和他的同僚围绕中国实施跨国镇压这一主题，进行了迄今为止最全面的研究之一，他们采访和调查了散居于多个国家的200多位维吾尔族侨民，并于2023年公布了他们的研究结论。

他研究的国家之一是土耳其，而对于逃离中国的维吾尔人而言，该国历来是他们青睐的避风港。据称大约有5万名维吾尔人居住在土耳其，这也使得这里拥有中国境外最大的维吾尔社区。但随着近年来该国对中国经济依赖的加深，土耳其对中国跨国镇压的容忍度也悄然发生了巨大变化。

为了避免重蹈土耳其的覆辙，瑞士社会民主党和绿党坚持要求将中国政府对瑞士藏人和维吾尔人社群基本权利的侵犯这一议题，纳入到与中国政府正在进行的自贸协定谈判中。尽管将瑞士藏人的状况以及有关人权和环境保护的强制性规定纳入新的自由贸易协定中的提议，已于去年在国民院外交事务委员会中以微弱优势被否决。

虽然瑞士政府已与国内受中国跨国镇压影响的社群进行过多次磋商会谈，但“藏瑞友好协会”(Swiss-Tibetan Friendship Association)告诉瑞士资讯，它从未意识到”瑞士政府采取了任何具体行动”。

瑞士政府近期公布的这份报告，无疑在藏人和维吾尔人社群中被视为一个积极信号。在2月底举行的中瑞双边人权对话中，该报告的结论也被列入了讨论议程外部链接。

但对Amipa来说，仅仅承认藏人和维吾尔侨民遭受中国跨国镇压的现实，是远远不够的。”瑞士必须立即采取行动。只要中国不害怕承担任何后果，这些事情还会一如既往地发生下去。”

(编辑：Benjamin von Wyl/ts)

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