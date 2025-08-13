她们不是配角-赫尔辛基运动中的女性

我关注国际关系，特别是瑞士的对外关系，进行新闻调查，并对具有挑战性的话题进行深入的个人访谈。
2025年07月24日
欧洲安全与合作组织的名声已经大不如前，这是唯一一个俄罗斯还参与其中的欧洲组织，瑞士将于明年再次担任该组织主席国，它与欧安组织的渊源以及在其中发挥的作用不可小觑，我们与历史学家和以前的外交官一起探讨了这段历史。
瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团
