她们不是配角-赫尔辛基运动中的女性

五十年前，《赫尔辛基协议》(Accords d’Helsinki)作为外交承诺得已签订。五十年后，是时候讲讲那些将承诺化为自身使命的女性了。她们不是冷眼旁观的见证者。她们奋起反抗，亲身参与，书写历史。

我的工作重点是多媒体内容制作，为瑞士资讯的各种在线渠道制作视频和照片，并担任图片编辑。 我拥有多媒体制作学士学位，并完成了多媒体技术员的学徒培训。

我关注国际关系，特别是瑞士的对外关系，进行新闻调查，并对具有挑战性的话题进行深入的个人访谈。 我从事新闻行业已有25年，毕业于莫斯科国立大学新闻学院和巴黎法国新闻学院。曾在法国和俄罗斯担任电视/广播主持人，同时也是出版作家和纪录片导演，曾采访过国家元首和摇滚明星。

《赫尔辛基协定》50周年：瑞士在阵营间的润滑作用

此内容发布于 欧洲安全与合作组织的名声已经大不如前，这是唯一一个俄罗斯还参与其中的欧洲组织，瑞士将于明年再次担任该组织主席国，它与欧安组织的渊源以及在其中发挥的作用不可小觑，我们与历史学家和以前的外交官一起探讨了这段历史。

