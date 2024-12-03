川普2.0：瑞士準備好了嗎？

瑞士打算如何應對川普激進的外交主張？ Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

唐納德·川普即將第二次入主白宮，他很可能在此任期內採取孤立主義和不可預測的外交政策。而瑞士一向主張“穩定且以規則為基礎的國際體系”。川普執政後，瑞士如何與美國這個重要的貿易夥伴保持良好關係呢？

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自從共和黨候選人在2024年美國總統大選中取得決定性勝利之後，包括奧巴馬時期美國駐瑞大使Suzi LeVine在內的許多人都開始思考一個問題：川普重返橢圓形辦公室意味著什麼？

LeVine說：「這次選舉的結果將對未來幾十年產生影響，這不僅局限於美國，而是對世界上的每個人和每一種生物都會產生影響。」

如何為應對川普最激進的外交主張盡可能地做好準備？這個問題目前正困擾著世界各國政府。這位美國新當選總統威脅要對美國進口商品徵收高額關稅；撤銷對跨大西洋防務聯盟北約的支持；並終止美國對全球氣候保護的承諾。雖然瑞士不是北約或歐盟成員國，但與這兩個組織也有密切的聯繫。

然而，聖加侖大學法律與經濟研究所國際貿易專家Stefan Legge認為，小國很可能會被川普政府忽略。日內瓦國際與發展研究院榮譽教授David Sylvan對此觀點也表示贊同：「瑞士人需要明白，他們在美國眼裡的優先等級極低。」他補充說，如果瑞士打好自己的牌，這可能是避免陷入“共和黨漩渦”的一個優勢條件。

新的貿易戰？

瑞士的優先事項之一是與美國保持良好的經濟關係，美國是瑞士僅次於歐盟的第二大貿易夥伴，也是瑞士最大的商品出口市場，2023年的出口額達到566億瑞郎(約合6627億人民幣）。

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川普承諾對所有進口商品徵收高達20%的關稅(對從中國進口商品徵收高達60%的關稅)。據經濟學家稱，瑞士的一些關鍵產業，包括製藥、機械、鐘錶和食品，將受到上述措施的影響，可能導致其國內生產毛額下降0.2%。瑞士國家經濟事務秘書處表示，「瑞士明確反對加徵關稅計劃」，並將與美國有關當局和德國等其他貿易夥伴共同就這一問題展開討論。

Stefan Legge認為，川普的關稅威脅可能只是虛張聲勢，用來對其他國家施加影響。不過，歐盟的確是川普的目標，這位新當選總統認為，歐盟將為其對美國的貿易順差“付出沉重代價”。

歐盟計劃在川普當選後加強自身競爭力-這對瑞士來說無疑是利好消息，因為瑞士的繁榮有賴於強大的歐洲經濟。

但是，如果布魯塞爾與華盛頓之間的經濟關係惡化，川普像在第一任期內一樣發起新的貿易戰，伯爾尼可能會遭受損失。當年，美國對進口金屬徵收關稅後，歐盟採取了報復性措施，但並沒有將瑞士排除在外。 Stefan Legge認為，無論發生什麼情況，對瑞士來說最關鍵的一點就是“能夠進入其他市場，包括廣大的歐盟市場”。

雙邊貿易協定

為了跨越美國未來的關稅壁壘，一些瑞士產業領袖正在敦促瑞士政府就自由貿易協定進行談判。在川普上一任總統任期內，兩國曾就此議題舉行試探性會談。時任美國駐瑞大使的Ed McMullen曾經透露，美國希望在川普第二任期內“達成協議”。

為避免貿易戰的負面影響而考慮簽訂雙邊協定的並非只有瑞士。英國政府正在做權衡：是與美國締結自貿協定，還是加強與歐洲的經濟連結。加拿大先前與美國和墨西哥簽署了大陸貿易協定，川普希望就此重新談判。而同時，部分加拿大政客對簽署雙邊貿易協定頗有興趣。

Stefan Legge對瑞美雙邊協議是否可行表示懷疑。 「瑞士能為美國提供什麼？除非我們開放農業部門，否則能提供的很少。」他補充說，讓瑞士政界達成政治共識，以結束國內農業保護主義-哪怕是部分解除，也是不太可能的。

David Sylvan表示，如果瑞士沒有什麼好處給美國，就最好不要商討自貿協定，並保持低調。因為瑞士和歐盟一樣，對美國持有貿易順差，如果川普注意到這一點，可能會對瑞士不利。

David Sylvan說：「(瑞士人)最不希望被問到’你們能為我們做什麼？’。一旦走到這一步，事情就會變得棘手。」

北約新成員？

如果川普兌現其“快速結束烏克蘭戰爭”的承諾，瑞士將面臨另一個困境。 David Sylvan解釋道，川普尚未詳細說明他在這方面的計劃，但如果他違背歐洲的意願，迫使烏克蘭同意簽署相關協議，「就會造成各方的緊張局勢」。屆時，瑞士將不得不決定自己的利益所在：或是站在歐洲這邊，或是支持美國促成的協議。

David Sylvan說，如果膽大妄為的俄羅斯在波羅的海國家進行恐嚇，也會造成局勢複雜化-歐洲大陸真正擔心的是俄羅斯攻擊烏克蘭以外的國家。「如果發生這種情況，瑞士會感到安全嗎？我認為不會。」

瑞士中間黨主席Gerhard Pfister認為，瑞士的前景是在保持中立的同時向北約靠攏。他認為，這一點至關重要，因為以瑞士目前的軍事能力，根本無​​法自衛。

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川普的前國家安全顧問約翰·博爾頓在接受瑞士《一瞥報-週日版》(SonntagsBlick)採訪時說得更加明確：瑞士應該加入北約-就像瑞典和芬蘭在俄烏戰爭爆發後加入北約一樣。他說：「在新的地緣政治形勢下，中立是沒有前途的……川普不理解共同防禦的含義，他很可能讓美國退出北約。」

Stefan Legge認為，瑞士必須增加國防開支。議會已同意採取措施，使其2030年的國防開支達到國內生產毛額的1%。而北約成員國的國防開支目標是達到國內生產毛額的2%。但瑞士也必須與所有大國-歐盟、美國和中國-保持良好關係。與美國正處於“戰略競爭”關係的中國與瑞士也保有緊密的經濟往來。

Stefan Legge說：「說到底，川普是不可預測的。」「我們需要考慮各種可能，務實地尋找改善雙邊關係的途徑，以便任何大國都不會有興趣攻擊我們。」Stefan Legge總結說，購買美國軍事裝備是一種可能，就像瑞士在2022年購買F35飛機一樣。這樣做有助於安撫一位喜歡做生意的總統。

成功完成能源轉型的契機

David Sylvan堅信，川普將兌現他的競選承諾之一：退出《巴黎氣候協定》。他在第一任期內已經這樣做過。此外，這位未來的總統還表示，他將廢除前任拜登為發展清潔能源而通過的《減少通貨膨脹法案》，同時還計劃廢除其他幾項法規，以推進石油和天然氣的生產-儘管化石燃料的開採已經達到了頂峰。川普提名的能源部長克里斯·賴特(Chris Wright)是石油業高層，過去曾否認氣候危機的存在。

瑞士綠黨國民院議員、外交政策委員會成員Nicolas Walder說，這一切意味著美國「可能在未來幾年內仍將成為地球上最大的污染國」。他認為，川普的提議可能會打擊其他國家大刀闊斧進行氣候改革的決心，讓他們轉而投資化石燃料。

前美國駐瑞大使Suzi LeVine說，這些行動也將對瑞士產生直接影響：瑞士是《巴黎協定》的簽署國，由於氣溫上升，阿爾卑斯山的冰川可能在本世紀末消失。 Nicolas Walder表示，為了因應美國的一切行動，瑞士應在氣候目標上與布魯塞爾進行更緊密的合作，例如推動2019年《歐洲綠色新政》所確定的目標。

Walder認為，即將上任的美國總統不一定是「全球應對氣候變遷鬥爭失敗」的代名詞。他說：「川普的當選為瑞士和歐洲提供了一個在重要能源轉型中發揮領導作用的機會。在我看來，這是一個瑞士不應錯過的機會。」

(編輯：Lindsey Johnstone/ts，編譯自法文：郭倢/xy，繁體校對：盧品妤)



