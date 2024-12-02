特朗普 2.0：瑞士准备好了吗？

瑞士打算如何应对特朗普激进的外交主张？ Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

唐纳德·特朗普即将第二次入主白宫，他很可能在此任期内采取孤立主义和不可预测的外交政策。而瑞士一向主张“稳定和以规则为基础的国际体系”。特朗普执政后，瑞士如何与美国这个重要的贸易伙伴保持良好关系呢？

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自共和党候选人在2024年美国总统大选中取得决定性胜利之后，包括奥巴马时期美国驻瑞大使Suzi LeVine在内的许多人都开始思考一个问题：特朗普重返椭圆形办公室意味着什么？

LeVine说：“这次选举的结果将对未来几十年产生影响，这不仅局限于美国，而是对世界上的每一个人和每一种生物都会产生影响。”

如何为应对特朗普最激进的外交主张尽可能地做好准备？这个问题目前正困扰着世界各国政府。这位美国新当选总统威胁要对美国进口商品征收高额关税；撤销对跨大西洋防务联盟北约的支持；并终止美国对全球气候保护的承诺。虽然瑞士不是北约或欧盟成员国，但与这两个组织也有着密切的联系。

然而，圣加仑大学法律与经济研究所国际贸易专家Stefan Legge认为，小国很可能会被特朗普政府忽略。日内瓦国际与发展研究院名誉教授David Sylvan对此观点也表示赞同：“瑞士人需要明白，他们在美国眼里的优先级别极低。”他补充说，如果瑞士打好自己的牌，这可能是避免陷入“共和党漩涡”的一个优势条件。

新的贸易战？

瑞士的优先事项之一是与美国保持良好的经济关系，美国是瑞士仅次于欧盟的第二大贸易伙伴，也是瑞士最大的商品出口市场，2023年的出口额达到566亿瑞郎(约合6627亿人民币）。

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特朗普承诺对所有进口商品征收高达20%的关税(对从中国进口商品征收高达60%的关税)。据经济学家称，瑞士的一些关键行业，包括制药、机械、钟表和食品，将受到上述措施的影响，可能导致其国内生产总值下降0.2%。瑞士国家经济事务秘书处表示，“瑞士明确反对加征关税计划”，并将与美国有关当局和德国等其他贸易伙伴共同就这一问题展开讨论。

Stefan Legge认为，特朗普的关税威胁可能只是虚张声势，用来对其他国家施加影响。不过，欧盟的确是特朗普的目标，这位新当选总统认为，欧盟将为其对美国的贸易顺差“付出沉重代价”。

欧盟计划在特朗普当选后加强自身竞争力-这对瑞士来说无疑是利好消息，因为瑞士的繁荣有赖于强大的欧洲经济。

但是，如果布鲁塞尔与华盛顿之间的经济关系恶化，特朗普像在其第一任期内那样发起新的贸易战，伯尔尼则可能遭受损失。当年，美国对进口金属征收关税后，欧盟采取了报复性措施，但并没有将瑞士排除在外。Stefan Legge认为，无论发生什么情况，对瑞士来说最为关键的一点就是“能够进入其他市场，包括广阔的欧盟市场”。

双边贸易协定

为了跨越美国未来的关税壁垒，一些瑞士行业领袖正在敦促瑞士政府就自由贸易协定进行谈判。在特朗普上一任总统任期内，两国曾就此问题举行过试探性会谈。时任美国驻瑞大使的Ed McMullen曾经透露，美国希望在特朗普第二任期内“达成一项协议”。

为避免贸易战的负面影响而考虑签订双边协议的并非只有瑞士。英国政府正在做着权衡：是与美国缔结自贸协定，还是加强与欧洲的经济联系。加拿大之前与美国和墨西哥签署了大陆贸易协定，特朗普希望就此重新谈判。而与此同时，部分加拿大政客对签署双边贸易协定颇有兴趣。

Stefan Legge对瑞美双边协议是否可行表示怀疑。“瑞士能为美国提供什么？除非我们开放农业部门，否则能提供的很少。”他补充说，让瑞士政界达成政治共识，以结束国内农业保护主义-哪怕是部分解除，也是不太可能的。

David Sylvan表示，如果瑞士没有什么好处给美国，就最好不要商讨自贸协定，并保持低调。因为瑞士和欧盟一样，对美国持有贸易顺差，如果特朗普注意到这一点，可能会对瑞士不利。

David Sylvan说：”(瑞士人)最不希望被问到‘你们能为我们做什么？’。一旦走到这一步，事情就会变得棘手。”

北约新成员？

如果特朗普兑现其“快速结束乌克兰战争”的承诺，瑞士将面临另一个困境。David Sylvan解释道，特朗普尚未详细说明他在这方面的计划，但如果他违背欧洲的意愿，迫使乌克兰同意签署相关协议，“就会造成各方的紧张局势”。届时，瑞士将不得不决定自己的利益所在：或者站在欧洲一边，或者支持美国促成的协议。

David Sylvan说，如果胆大妄为的俄罗斯在波罗的海国家进行恐吓，也会造成局势复杂化-欧洲大陆真正担心的是俄罗斯攻击乌克兰以外的国家。“如果发生这种情况，瑞士会感到安全吗？我认为不会。”

瑞士中间党主席Gerhard Pfister认为，瑞士的前景是在保持中立的同时向北约靠拢。他认为，这一点至关重要，因为以瑞士目前的军事能力，根本无法自卫。

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特朗普的前国家安全顾问约翰·博尔顿在接受瑞士《一瞥报-周日版》(SonntagsBlick)采访时说得更加明确：瑞士应该加入北约-就像瑞典和芬兰在俄乌战争爆发后加入北约一样。他说：”在新的地缘政治形势下，中立是没有前途的……特朗普不理解共同防御的含义，他很可能让美国退出北约。”

Stefan Legge认为，瑞士必须增加国防开支。议会已同意采取措施，使其2030年的国防开支达到国内生产总值的1%。而北约成员国的国防开支目标是达到国内生产总值的2%。但瑞士还必须与所有大国-欧盟、美国和中国-保持良好关系。与美国正处于“战略竞争 ”关系的中国与瑞士也保有紧密的经济往来。

Stefan Legge说：“说到底，特朗普是不可预测的。”“我们需要考虑各种可能，务实地寻找改善双边关系的途径，以便任何大国都不会有兴趣攻击我们。”Stefan Legge总结说，购买美国军事装备是一种可能，就像瑞士在2022年购买F35飞机那样。这样做有助于安抚一位喜欢做生意的总统。

成功完成能源转型的契机

David Sylvan坚信，特朗普将兑现他的竞选承诺之一：退出《巴黎气候协定》。他在第一任期内已经这样做过。此外，这位未来的总统还表示，他将废除前任拜登为发展清洁能源而通过的《减少通货膨胀法案》，同时还计划废除其他几项法规，以推进石油和天然气的生产-尽管化石燃料的开采已经达到了顶峰。特朗普提名的能源部长克里斯·赖特(Chris Wright)是一名石油行业高管，过去曾否认气候危机的存在。

瑞士绿党国民院议员、外交政策委员会成员Nicolas Walder说，这一切意味着美国“可能在未来数年内仍将成为地球上最大的污染国”。他认为，特朗普的提议可能会打击其他国家大刀阔斧进行气候改革的决心，让他们转而投资化石燃料。

前美国驻瑞大使Suzi LeVine说，这些行动也将对瑞士产生直接影响：瑞士是《巴黎协定》的签署国，由于气温上升，阿尔卑斯山的冰川可能在本世纪末消失。Nicolas Walder表示，为了应对美国的一切行动，瑞士应在气候目标方面与布鲁塞尔开展更紧密的合作，比如推进2019年《欧洲绿色新政》确定的目标。

Walder认为，即将上任的美国总统并不一定是“全球应对气候变化斗争失败”的代名词。他说：”特朗普的当选为瑞士和欧洲提供了一个在重要能源转型中发挥领导作用的机会。在我看来，这是一个瑞士不应错过的机会。”

(编辑：Lindsey Johnstone/ts，编译自法语：郭倢/xy)



