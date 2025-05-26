瑞士今後在推動國際和平進程中應扮演何種角色？

要想成功推動和平進程，瑞士就必須擁有相應的國際形象、政治意願，最重要的還是獲得衝突各方的認可。瑞士目前還有這樣的優勢嗎？

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Laurent Goetschel的观点 Laurent Goetschel是瑞士和平基金会swisspeace负责人，也是巴塞尔大学政治学教授。除此以外，他还曾担任彼时瑞士外交部长Micheline Calmy-Rey的私人助理。

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有些人認為，推動和平就像起司或巧克力一樣，是瑞士的一部分。從某種意義上來說，它是自19世紀日內瓦人亨利杜南(Henry Dunant)成立紅十字會國際委員會以來，瑞士所承擔的人道主義角色的延伸。

雖然從歷史角度來看，瑞士的人道行動與其所扮演的和平促進者角色確實有其關聯之處，但卻不代表它們可以混淆。與中立的關係也是如此，它的現代屬性同樣脫胎於這段時期。

瑞士出於自身利益遠離週邊和相鄰國家的衝突，並以「好撒瑪利亞人」(基督教文化中的口頭語，意為：好心人、見義勇為者)的身份收留外國軍隊、或促成戰俘交換的時代已一去不復返。歐洲早已不是世界的中心，對暴力衝突的處理也變得越複雜。

要實現和平，僅靠打出響亮的旗號是遠遠不夠的。中立也早不是一張王牌。依照俄羅斯人的敘述方式：在俄羅斯出兵烏克蘭、瑞士決定追隨歐盟採取制裁措施開始，瑞士就已經放棄了中立。這種說法在全球資訊戰中產生了一定影響。

競爭日益激烈

由於近年來地緣政治的變化，像阿曼、卡達這樣的國家作為新的參與者也登上了舞台。考慮到地區及全球的政治利益，它們更願意將自己定位為橋樑建造者和調停者。

雖然挪威還是北大西洋軍事同盟(北大西洋公約組織，簡稱北約，NATO)的成員，但在過去幾十年裡，它同樣積極且富有成效地在解決國際衝突方面發揮作用。

對於瑞士的和平促進工作來說，好消息是：鑑於全球政治安全局勢動盪，或恰因為此，全世界對於不優先站隊，而是志在解決衝突的國家有很大需求，需求甚至還在擴大。不太樂觀的消息則是：競爭在加劇，瑞士不能指望全世界都認為只有在日內瓦才能實現和平。未來，瑞士必須比以往任何時候都更加重視證明自己在和平促進方面的可信度和可靠性。

瑞士應盡力避免因短期的機會主義原因，而隨意動用經營多年的國際政治資本。瑞士代表對國際法的尊重和對人權的維護，以及在戰爭衝突中仍對國際人道法律的堅守。

具體來說就是，面對俄羅斯對烏克蘭的軍事進攻，瑞士毫無選擇必須明確譴責；不過同樣需要嚴厲譴責的還有哈馬斯和以色列對於人權的侵犯。

但在聯合國安理會尚未形成決議時就對作戰方發布禁令，正如瑞士對哈馬斯所做的那樣，就與和平推進者的角色不符了。在此外交政策應先於國內政策，因為政府必須履行其領導責任。推動和平一向是瑞士在外交政策中要優先考慮的，這點在聯邦憲法中甚至也有提及。

瑞士有足夠的勇氣嗎？

雖然人們對於推進和平進程的需求越來越多，但這項工作的難度並沒有降低。面對戰爭，聯合國憲章愈發讓步於聯合國安理會的政治角力。也正因如此，像瑞士這樣具有較高公信力和公正性的國家才變得尤為重要。

不久前，瑞士結束了在安理會的首屆任期，並憑藉其出色的成績收穫一眾好評。特別是在戰爭中保護平民、推動新技術在和平進程中的應用以及將環境保護的重要性與國際安全掛鉤等方面，瑞士發揮了重要的推動作用。儘管先前保守政治陣營不無擔憂，但其中立性並未成為阻礙。

過去幾年的經驗證明，瑞士既可以保持中立，也可以堅守自己的價值觀。正是這種結合才讓烏克蘭的和平高峰會在布爾根施托克(Bürgenstock)成功舉行。而提前1年就宣布要召開這樣的峰會是需要勇氣的，瑞士需要調動所有的政治關係，政府也必須頂住重重壓力，才能讓會議如期舉辦。

如果瑞士今後還想在和平促進方面發揮重要作用，那麼就應該繼續保持這種雄心和勇氣。除了像在布爾根施托克安排峰會等傳統的斡旋工作外，瑞士還應在各衝突背景下積極現身並投身，不要質疑自己的基本價值。

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