瑞士联邦主席寻求推动与中国的贸易协定更新
1月20日，瑞士联邦主席盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在达沃斯会见了中国国务院副总理何立峰，探讨扩大双边关系的可能性。
帕尔莫兰随后在X平台上写道，此次交流意义重大。何立峰被视为中国政府内负责国际贸易事务的关键人物。
身为联邦经济部长的帕尔莫兰今年轮值出任瑞士联邦主席。上周他在其所属政党瑞士人民党(SVP/UDC)举办的一场会议上表示，希望加强瑞士与中国之间现有的贸易协定。在最理想的情况下，相关谈判可于今年完成，并签署新的自由贸易协定。
帕尔莫兰在该党的党内会议上还指出，瑞士必须与所有主要贸易伙伴保持尽可能良好的关系。瑞士的未来有赖于其市场的多元化布局。
瑞士与中国于2013年签署自由贸易协定，并于2014年7月正式生效。这是中国与欧洲大陆国家达成的首个双边自由贸易协定。
十年来，中瑞经贸关系持续深化，但协定内容主要基于当时的贸易结构，对数字经济、服务贸易、可持续发展以及地缘政治背景下的供应链安全等新议题覆盖有限。
瑞士政府近年来多次表示，希望对协定进行更新升级，以更好反映当前全球贸易环境和双方经济结构的变化。
