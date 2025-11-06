纽约新市长、美国政府关门与Grokipedia

上周新泽西州切里希尔投票站外的投票指示牌。 keystone

欢迎来到我们的《瑞士媒体里的美国》栏目。每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

昨天清晨，瑞士人醒来时听到的头条新闻是：一名“民主社会主义者”当选为“资本主义圣地”纽约市的新市长。瑞士媒体如何反应？佐赫兰·马姆达尼(Zohran Mamdani)的胜选对整个美国政治格局而言意味着什么？

本周的其他话题还包括美国史上政府关门最长带来的“严重后果”，以及伊隆·马斯克(Elon Musk)推出的人工智能在线百科“Grokipedia”在描述瑞士总统时，哪些地方说对了，哪些地方又闹了笑话。

佐赫兰·马姆达尼主张冻结房租，并将纽约的最低工资提高至30美元。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

自我标榜为“民主社会主义者”的佐赫兰·马姆达尼当选纽约市长，瑞士媒体纷纷关注他的政策究竟有多激进，以及美国民主党能从他身上学到什么。

《时报》(Le Temps)在马姆达尼胜选几小时后的周三早晨发表评论称：“纽约人选出了一位与美国总统截然相反的人物。这是对那位美国八旬老人的挑战，或许还会在其他地方激发新的反抗者。”不过，该报因兴奋过度，把特朗普的年龄写错了-他今年79岁，还算不得八旬老人。

报道指出，美国最大城市迎来首位穆斯林市长，这表明民主“在共和党各种手段的攻击下依然鲜活有力。佐赫兰·马姆达尼团结了失望与焦虑的人们，他激励着他们，甚至让人们重新有了梦想-这显然是纽约人尤为需要的东西。”

对于马姆达尼自称“民主社会主义者”一事舆论沸沸扬扬，而特朗普更是称其为“共产主义者”。“这位34岁市长的一些理念基于典型的社会民主思路，在欧洲几乎不会引起注意。然而，他的其他主张则确实相当激进，”《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)写道。

马姆达尼提出的冻结房租及将纽约最低时薪提高至30美元(约合人民币214元)的计划最为引人关注。《新苏黎世报》指出：“30美元最低工资将彻底颠覆餐饮和运输等低薪行业。各个餐馆可能被迫裁员并提高价格。”目前全美最低工资为7.25美元，纽约为16.50美元。

马姆达尼还希望为所有五岁以下儿童提供免费托育服务-《新苏黎世报》指出“这在许多欧洲国家已属常见”，他同时支持免费市内公交与城市杂货店。“最大的问题在于，这笔钱从哪儿而来。”

民主党能否从这场选举中吸取经验呢(民主党同时还赢得了新泽西与弗吉尼亚两州的州长选举)？《每日导报》(Tages-Anzeiger)评论道：“纽约并不代表整个美国，佐赫兰·马姆达尼本身也不是民主党的理想榜样-尽管他在某些方面可以算。马姆达尼这样的候选人根本不可能当选总统，但若民主党想找到应对唐纳德·特朗普的方法，他们可以从他身上学习。马姆达尼最近说过，应对特朗普的方式是创造一个替代方案，一个展现纽约人渴望在他们的城市看到的愿景的替代方案-‘一个相信所有居民应有尊严的城市’。”

瑞士德语区公共电视台SRF则指出：“即使民主党人也感到不安，中间派成员担心党内左倾，最终让特朗普的共和党坐收渔利。但马姆达尼的支持者并不在意：在他们看来，他是民主党的新面孔-一个有能力挑战白宫之主的象征。”

周一晚全国妇女法律中心投影在华盛顿特区美国农业部大楼上的信息(内容为：“许多家庭在迈向饥饿”)。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

越来越多的人体会到美国史上持续时间最长的政府关门的后果-各个食品银行前都已排起了长队。瑞士德语区公共广播SRF报道了这场预算僵局造成的“严重后果”。

在华盛顿特区东南部的一个社区，一处仓库正在分发食物：面粉、糖、罐头，以及新鲜蔬菜、鸡蛋和牛奶。这项服务原本只面向有需要的人，如今也开始帮助政府雇员。

“为政府打工的人也并不个个都富裕，”刚推出一购物车食品的志愿者Tracy说，“而且华盛顿的生活成本极高，所以很多人一旦工资断供，马上就会感受到压力。”

SRF周一报道说，那些一般不依赖免费食物的政府雇员，如今也在排队领取。他们感到羞愧，不愿多谈。

对其他人来说，排队领食物不是新鲜事，但对他们来说情况也已恶化，因为政府已停止发放平均每月不足200美元(约合人民币1425元)的食品补助。“为什么最穷的人要承受这一切？”单身母亲Sheila质问。

公众对政界的愤怒不断上升。国会两党分歧加剧：民主党要求延长国家医疗保险补贴，但共和党与白宫拒绝妥协。由于共和党在参议院仅以微弱多数占优，他们也需要民主党议员的部分支持才能通过预算。双方都在试图把政府关门的责任推卸给对方。

SRF援引多项具代表性调研称，更多受访者将现状归咎于共和党。“不过值得注意的是，大多数受访者并未单独指责某个政党，而是把责任归咎于整个国会。”

Sheila也是其中之一。“他们都是百万富翁，”她对SRF说，“如果我去国会大厦，他们甚至都不能告诉我牛奶或者鸡蛋的价格。”但她表示不会被这些人打垮-她已经学会做不放牛奶的玉米面包。

谁先担任过瑞士总统？卡琳·凯勒-苏特还是盖伊·帕尔莫兰？千万别去问Grokipedia。 Keystone / Alessandro Della Valle

上周，亿万富翁伊隆·马斯克推出了人工智能在线百科全书Grokipedia，希望将其打造成维基百科(Wikipedia)的竞争对手。《一瞥报》(Blick)指出，这个平台引发了关于网络知识未来的新问题，并决定亲自测试一番。

《一瞥报》分析了Grokipedia上关于卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)的条目，她是今年轮值的瑞士联邦主席。虽然条目“整体尚可”，但该报发现了几处错误：Grokipedia写她接替盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)出任总统-其实正好相反；它还称她在联邦院接替了托马斯·赫夫蒂(Thomas Hefti)，实际上她接替的是欧根·戴维(Eugen David)，而赫夫蒂来自另一州；此外，对瑞士“债务刹车”机制的介绍也有误。

“总体问题不大，但仍然不准确，”《一瞥报》总结道，并补充说平台上找不到“编辑”按钮。“当然，维基百科的内容也并不都完美无瑕，有时还会被不同政治团体操控。然而，它已成为互联网知识的基石。而具有讽刺意味的是，Grokipedia也建立在这一基石之上。”《一瞥报》指出，Grokipedia实际上直接沿用了Wikipedia的许多条目。

“马斯克若是能把自己的资金用来改进维基百科，而非试图摧毁它，岂不是更好？”该报评论。

瑞士公共广播RTS则在播客节目中发问：马斯克究竟与维基百科有什么过节？人工智能是否真的就能比数百万维基百科志愿者产出更中立、更可靠的知识？

下一期《瑞士媒体里的美国》将于11月13日星期四发布。

