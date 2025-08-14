瑞士就业前景持续恶化。

在全球经济放缓、就业压力普遍加剧的背景下，不仅中国正面临青年就业难、结构性岗位短缺等挑战，连瑞士这样的高收入国家就业前景进一步恶化。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)经济研究中心KOF的就业指标仅略高于零值，勉强维持在正值区间。
该研究所于8月5日公布，2025年第三季度的就业指标为0.3点；而在今年第二季度，该指标尚为1.0点(修正前为0.6点)。这一数值已降至自2021年初以来的最低水平。
经济学家指出，劳动力市场短期内不太可能迅速回暖。因此，未来几个月，瑞士的就业岗位数量可能仅有小幅增长，甚至会出现小幅下降。
这一分析基于KOF研究中心在2025年7月对约4’400家企业进行的调查，内容涉及它们的用工计划和预期。
指标下降的原因在于企业对当前就业水平和未来就业前景的评估更加谨慎。总体而言，对当前就业状况的评估依然微幅高于零点。
然而，就业前景指标却下降至0.0点。这意味着，未来三个月内，计划减少员工数量的企业和计划增加员工数量的企业数量相当。
