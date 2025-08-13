逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录

在全球“返岗潮”中，越来越多瑞士企业反其道而行，为员工提供在家办公的机会。这一趋势与中国疫情后迅速恢复线下办公的情况形成鲜明对比，与许多海外企业要求回归办公室的做法也背道而驰。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
在线招聘平台Indeed的报告分析显示，2025年第二季度，瑞士此类职位的比例达到14%，创下新高。
该报告指出：“这意味着灵活岗位的供应量较疫情前增加了五倍多。”报告还称，瑞士正进一步巩固其在欧洲灵活办公领域的领先地位，并有望持续保持这一优势。
报告解释道，在许多西方国家，企业目前正要求员工返回办公室，理由往往是希望提高效率。
瑞士接近榜首
在主要西方经济体中，瑞士14%的居家办公岗位比例位列英国和德国之后，位居前列。加拿大与瑞士处于同一水平，其次是法国和美国。
Indeed的就业市场专家弗吉尼亚·松德格尔德(Virginia Sondergeld)表示：“如果企业继续沿着这一方向发展，从长远来看，瑞士有望确立其地位，成为欧洲灵活办公的首选地点。”
目前，来自60多个国家的逾6.1亿人在Indeed求职平台上注册，以寻找新的工作机会。
相关内容
老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖
此内容发布于
在瑞士，越来越多的老年人正逐步融入数字世界，短短三年内上网率就提升近5%。不同年龄段对设备的偏好也各不相同，但无论年龄如何，智能手机都是不变的“主力军”。
更多阅览 老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖
相关内容
鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅
此内容发布于
这种欧洲最大的淡水鱼正越来越频繁地出现在瑞士湖泊中，在瑞士法语区还因其味道鲜美而备受推崇。
更多阅览 鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅
相关内容
雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
此内容发布于
苏黎世大学(University of Zurich)的一项研究指出，猩猩一生可以多次更换群体，但雌性大猩猩会避开与自己一同成长的雄性，从而防止近亲繁殖。
更多阅览 雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
相关内容
瑞士缺课的儿童与青少年越来越多
此内容发布于
在瑞士，越来越多的孩子和青少年正在“远离校园”-这可不只是逃学这么简单。教师协会发出警告，学生反复缺课已成为一个日益严重的问题，有时一缺就是好几天，甚至几周。。这也是全球教育系统正面临的一个共同挑战，教育机构呼吁采取应对措施。
更多阅览 瑞士缺课的儿童与青少年越来越多
相关内容
乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
此内容发布于
瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。
更多阅览 乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
相关内容
中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
此内容发布于
楚格的“加密谷”又迎来一位新成员。中国加密货币交易所Jucoin将把其欧洲总部设在巴尔(Baar)，该公司于周三(8月6日)宣布了这一消息。
更多阅览 中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
相关内容
棕熊回归瑞士已经20年
此内容发布于
棕熊这种掠食动物曾在瑞士遭遇过灭绝，但在2005年7月25日，也就是整整20年前，有人在瑞士目击到一头熊，这是它们在101年之后首次现身瑞士。
更多阅览 棕熊回归瑞士已经20年
相关内容
逾万家酒店起诉Booking.com
此内容发布于
欧洲酒店业正将Booking.com告上法庭。1万多家酒店参与了一项集体诉讼，要求这家旅游平台赔偿其多年来强迫实施价格限制所造成的损失。
更多阅览 逾万家酒店起诉Booking.com
相关内容
瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表
此内容发布于
苏黎世大学的一项研究表明，当动物在群体中担任决策角色时，它们的心跳会加快。
更多阅览 瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表
相关内容
越来越多儿童对腰果过敏
此内容发布于
瑞士国家科学基金会(SNSF)7月29日发布消息称，欧洲过敏登记数据分析显示，越来越多儿童对腰果出现过敏反应。而成年人则极少受到影响。
更多阅览 越来越多儿童对腰果过敏
阅读更多
相关内容
半数瑞士就业人员青睐混合办公模式
此内容发布于
最新的一项调研结果显示，近半数瑞士就业人员希望能继续保留居家办公与现场办公相结合的模式，这一比例率低于全球平均值。
更多阅览 半数瑞士就业人员青睐混合办公模式
相关内容
远程办公缘何能在瑞士流行开来
此内容发布于
最新调查着重指出，瑞士会保留“居家办公”的这种模式。瑞士的劳务市场会因便利的工作条件而受益。居家办公会成为“新常态”吗？
更多阅览 远程办公缘何能在瑞士流行开来
相关内容
上班不必再通勤！
此内容发布于
新冠疫情令居家办公成为一种普遍现象，在瑞士许多人因为不再受工作地点牵制，而搬到了绿地多的乡村去居住，这对瑞士的人口居住分布会产生怎样的影响？
更多阅览 上班不必再通勤！
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。