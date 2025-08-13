The Swiss voice in the world since 1935
逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录

办公桌离沙发仅几步之遥。
办公桌离沙发仅几步之遥。 Keystone-SDA

在全球“返岗潮”中，越来越多瑞士企业反其道而行，为员工提供在家办公的机会。这一趋势与中国疫情后迅速恢复线下办公的情况形成鲜明对比，与许多海外企业要求回归办公室的做法也背道而驰。

在线招聘平台Indeed的报告分析显示，2025年第二季度，瑞士此类职位的比例达到14%，创下新高。

该报告指出：“这意味着灵活岗位的供应量较疫情前增加了五倍多。”报告还称，瑞士正进一步巩固其在欧洲灵活办公领域的领先地位，并有望持续保持这一优势。

报告解释道，在许多西方国家，企业目前正要求员工返回办公室，理由往往是希望提高效率。

瑞士接近榜首

在主要西方经济体中，瑞士14%的居家办公岗位比例位列英国和德国之后，位居前列。加拿大与瑞士处于同一水平，其次是法国和美国。

Indeed的就业市场专家弗吉尼亚·松德格尔德(Virginia Sondergeld)表示：“如果企业继续沿着这一方向发展，从长远来看，瑞士有望确立其地位，成为欧洲灵活办公的首选地点。”

目前，来自60多个国家的逾6.1亿人在Indeed求职平台上注册，以寻找新的工作机会。

