瑞士缺课的儿童与青少年越来越多

瑞士德语区和法语区的教师协会表示，越来越多的学生出现反复缺课的现象，有时一缺就是好几天，甚至几周。因此，这两家机构呼吁采取应对措施。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
瑞士教师联合会(LCH)与法语区教师工会(SER)在周四(8月7日)发布的新闻稿中指出，缺课问题远不只是简单的逃学行为。他们当天在伯尔尼举行的记者会上，提出了相关诉求。
两家协会认为，需要采取一系列措施，包括建立预警系统，以及在教师与学生之间建立互信关系。他们强调，识别早期警讯也同样重要，例如学生反复出现身体不适等情况。
他们还表示，除了教师和其他专业人士(如学校心理师或医疗人员)之外，家长以及整个社会也必须共同参与应对。
类似现象在中国也逐渐引起关注。根据教育部发布的《新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023–2025年)外部链接》，新冠疫情期间，学生心理健康问题“较为突出”。多项研究印证了这一点：一项2023年的全国研究显示外部链接，疫情后中国小学生中抑郁症状发生率高达37.5%，焦虑症状为24.0%；另一项Meta分析则指出外部链接，疫情后中国儿童青少年总体抑郁患病率上升至27.7%。
中国教育部甚至决定自2024年起外部链接，将每年的5月确定为“全国学生心理健康宣传教育月”，意欲推动学生心理健康工作，促进学生身心健康发展。
无论是在瑞士还是中国，学生缺课的背后往往藏着未被察觉的求救信号。当一个孩子反复缺席课堂，也许我们真正需要问的不是“他去哪儿了”，而是“他怎么了”。
相关内容
雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
此内容发布于
苏黎世大学(University of Zurich)的一项研究指出，猩猩一生可以多次更换群体，但雌性大猩猩会避开与自己一同成长的雄性，从而防止近亲繁殖。
更多阅览 雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
相关内容
乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
此内容发布于
瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。
更多阅览 乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
相关内容
中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
此内容发布于
楚格的“加密谷”又迎来一位新成员。中国加密货币交易所Jucoin将把其欧洲总部设在巴尔(Baar)，该公司于周三(8月6日)宣布了这一消息。
更多阅览 中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
相关内容
棕熊回归瑞士已经20年
此内容发布于
棕熊这种掠食动物曾在瑞士遭遇过灭绝，但在2005年7月25日，也就是整整20年前，有人在瑞士目击到一头熊，这是它们在101年之后首次现身瑞士。
更多阅览 棕熊回归瑞士已经20年
相关内容
逾万家酒店起诉Booking.com
此内容发布于
欧洲酒店业正将Booking.com告上法庭。1万多家酒店参与了一项集体诉讼，要求这家旅游平台赔偿其多年来强迫实施价格限制所造成的损失。
更多阅览 逾万家酒店起诉Booking.com
相关内容
瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表
此内容发布于
苏黎世大学的一项研究表明，当动物在群体中担任决策角色时，它们的心跳会加快。
更多阅览 瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表
相关内容
越来越多儿童对腰果过敏
此内容发布于
瑞士国家科学基金会(SNSF)7月29日发布消息称，欧洲过敏登记数据分析显示，越来越多儿童对腰果出现过敏反应。而成年人则极少受到影响。
更多阅览 越来越多儿童对腰果过敏
相关内容
气候变化影响躲不过，土拨鼠也得向上“搬家”
此内容发布于
土拨鼠如今生活的位置平均比40年前上移了86米。不过，根据一项最新研究，它们的生存“天花板”并未改变，它们至今仍无法越过海拔2700米的界限，而这一限制早在1982年就已存在。
更多阅览 气候变化影响躲不过，土拨鼠也得向上“搬家”
相关内容
瑞士中小企业面临招工难题
此内容发布于
瑞士中小企业正面临严重的用工短缺问题，而员工议价能力增强与缺勤率上升使这一难题愈发棘手。
更多阅览 瑞士中小企业面临招工难题
相关内容
瑞士民众：中毒急救热线不能停
此内容发布于
在瑞士，逾十万民众正在签署联名请愿书，呼吁挽救全天候提供中毒咨询的热线服务Tox Info Suisse。
更多阅览 瑞士民众：中毒急救热线不能停
阅读更多
相关内容
疫情对瑞士学生的心理健康造成不良影响
此内容发布于
瑞士大学生将于近期重返校园，研究表明他们的心理健康状况在过去18个月中受到了负面影响。目前，一些人正在呼吁瑞士政府向该群体提供更多支持。
更多阅览 疫情对瑞士学生的心理健康造成不良影响
相关内容
瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势
此内容发布于
新统计数据显示，去年，约85%的瑞士人感觉身体健康，83%表示心情愉悦。但另一方面，心理健康问题也在增多。
更多阅览 瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势
相关内容
瑞士青年的政治关切：心理健康危机
此内容发布于
在“未来委员会U24”里，有80位来自瑞士各地的年轻人正在草拟政治建议，以应对心理健康危机。这些与会者是通过抽签盲选的，他们希望能对官方政坛造成影响。
更多阅览 瑞士青年的政治关切：心理健康危机
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。