瑞士缺课的儿童与青少年越来越多

瑞士越来越多的儿童和青少年在逃离校园。 Keystone-SDA

瑞士德语区和法语区的教师协会表示，越来越多的学生出现反复缺课的现象，有时一缺就是好几天，甚至几周。因此，这两家机构呼吁采取应对措施。

瑞士教师联合会(LCH)与法语区教师工会(SER)在周四(8月7日)发布的新闻稿中指出，缺课问题远不只是简单的逃学行为。他们当天在伯尔尼举行的记者会上，提出了相关诉求。

两家协会认为，需要采取一系列措施，包括建立预警系统，以及在教师与学生之间建立互信关系。他们强调，识别早期警讯也同样重要，例如学生反复出现身体不适等情况。

他们还表示，除了教师和其他专业人士(如学校心理师或医疗人员)之外，家长以及整个社会也必须共同参与应对。

类似现象在中国也逐渐引起关注。根据教育部发布的《新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023–2025年)外部链接》，新冠疫情期间，学生心理健康问题“较为突出”。多项研究印证了这一点：一项2023年的全国研究显示外部链接，疫情后中国小学生中抑郁症状发生率高达37.5%，焦虑症状为24.0%；另一项Meta分析则指出外部链接，疫情后中国儿童青少年总体抑郁患病率上升至27.7%。

中国教育部甚至决定自2024年起外部链接，将每年的5月确定为“全国学生心理健康宣传教育月”，意欲推动学生心理健康工作，促进学生身心健康发展。

无论是在瑞士还是中国，学生缺课的背后往往藏着未被察觉的求救信号。当一个孩子反复缺席课堂，也许我们真正需要问的不是“他去哪儿了”，而是“他怎么了”。