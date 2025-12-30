瑞士联邦削减预算，瑞士高校上调学费

上大学将变得更昂贵，因此瑞士高校在抵制财政削减。 Keystone-SDA

为应对不断扩大的财政赤字，瑞士多所高校计划从明年起上调学费。

这背后的主要原因在于，联邦政府计划自2027年起削减对高校的补贴。根据这一方案，州立大学每年将被削减1.2亿瑞郎(约合人民币10.67亿元)的联邦拨款，而包含苏黎世联邦理工学院(ETHZ)和洛桑联邦理工学院(EPFL)的联邦理工院校体系，每年也将减少7800万瑞郎(约合人民币6.94亿元)的资助。

其实2025年苏黎世联邦理工学院和洛桑联邦理工学院就已将外国学生的学费提高至每学期2190瑞郎(约合人民币1.95万元)，是此前的三倍。伯尔尼大学目前面临5500万瑞郎(约合人民币4.89亿元)的财政缺口，已决定削减部分课程设置。伯尔尼应用科学与艺术大学(BFH)也调整了收费标准：瑞士学生每学期学费为850瑞郎(约合人民币7558.5元，上调100瑞郎)，外国学生则最高需支付2350瑞郎(约合人民币2.09万元)。

圣加仑州的学费将上调7%，瑞士学生每学期需支付1310瑞郎(约合人民币1.16万元)，国际学生则超过3300瑞郎(约合人民币2.93万元)。意大利区的提契诺大学(USI)则维持其原本就处于高位的收费标准(瑞士学生2000瑞郎，外国学生4000瑞郎)。该校公关部门向瑞士新闻通讯社(SDA-ATS)表示：“本校自建校之初，学费就高于瑞士平均水平。州政府的财政投入相对有限，因此学费一直是学校经费的重要来源。”

学费上调引发了舆论对高等教育机会公平原则的严重担忧。瑞士高校联合会(Swissuniversities)指出，任何显著的学费上涨都有悖于宪法中“以能力而非经济条件作为受教育依据”的原则，并将迫使奖学金制度作出相应调整。该组织警告称，此举可能损害到瑞士繁荣的重要驱动力之一。

无独有偶，近年来中国部分省份的公办高校以及大量民办高校都出现了学费上调现象外部链接，部分学校的新一轮涨幅较为明显。

这一趋势并非中国或瑞士的个例，而是在多国同时出现：在公共财政承压、办学成本上升和高等教育规模持续扩大的背景下，越来越多国家的大学开始将部分成本转移给学生和家庭。学费上涨正在成为全球高等教育体系在经济压力下的一种普遍反应。