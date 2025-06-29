人工智能会选择主流社会的思维方式

实验证明，人工智能在投票中的表现比人类更加一致。 László D. / Unsplash

人工智能已经进入我们生活的方方面面，它能代替人参加投票吗？人工智能的投票结果有代表性吗？人工智能投票又有什么弊病？对此苏黎世联邦理工学院进行了一项实验，结果表明，聊天软件Chat-GPT在投票时的表现与人类有所不同。

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苏黎世联邦理工学院(ETH)计算机科学家Joshua Yang向瑞士资讯SWI swissinfo.ch讲解了，人工智能如何改变民主。如果允许聊天机器人Chat-GPT参加选举，那么它很可能会选比较有名的传统党派，这是苏黎世联邦理工学院的一项科学研究得出的结果。这项研究还发现，Chat-GPT做出的决定更趋于主流。

那么苏黎世联邦理工学院的计算社会科学团队是如何发现这一点的呢？这个大型语言模型被设计为，不直接回答政治问题。苏黎世联邦理工学院计算机科学家Joshua Yang告诉瑞士资讯：”如果你问Chat-GPT，应该投票给唐纳德·特朗普还是卡马拉·哈里斯，人工智能会表示它是中立的，不会给出答案。”

Chat-GPT、LLaMa 和180个人

苏黎世联邦理工学院计算机科学家Joshua Yang zVg

所以，计算社会科学团队在他们的实验中并未向人工智能软件提出有关重大政治决定的问题，而是向Chat-GPT4和LLaMA-2询问关于当地一些非政治性的城市发展项目的意见。

在包括无车街区、苏黎世六鸣广场的多元文化节和洛伊辰公园(Leutschenpark)的儿童节等24个项目中，人工智能会选择哪个项目来改善苏黎世居民的生活？

科学家们后来将人工智能选出来的结果与180名人类参与者对相同项目的模拟选择中的结果进行了对比。

在实验中，人类和人工智能参与者以不同的形式和程序做出决定，比如有时会让他们为项目打分；有时让他们随意选出他们钟意的项目；也会让他们按照喜好顺序选出多个项目。

实验得出的结果可以作为预算决策的参考；而按比例代表制从各党派选出的议会代表的实验结果，则可以对那种有多位获选者的选举有一定参考价值。

然而，对于只有一个获胜者的选举，如美国总统大选这样的选举，苏黎世联邦理工学院这项研究的参考价值则有限。

人工智能表现出 “更统一的举止”

总的来说，人类和人工智能的表现差异很大，尽管人工智能被要求扮演人类的角色，也是如此。

研究显示，人工智能选出的项目数量相同，并表现出比人类 “更一致的行为”。

SWI swissinfo.ch

Chat-GPT几乎都是选出了4-5个项目，而那180人则选出不同数量的项目。

这项研究结果证实”人工智能具有一定的WEIRD(西方、受过教育、工业化、富裕、民主几个外文词的第一个字母组合)倾向”，而且”在做出判断时往往没有明显的差异(或多样性)”。

同时，人工智能在做选择时甚至会受到排列顺序的影响。这是人工智能的一个短板：这就相当于，人在选举时，会因为一个党派在名单的最下面而不是最上面，而选择其他党派。“

人工智能的表现只能“以人为本”

但无论如何，人工智能在选择时，更多地关注了项目的成本，这一点在这项研究中有所体现，实验同时也体现出，人类选民往往缺乏成本意识。

苏黎世联邦理工学院在这项研究中采用了塞萨尔·伊达尔戈(César Hidalgo)用数字孪生体取代政治家的想法，并借鉴了两位经济学家的建议，为每个参与投票的人配备了一个数字孪生体。

点击这里阅读我们关于用数字孪生体改变民主的文章：

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在加利福尼亚州圣何塞举行的”人工智能、伦理与社会”大会上，Joshua Yang介绍了这项研究，并提醒，在运用人工智能进行投票或大选时要保持谨慎。他认为必须要采用”以人为本的方法”，这样才能确保”人类社会中来自不同偏好的集体意识受到支持而不被破坏”。

而人工智能应运用于”有人参与的投票或大选”。这样，人工智能就能在人类做出决定时提供帮助，例如，通过整理、归纳或解释某个主题的背景知识辅助人类做决定。

如何规范敏感个人数据的处理？

Joshua Yang说：”我们希望了解像Chat-GPT这样的聊天机器人如何影响我们理解的民主。”现在就有许多人向Chat-GPT提问题，而这个语言模型会为他们提供信息，从而对人们的政治决策产生影响。”

关于如何处理个人数据，依然比较棘手，”当我们要求人工智能站在个人的立场思考问题时，我们需要向它提供哪些信息？作为基础信息人工智能可以提取肤色和宗教信仰等敏感的个人信息，甚至可以将与个人的长时间对话记录作为依据。

另外也可以通过民意调查获取个人资料，就像智能投票(Smartvote)所做的那样。苏黎世联邦理工团队在他们的实验中也使用了这种方法。Joshua Yang认为，这种方法的效率并不一定差。他希望能有明确的相关伦理和法律准则出台，并对此展开社会讨论，在功能和隐私之间划出明确界限。

瑞士是人工智能的 “理想测试场”

尽管这项调查突出的是批判性观点，但在与Joshua Yang的对话中，能感受得到他对人工智能的激情：”我谨慎乐观地认为，人工智能在民主方面的潜力很大。”人工智能可以帮助人们做出更有代表性及更好的决策-同时又不会歪曲人的本意。

经常举办投票的瑞士是人工智能技术的”理想试验场”。因为在更趋于理性的投票中运用人工智能比在容易受情感驱动的选举上运用这项技术效果更好，尤其是在地方层面上，人工智能的参与有可能弥补低投票率的不足。

例如，可以想象的是，推出一个不仅可以阅读，还可以提问的电子投票手册。这可以激励那些因缺乏相关知识而不参加投票的人加入到投票的行列。

“如果为此再设立一个专门的人工智能代理，提供重要全面的背景资料，那么人工智能传达错误信息的风险也会大大降低。因为人工智能只有在无法获得正确答案时才会“胡说八道”，”杨解释道。

而像Chat-GPT这样的语言模型则并不适合承担这一功能，因为它们会同等对待重要信息和错误信息。

活跃于瑞士和台湾的民主项目的Joshua Yang认为，在全球范围内人工智能促进直接民主发展的可能性很大。他认为，个体政治家和团体会首先开始运用人工智能来分析讨论结果，并利用人工智能来准备发言稿、解决方案和行动计划。

之后，人工智能会逐渐成为体制的一部分。

(编辑：Mark Livingston，编译自德文：杨煦冬/dh）