罗氏新减肥药临床试验取得积极结果
瑞士制药巨头罗氏(Roche)与1月27日表示，其实验性减肥药CT-388的临床试验II期取得积极结果。在全球减肥药市场持续扩张、竞争日趋激烈的背景下，这一进展被视为罗氏挑战行业现有格局的重要一步。
罗氏再相关新闻稿中称，在该研究中，受试者每周一次使用活性成分CT-388，持续48周后，平均体重下降超过20%。
该公司表示，给药剂量越高，减重幅度越大，这一效果在测试的最高剂量下尤为明显。几乎所有参与者的体重至少减少5%，约一半减重超过20%，四分之一的受试者减重幅度甚至超过30%。
药物耐受性良好
罗氏指出，该药物在改善代谢方面同样带来积极效果。在处于糖尿病前期的受试者中，近四分之三的人血糖水平恢复正常，显著高于未使用该活性成分的对照组。
总体而言，该药物耐受性良好。最常见的副作用与胃肠道相关，且多为轻至中度。仅有少数受试者因副作用而中止治疗。
罗氏认为，这一结果是开发新型肥胖症治疗方案的重要一步。肥胖症是全球慢性疾病的主要诱因之一。基于目前公布的数据，这家总部位于巴塞尔的制药公司计划启动大规模、具有决定性意义的III期临床试验，以进一步评估该药物的疗效和安全性。
相关内容
瑞士肥胖率上升：新型减肥药能否有效应对？
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。