日内瓦世界卫生组织计划全球裁员1282人

世卫组织将在全球裁员1282人。 Keystone-SDA

由于美国的宣布退出及各国预算削减，世界卫生组织(WHO)计划在2026年6月前全球裁员1282人。

3 分钟

据世卫组织透露，1000余个岗位将通过退休、提前退休、自然减员等方式裁撤。

总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)向成员国通报表示，世卫组织已确定核心职能，并据此调整了“财政及人力资源配置”。

他指出，各办事处均需在既定预算内运行，部门数量已减半，管理层规模也相应缩减一半。

此前，这位总干事宣布，世卫组织已限制人员差旅频率，且办公设备停止迭代更新。“没有这些措施，我们的裁员规模可能会达到2900人。”

超过1080个职位将在现职员工退休或短期合同结束后裁撤。成员国提升评定会费的决定挽救了大约600个工作岗位。

评定会费(国家会费)( compulsory contributions/ assessed contributions) 世卫组织主要有两个资金来源：会员国缴纳评定会费(国家会费)和会员国及其他伙伴自愿捐款。 评定会费是各国为成为世卫组织会员而缴纳的会费，按一国国内生产总值的百分比(该百分比由联合国大会商定)计算。会员国每两年在世界卫生大会上批准一次。它们在总预算中所占的比例不到20%，其余部分通过自愿捐款筹集。不过，评定会费仍是世卫组织的重要资金来源，它提供了一定程度的可预测性，有助于最大程度地减少对狭窄捐助方基础的依赖，并使资源与规划预算保持一致。 信息来源：世卫组织官网外部链接及世卫组织成员国同意评定会费提高20%

相关内容

相关内容 国际日内瓦 美国退出世卫组织，全球卫生前景堪忧 此内容发布于 特朗普下令美国退出世卫组织，此举让这个位于日内瓦的组织出现了巨大的预算缺口。这一决定威胁到全球卫生，美国民众也很难不受影响。 更多阅览 美国退出世卫组织，全球卫生前景堪忧

针对被裁员工，世卫组织提供了包括育儿假、遣返回国及差旅费等支持，重点关照弱势群体。总干事表示，目前的措施都是为“世卫组织未来的成功奠定基础”，但补充指出，组织仍需在2027年前筹集10亿美元(约合人民币71亿元)资金。