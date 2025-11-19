L’OMS doit licencier 1282 personnes dans le monde

Keystone-SDA

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit se séparer de 1282 collaborateurs dans le monde d'ici juin 2026 en raison des coupes américaines et d'autres pays. Plus de 1000 postes additionnels seront biffés par des départs naturels, retraites et pré-retraites.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les fonctions les plus indispensables ont été identifiées et «les ressources financières et humaines» alignées avec elles, a affirmé mercredi aux Etats membres le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Chaque bureau a reçu une enveloppe à laquelle il a dû adapter son dispositif, a-t-il affirmé, alors que le nombre départements a été divisé par deux, tout comme celui de membres de la direction.

Comme il l’avait déjà annoncé, des déplacements ont été limités et du matériel n’a pas été remplacé. «Sans cette approche, nous estimons que nous aurions dû nous séparer d’environ 2900 collaborateurs», a insisté le directeur général.

Plus de 1080 départs en retraite ou en raison de contrats courts qui arrivaient à leur terme ne seront pas remplacés. Et l’augmentation des contributions obligatoires décidé par les Etats membres a permis de sauver environ 600 postes.

Pour les personnes licenciées, un accompagnement a été offert sur des questions comme le congé parental, le rapatriement ou encore les frais de déplacements. Un soutien est donné aux personnes particulièrement vulnérables. Tout ce dispositif a «positionné notre organisation pour de futurs succès», a estimé le directeur général. Il a ajouté toutefois que l’organisation devait encore trouver d’ici 2027 un milliard de dollars.