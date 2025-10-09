如今瑞士城市和50年前的義大利一樣熱

位於瑞士納沙泰爾州和法國杜省邊界的布列涅茨湖(Brenets)在2022年8月的熱浪中呈現乾涸狀態。 Keystone / Laurent Gillieron

歐洲氣象站收集的數據顯示，瑞士目前的氣溫與20世紀時南部地區的氣溫相當。瑞士法語電視台RTS的數據部門就此進行了分析。

九月中旬氣溫高達攝氏28度，六月出現熱浪，一月氣溫創歷史新高：瑞士氣候正在變暖，擾亂了人們以及動植物的生存習慣。而該現象並不限於瑞士。

瑞士法語電視台對歐洲900多個氣象站的歷史月度氣溫進行了比較，結果一目了然：在大多數情況下，瑞士城市的當前氣溫與上世紀歐洲南部地區氣象站的記錄接近。日內瓦的氣溫與義大利北部、巴黎、圖盧茲、倫敦與波爾多地區幾十年前的氣溫接近。

互動圖片：看看一座歐洲城市的氣溫相當於20世紀時哪些城市的氣溫?

點擊上圖位於不同城市的氣象站點，紅色代表所選站點，藍色顯示20世紀時溫度與所選城市相當的測量站點。 (注意：在iPhone和iPad等iOS設備上，必須雙擊站點才能選擇)

負責任的改變

在納沙泰爾大學教授、聯邦WSL研究所研究員Martine Rebetez看來，這種氣溫的演變無疑是氣候變遷可以感知的影響之一。瑞士目前的平均氣溫比工業化前水準高出近3度，也合乎邏輯。

植被正艱難地適應全球的快速暖化。「雲杉的壽命超過100年。氣溫變化太快，這意味著雲杉會受損，其健康狀況也會惡化。」Martine Rebetez解釋。這些樹木最終可能會在瑞士景觀中變得越來越稀少。

馬鈴薯和甜菜面臨危險

農作物也必須逐漸適應氣溫變化。喜歡寒冷潮濕的馬鈴薯和甜菜在瑞士生長旺盛，但當氣溫超過攝氏30度時，這兩種作物就會無精打采。隨著氣溫升高，它們的根莖或許將更適合在高海拔地區生長，但大多數瑞士農田都位於平原地區。所以說，馬鈴薯和甜菜面臨從瑞士農耕史消失的威脅。

動物不同於植物，氣溫變化了，它們可以遷移到更適合的環境。但它們的到來可能會危及當地生態系統的平衡。相關風險的例子並不少見，例如虎蚊(又稱白紋伊蚊)遷徙至南歐甚至是瑞士-它不僅是一種入侵性昆蟲，也是嚴重疾病的傳播媒介。

>> 也請閱讀我們關於氣候暖化速度國際比較的文章：

相关内容 气候适应 瑞士为何跻身世界十大升温最快国家之列 此内容发布于 在气候变化方面，欧洲的变暖现象最为严重，瑞士则凭借迅猛的升温速度跻身最热国家之列。这一现象背后隐藏多重诱因。专家认为，瑞士的气温在未来还将持续上升，而调整行动则迫在眉睫。 更多阅览 瑞士为何跻身世界十大升温最快国家之列

氣溫相似，但氣候不同

雖然瑞士平均氣溫與更南部相似，但兩者氣候並不相同，尤其是從降水和溫差來看。氣候學家Martine Rebetez解釋說：「地中海地區在夏季穩定且持續地炎熱乾燥。相比之下，在瑞士等地，酷暑期之後還可能出現陰雨寒冷氣候。」

等到汝拉山脈上出現灌木叢，阿爾高州生產出橄欖油就為時已晚，人們必須立即採取措施應對全球暖化帶來的許多環境挑戰-無論是在北方還是在南方。

(翻譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

