“雪况罗盘”为瑞士滑雪度假区应对降雪减少提供指引

2016年元旦的阿德尔博登。 Keystone / Peter Schneider

今冬初始便出现强降雪，瑞士多个滑雪度假区迎来了一个良好开局，但从长期来看，形势却要复杂得多。随着瑞士阿尔卑斯山区持续升温，滑雪胜地正在被迫重新思考自身发展策略，而海拔较低的度假区则必须寻找滑雪以外的替代方案。一项新的科学在线工具或可为此提供解决方案。

气候变化在瑞士表现得尤为明显，这里的升温速度几乎是全球平均水平的两倍。随着雪线不断上移，山区旅游目的地正直接承受其影响。

未来的冬季将会是什么样子？自然降雪还能有多少？人工造雪的潜力如何？哪些适应策略最为有效？

为帮助瑞士旅游业从业者应对这些挑战、为更温暖的未来做好准备，如今他们首次可以使用基于详细科学模型的在线工具，精准预测各度假区截至2050年每个冬季可能出现的降雪天数。这些在线模型涵盖瑞士23个高山地区，评估当地的雪况稳定性以及人工造雪潜力，并已于11月向瑞士媒体发布。

这些工具是“雪况罗盘”(Snow Compass)项目的一部分。该项目由瑞士国家旅游局(Switzerland Tourism)牵头，与瑞士缆车协会、瑞士旅游管理者协会、雪与雪崩研究所(SLF)、联邦气象与气候局(MeteoSwiss)以及苏黎世联邦理工学院(ETHZ)合作推出，旨在帮助度假区适应气候变化。

瑞士缆车协会会长贝尔诺·施托费尔(Berno Stoffel)表示，10月推出的这些模拟工具得到各度假区“非常积极”的反响。

“雪况罗盘”项目识别出目前已在全国范围内显现的三种主要策略。一些海拔较高的度假区正加大对冬季运动的投入，投资发展高海拔基础设施、现代人工造雪系统和改善雪道管理，同时开展区域合作或扩建高山住宿设施。

另一些度假区则通过打造替代性吸引项目，例如雪圈滑道、健康养生中心和文化节庆活动等，以适应更不稳定的雪况，并瞄准了不那么熟悉冬季度假的国际市场。这些做法有助于在非旺季填补酒店入住率，减轻降雪不佳年份带来的冲击。

第三种策略是发展全年旅游，以对冲雪况可靠性下降的影响。沙尔梅(Charmey)、萨特尔-霍赫施图克利(Sattel-Hochstuckli)和莫莱松(Moléson)等小型度假区正在扩大夏季旅游项目，建设滑道和自行车线路，或转向以家庭为导向、全年运营的旅游体验。

“没有现成的解决方案”

对于各个山区而言，并不存在一套现成的解决方案或策略，施托费尔在接受瑞士德语区公共广播电台SRF采访时表示：“相反，有的是一系列可用来保障未来冬季旅游的策略选择。”

整个阿尔卑斯山区目前都有大型建设项目规划或正在推进中。施托费尔解释说：“对于这些服务提供者来说，这些模型是一种验证工具，基于数据可以更容易地获得必要的许可。”

设计“雪况罗盘”工具也是为了帮助度假区官员判断是否应对山区铁路等基础设施进行现代化改造，其中许多设施的使用寿命已接近终点。施托费尔估算，每年约需为缆车、拖牵和其他山地基础设施投入3.5亿瑞郎(约合人民币31.2亿元)，此外每年还需为人工造雪系统投入约6000万瑞郎(约合人民币5.35亿元)。

“冬季更多降雨、更少降雪”

自1864年开始测量以来，瑞士阿尔卑斯山区的冬季平均气温已经上升了2.4摄氏度。根据未来气候发展的不同情景，预计还会出现进一步的温度变化及零度等温线的上移。

据联邦气象与气候局称，这一关键临界线自20世纪早期以来已经上升了数百米，预计到本世纪末，冬季的零度线还将再上升约550米，达到大约1450米的高度。

零度线 SWI swissinfo.ch

这意味着冬季降雨将增多、降雪将减少。联邦气象与气候局估计，如果全球升温在未受控制的情况下达到较工业化前水平高出3摄氏度，瑞士阿尔卑斯山区的降雪量则可能减少约25%，而降雨量几乎会翻倍。

雪与雪崩研究所2025年10月发布的一项分析显示，在部分海拔高度，过去60年来平均积雪深度每10年最多减少约8厘米。

积雪深度变化 SWI swissinfo.ch

雪与雪崩研究所的专家还预计，到2050年，瑞士的冬季滑雪季将推迟10-20天开始，并提前10-15天结束。

降雪减少，不确定性加大

参与数据提供的雪与雪崩研究所雪况专家克里斯托夫·马蒂(Christoph Marty)表示，“雪况罗盘”旨在帮助山区目的地更好地调整其旅游产品定位。

他指出：“十年后某个度假区是否仍有足够积雪可供滑雪、雪道上的造雪条件是否充足，要取决于许多因素，情况相当复杂。雪道的朝向、焚风(一种干燥热风)的影响以及其他多种因素，都会左右一个滑雪目的地的运营方式。”

可以确定的是，在未来几十年里，度假区-尤其是在低海拔地区-必须为降雪减少和更大的不确定性做好准备。为了保持竞争力，这些目的地将越来越多地转向对降雪依赖较低的旅游活动。

“冬季旅游并不会消失，它正在发生变化，”施托费尔说道。

(编辑：Virginie Mangin/gw，编译自英语：小雷/gj)

