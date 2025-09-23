2025年夏季，瑞士约200人死于极端高温

欧洲城市因气候危机引发的高温导致16’500例死亡。 Keystone-SDA

以往，欧洲中部一直是避暑的好去处。在瑞士、法国等国家，空调甚至不算生活必需品。然而，近年来欧洲的夏天普遍呈现气候变暖的趋势，热浪更频繁且强度更高，导致多地气温屡破纪录，给欧洲各国带来山火、高温限业等严峻挑战。不仅如此，酷暑导致的死亡也正在威胁人类的生存状况。

据英国研究人员的最新统计，气候变化导致今年夏天欧洲城市新增约16’500例高温相关死亡病例，其中约200例发生在瑞士。

据伦敦帝国理工学院(Imperial College London)与伦敦卫生与热带医学院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)9月17日联合发布的报告显示，这组数字说明，在参与调查的854个城市中，气候变化导致了约三分之二(68%)的热相关死亡。但实际人数有可能更多。研究人员指出，大多数热相关死亡案例未被报告。

该研究(英)外部链接显示，今年夏天，罗马有835例死亡可归因于气候变化，雅典630例，巴黎409例。对瑞士12座城市的分析中，研究人员认为，气候变化引起的热相关死亡达207例，其中苏黎世占比最多(49例)，其他城市分别为伯尔尼33例，日内瓦29例，巴塞尔27例。

上述调研未经过同行评审。