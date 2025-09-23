The Swiss voice in the world since 1935
新闻
气候适应

2025年夏季，瑞士约200人死于极端高温

欧洲城市因气候危机引发的高温导致16’500例死亡。
欧洲城市因气候危机引发的高温导致16’500例死亡。 Keystone-SDA

以往，欧洲中部一直是避暑的好去处。在瑞士、法国等国家，空调甚至不算生活必需品。然而，近年来欧洲的夏天普遍呈现气候变暖的趋势，热浪更频繁且强度更高，导致多地气温屡破纪录，给欧洲各国带来山火、高温限业等严峻挑战。不仅如此，酷暑导致的死亡也正在威胁人类的生存状况。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

据英国研究人员的最新统计，气候变化导致今年夏天欧洲城市新增约16’500例高温相关死亡病例，其中约200例发生在瑞士。

据伦敦帝国理工学院(Imperial College London)与伦敦卫生与热带医学院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)9月17日联合发布的报告显示，这组数字说明，在参与调查的854个城市中，气候变化导致了约三分之二(68%)的热相关死亡。但实际人数有可能更多。研究人员指出，大多数热相关死亡案例未被报告。

研究(英)外部链接显示，今年夏天，罗马有835例死亡可归因于气候变化，雅典630例，巴黎409例。对瑞士12座城市的分析中，研究人员认为，气候变化引起的热相关死亡达207例，其中苏黎世占比最多(49例)，其他城市分别为伯尔尼33例，日内瓦29例，巴塞尔27例。

上述调研未经过同行评审。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团