畢業後想留在瑞士，必須深入融入社會

加布里埃拉在瑞士生活了16年，也像瑞士人一樣喜歡在山裡健行。 ZVg

瑞士是一個很令人嚮往的地方，也很吸引海外學子前來求學，儘管在這裡上大學的門檻不高，但要想畢業後找到工作留下來對於來自非歐盟國家的人來說卻談何容易。就算是瑞士人的後裔，如果沒有瑞士護照，也會被和其他外國人一樣對待。

5 分钟

Benjamin von Wyl 作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。 作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。 Melanie Eichenberger 我的工作重点是与瑞士海外侨民相关的议题，包括瑞士的政治发展及其对海外侨民的影响，以及社会、经济和文化问题。 在加入瑞士资讯之前，我曾在《阿尔高报》担任地方新闻记者。我拥有多语言传播学士学位，并且按照瑞士的传统完成了商业文员学徒培训。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

我們前不久報導了一位來自厄瓜多爾，名叫加布里埃拉·普爾徹特(Gabriela Purtschert)的博士畢業生的經歷，她雖然身為瑞士人的養女，在瑞士求學、生活了16年，取得了學位卻無法留在瑞士。這個故事引發了熱議。

瑞士資訊swissinfo.ch詢問了相關部門，外國人怎麼證明自己融入了瑞士社會？

相关内容

相关内容 海外瑞士人 就算是瑞士后裔，毕业后也留不下来 此内容发布于 瑞士的高等教育质量优良，学费也不贵，因此吸引了许多海外学子。是学成后，留在瑞士工作生活却不容易。这位瑞士侨民子女的经历估计许多外国学生都能感同身受。 更多阅览 就算是瑞士后裔，毕业后也留不下来

蘇黎世移民局吊銷了她的居留證，理由是她未能深入融入瑞士社會。而加布里埃拉能講一口流利的瑞士德語，還有一位繼父，是生活在厄瓜多爾的瑞士僑民。至於為何認為她沒有融入當地社會，蘇黎世移民局法律部門負責人並未做出具體說明，只說目前正在等待訴訟結果。

融入海外瑞士僑民社團

瑞士資訊也詢問了關於那些生活在國外，沒有瑞士護照的僑民子女融入瑞士的情況，這位法務負責人對此也未作回答，理由是「在訴訟程序正在進行的情況下」，他無法發表評論。

而瑞士移民國務秘書處(SEM)發言人則回覆說，當官方將某人「與瑞士的家庭或文化聯繫」作為決定他是否能留下來的考慮因素時，他/她在來源國與當地海外瑞士僑民社團的關係，可以「被視為個人和社會融入的一部分」。

但至於這個人(如加布里埃拉)是不是瑞士國民子女，其實並不重要。移民局「首先」要考慮的是「本人的國籍」，而不是父母的國籍。只有在特殊情況下，才會考慮「與瑞士的淵源」。

而對於語言，「僅僅掌握瑞士方言」並不能作為「充分融入瑞士的證明」。這位發言人表示：「遵守公共安全和秩序、尊重《聯邦憲法》的價值觀、掌握語言技能並參與經濟活動或接受教育是融入瑞士的必要條件」。

海外瑞士僑民的子弟是否有特殊待遇？

根據瑞士移民國務秘書處的說法，針對沒有護照的瑞士國民後代通過「特殊對待」獲得永久居留許可，尚需明確的法律依據。但目前還沒有這方面的法律。瑞士移民國務秘書處發言人也透露，聯邦委員會已經明確表示，反對「特殊對待」來自第三國的瑞士國民後裔。

但特殊情況還是會特殊對待，這位發言人稱，「瑞士國民的外籍後裔(僅限第一代)若滿足重新入籍或簡化入籍的條件，就可以獲得居留許可。」

這是一種「例外情況」。根據移民國務秘書處的規定，這並非法定權利，但各州移民局必須根據具體情況具體分析。因為「在某些情況下」，簡化入籍或重新入籍程序除了需要與瑞士的密切關聯外，還需要在瑞士居住。

瑞士資訊於8月報道了這項特殊的法律規定。

相关内容

相关内容 海外瑞士人 瑞士人的后裔加入瑞士籍-谈何容易 此内容发布于 瑞士是一个入籍条件比较苛刻的国家，外国人要想得到一本护照要在瑞士生活了足够的年限，然后还要经过重重笔试、口试；根据居住地甚至还要全村投票同意，才能允许入籍，甚至就连瑞士海外侨民子弟入籍也谈何容易。 更多阅览 瑞士人的后裔加入瑞士籍-谈何容易

加布里埃拉的案例

然而，就加布里埃拉的這個情況，還有一個比較現實的問題，那就是她需要「與海外僑民團體」有多麼緊密的關聯？何況一個與瑞士有著濃厚情感關聯的海外瑞士人後裔是否也必須符合這種融入標準？

她最近的親屬是瑞士人，那麼與繼父的每一次交談以及每一次參加家庭聚會都應該被視為融入瑞士社會的表現-即便這些交流是發生厄瓜多爾。

加里布埃拉已經在瑞士生活了16年，在這裡完成了學業，成為了一名高學歷的專業人士。

但蘇黎世移民局依然認為，在過去的16年中，她並未達到「與社會的密切或明確的深度融合」。

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

相关内容

相关内容 海外瑞士人 所有关于“海外瑞士人”话题 人物、政策和观点：欢迎订阅关于海外瑞士人的相关报道。 更多阅览 所有关于“海外瑞士人”话题

阅读最多

海外瑞士人 讨论最多