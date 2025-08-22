在瑞士要看到机器人外卖小哥了！

全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。
接受委托，在瑞士完成该项目试点阶段的公司名叫RIVR，是一家脱生于苏黎世联邦理工学院的初创企业。
RIVR在官网介绍中写道：“我们正与Just Eat平台合作，开发新一代的机器人送餐系统，将从瑞士开始试点，并计划在今年年底前推广到更多欧洲城市。服务可能扩展至零售店或便利店。”
瑞士，未来机器人实验室
瑞士在机器人技术方面的卓群表现并不广为人知。这一“瑞士特色”虽没有手表、巧克力、药品或空间技术那样出名，但也绝对不同凡响。
在试运行阶段，机器人将代替苏黎世欧瑞康(Oerlikon)社区的ZekisWorld餐厅配送来自Just Eat平台的订单。这些机器人装有四肢，方便其上下楼梯；脚上还安装了轮子，确保其在复杂的城市街道中穿梭自如。
在试验第一阶段的30天内，这批送餐机器人将接受密切监控；进入试验二期，整个过程将由远离机器人的控制中心实施远程监控。
RIVR的机器人最高时速可达15公里，通过灯光和旗帜引起来往车辆及行人的注意。研究人员表示，得益于人工智能的高速发展，这些机器人能够适应周围的环境，避开垃圾桶、草地、行人等障碍。
此外，根据其设计，无论在雨雪还是大风天气，机器人送餐员都能够快速并准时送达订单。
2025年5月6日，联合国开发计划署发布的《2025年人类发展报告——抉择时刻：人工智能时代的人类与可能性》外部链接报告显示，人类发展进程正经历前所未有的放缓，而人工智能有望为发展注入新动能。
民众对人工智能带来的变革既保持理性认知，又怀有积极期待。全球半数受访者认为自己的工作可能被自动化取代。而更大比例(60%)预期人工智能将为就业带来积极影响，创造当今尚未出现的新职业机会。仅有13%的受访者担忧人工智能会导致失业。相比之下，在中低人类发展水平国家，70%的民众预计人工智能将提升工作效率，三分之二的人计划在未来一年内将人工智能手段应用于教育、医疗或工作领域。报告主张采取”以人为本”的人工智能发展路径–这种模式有望从根本上重构发展模式。调查结果显示，全球民众已为这样的”发展模式重置”做好了准备。
东亚是全球人工智能发展高地，而中国在研究、机器人技术和数据生态系统领域占据核心地位。但报告同时警示，该地区存在人工智能安全投入不足的问题，并指出各国在人才留存与监管体系建设方面存在结构性差距。报告肯定了中国在人工智能研究领域所处的全球领先地位，尤其在机器人技术和计算机视觉方向表现卓越。中国在留住顶级人工智能人才方面取得重大突破–2023年有47%的海外培养中国人工智能人才选择回国发展，较2019年29%的比例实现大幅提升。
与美国侧重自然语言处理和人工智能安全不同，中国的人工智能发展更加注重工业应用(如机器人技术)，形成差异化发展路径。
