The Swiss voice in the world since 1935
新闻
瑞士人工智能

在瑞士要看到机器人外卖小哥了！

Just Eat外卖服务平台尝试用机器人送餐。
Just Eat外卖服务平台尝试用机器人送餐。 Keystone-SDA

全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA

接受委托，在瑞士完成该项目试点阶段的公司名叫RIVR，是一家脱生于苏黎世联邦理工学院的初创企业。

RIVR在官网介绍中写道：“我们正与Just Eat平台合作，开发新一代的机器人送餐系统，将从瑞士开始试点，并计划在今年年底前推广到更多欧洲城市。服务可能扩展至零售店或便利店。”

Robots

More

瑞士，未来机器人实验室

瑞士在机器人技术方面的卓群表现并不广为人知。这一“瑞士特色”虽没有手表、巧克力、药品或空间技术那样出名，但也绝对不同凡响。

Read more: 瑞士，未来机器人实验室

在试运行阶段，机器人将代替苏黎世欧瑞康(Oerlikon)社区的ZekisWorld餐厅配送来自Just Eat平台的订单。这些机器人装有四肢，方便其上下楼梯；脚上还安装了轮子，确保其在复杂的城市街道中穿梭自如。

在试验第一阶段的30天内，这批送餐机器人将接受密切监控；进入试验二期，整个过程将由远离机器人的控制中心实施远程监控。

RIVR的机器人最高时速可达15公里，通过灯光和旗帜引起来往车辆及行人的注意。研究人员表示，得益于人工智能的高速发展，这些机器人能够适应周围的环境，避开垃圾桶、草地、行人等障碍。

此外，根据其设计，无论在雨雪还是大风天气，机器人送餐员都能够快速并准时送达订单。

2025年5月6日，联合国开发计划署发布的《2025年人类发展报告——抉择时刻：人工智能时代的人类与可能性》外部链接报告显示，人类发展进程正经历前所未有的放缓，而人工智能有望为发展注入新动能。

民众对人工智能带来的变革既保持理性认知，又怀有积极期待。全球半数受访者认为自己的工作可能被自动化取代。而更大比例(60%)预期人工智能将为就业带来积极影响，创造当今尚未出现的新职业机会。仅有13%的受访者担忧人工智能会导致失业。相比之下，在中低人类发展水平国家，70%的民众预计人工智能将提升工作效率，三分之二的人计划在未来一年内将人工智能手段应用于教育、医疗或工作领域。报告主张采取”以人为本”的人工智能发展路径–这种模式有望从根本上重构发展模式。调查结果显示，全球民众已为这样的”发展模式重置”做好了准备。

东亚是全球人工智能发展高地，而中国在研究、机器人技术和数据生态系统领域占据核心地位。但报告同时警示，该地区存在人工智能安全投入不足的问题，并指出各国在人才留存与监管体系建设方面存在结构性差距。报告肯定了中国在人工智能研究领域所处的全球领先地位，尤其在机器人技术和计算机视觉方向表现卓越。中国在留住顶级人工智能人才方面取得重大突破–2023年有47%的海外培养中国人工智能人才选择回国发展，较2019年29%的比例实现大幅提升。

与美国侧重自然语言处理和人工智能安全不同，中国的人工智能发展更加注重工业应用(如机器人技术)，形成差异化发展路径。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

在一次实验中，女生回避了那些技术导向较强的职业，而男生则对这些职业表现出兴趣。

相关内容

工作场所

瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？

此内容发布于 在薪资和工作时间方面，瑞士年轻男女对职业都有相似的期望。但根据一项最新研究，之所以依然存在典型的“女性职业”和“男性职业”，关键在于工作的性质。

更多阅览 瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
8月19日，在伯尔尼，伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis，右)与安东尼奥·塔亚尼(Antonio Tajani)。

相关内容

瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会

此内容发布于 瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，瑞士“有200%的信心”主办俄罗斯与乌克兰之间的峰会，并强调瑞士在这一领域的专业经验。

更多阅览 瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
除瑞士官方语言外，英语的使用频率最高。

相关内容

教育

三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言

此内容发布于 在瑞士，有三分之二的人在日常生活中经常使用多种语言-这些语言通常是瑞士官方语言。而在非官方语言中，最常被使用的则是英语。

更多阅览 三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言
瑞士制表商斯沃琪(Swatch)的一则广告中，模特拉扯眼角，摆出“眯眯眼”造型，引发舆论风波。斯沃琪为此道歉，并撤下该广告宣传。

相关内容

工作场所

“眯眯眼”广告在中国引发舆论风波，斯沃琪道歉

此内容发布于 瑞士手表制造商斯沃琪在中国引发种族主义指控后，公开道歉并撤下全球范围内的相关广告宣传。在该广告中，模特拉扯眼角，摆出“眯眯眼”造型。

更多阅览 “眯眯眼”广告在中国引发舆论风波，斯沃琪道歉
美国正式宣布对瑞士进口商品征收39%新关税的前一天，美国总统特朗普与瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特举行了电话会议。

相关内容

全球贸易

特朗普问瑞士联邦主席：“你们准备付我多少钱？”

此内容发布于 7月31日，瑞士和美国领导人举行了电话会议。据《星期日一瞥报》(SonntagsBlick)调查透露，特朗普在通话中直接向瑞士要价。与之前的猜测相反，双方通话并非由瑞士方面发起，而是由美国贸易代表提出。

更多阅览 特朗普问瑞士联邦主席：“你们准备付我多少钱？”
瑞士再保险公司为核保师制定的指南，旨在用于评估已出现使用迹象的长寿药物。

相关内容

预防

瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南

此内容发布于 瑞士再保险公司(Swiss Re)推出了针对所谓“长寿药物”的风险评估指南。具体而言，这些指南聚焦于二甲双胍(metformin)、雷帕霉素(rapamycin)等原本为其他用途研发、但被部分人用来延长寿命的药物。

更多阅览 瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南
刘玉玲在洛迦诺获颁卓越职业成就奖

相关内容

刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖

此内容发布于 第78届洛迦诺电影节向美籍华裔演员、导演刘玉玲颁发“卓越职业成就奖”。她在大广场舞台上回忆移民父母的影响，称这种经历让她关注边缘故事，并动情表示“我恍若艺术生命才刚刚启程”。

更多阅览 刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖
瑞士养老金水平正在不断下降。

相关内容

工作场所

瑞士养老金自2002年以来下降16%

此内容发布于 辛勤工作了一生的瑞士人，领取养老金时到手的钱却越来越少。自2002年以来，养老和遗属保险(AHV)与职业养老金的合计支付额平均下降了16%。

更多阅览 瑞士养老金自2002年以来下降16%
每年损失的食物多达280万吨。

相关内容

食品供应链

瑞士人每年浪费280万吨食品

此内容发布于 瑞士人每年浪费280万吨食品，这相当于每人每年浪费掉大约330公斤食物，而这些浪费本可避免。

更多阅览 瑞士人每年浪费280万吨食品

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团