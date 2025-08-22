在瑞士要看到机器人外卖小哥了！

Just Eat外卖服务平台尝试用机器人送餐。 Keystone-SDA

全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。

4 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss robots to deliver Just Eat takeaway meals 更多阅览 Swiss robots to deliver Just Eat takeaway meals

Italiano it Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot 原版 更多阅览 Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot

接受委托，在瑞士完成该项目试点阶段的公司名叫RIVR，是一家脱生于苏黎世联邦理工学院的初创企业。

RIVR在官网介绍中写道：“我们正与Just Eat平台合作，开发新一代的机器人送餐系统，将从瑞士开始试点，并计划在今年年底前推广到更多欧洲城市。服务可能扩展至零售店或便利店。”

在试运行阶段，机器人将代替苏黎世欧瑞康(Oerlikon)社区的ZekisWorld餐厅配送来自Just Eat平台的订单。这些机器人装有四肢，方便其上下楼梯；脚上还安装了轮子，确保其在复杂的城市街道中穿梭自如。

在试验第一阶段的30天内，这批送餐机器人将接受密切监控；进入试验二期，整个过程将由远离机器人的控制中心实施远程监控。

RIVR的机器人最高时速可达15公里，通过灯光和旗帜引起来往车辆及行人的注意。研究人员表示，得益于人工智能的高速发展，这些机器人能够适应周围的环境，避开垃圾桶、草地、行人等障碍。

此外，根据其设计，无论在雨雪还是大风天气，机器人送餐员都能够快速并准时送达订单。