The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot

Keystone-SDA

Per la consegna dei pasti a domicilio il gigante Just Eat punta sui robot. La società che gestisce una delle più grandi piattaforme di ordinazioni di cibo al mondo sta infatti collaborando con l'elvetica RIVR, esperta nel campo della robotica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Attualmente è in corso la fase sperimentale a Zurigo, dove ha sede l’azienda RIVR, spin-off universitario del Politecnico federale (ETH) attivo dal 2023. “Insieme a Just Eat Takeaway.com stiamo lavorando ad una nuova generazione di consegne robotizzate, a partire dalla Svizzera”, scrive oggi RIVR sul suo sito internet. “Prevediamo di introdurre altri robot in altre città europee entro la fine dell’anno, con una potenziale espansione nei negozi al dettaglio e nei minimarket”, viene sottolineato.

Durante la fase di prova, i robot – dotati di quattro arti in grado di salire e scendere le scale e muniti di rotelle per districarsi lungo complessi spazi urbani – consegneranno le ordinazioni dei clienti Just Eat per conto del ristorante Zekis World di Oerlikon. Per i primi 30 giorni, gli automi intenti nei loro trasporti verranno seguiti da vicino. Mentre in un secondo momento l’intero processo verrà invece monitorato da remoto, in un centro di controllo distante dai robot.

Gli automi di RIVR viaggiano ad una velocità massima di 15 km/h e sono resi visibili al traffico e ai pedoni grazie a luci e una bandierina. Grazie all’intelligenza artificiale, sono capaci di adattarsi all’ambiente circostante, evitando ostacoli come bidoni della spazzatura, erba e passanti, sostengono i ricercatori. Inoltre, sono progettati per effettuare consegne rapide e affidabili anche in caso di pioggia, neve o forte vento.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
57 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR