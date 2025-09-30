瑞士与欧盟之间的博弈

找到合适的立场：新一届自由民主党领导层向媒体介绍自己。 Keystone / Gian Ehrenzeller

瑞士正面临一个关键抉择：要与欧盟签署一项新的合作协议。这项协议不仅关乎经济利益，还涉及国家主权和社会保障，因此引发了国内政党的激烈讨论。随着磋商进入最后阶段，各党派纷纷亮明立场，但这场围绕“是否靠近欧盟”的争论，也可能成为下一届联邦选举的决定性议题，因此各党派在表态时比较慎重。

现在正值这届议会的执政中期，自6月以来新的欧盟条约就一直摆在桌面上，这意味着这件事迫在眉睫，有待处理。磋商进程将持续到10月底，所有利益方和政党现在都在争先恐后地表明立场。

瑞士与欧盟的双边协议 瑞士不是欧盟成员国，但与欧盟保持密切的经济和政治关系。自1990年代以来，双方通过一系列双边协议建立合作框架，涵盖人员自由流动、技术贸易、农业、交通、科研等多个领域。 这些协议分为两大“系列”： 第一套协议(1999年)：包括人员自由流动、技术贸易、公共采购、农业产品贸易等。 第二套协议(2004年)：涵盖申根协定、难民事务、税务合作、环境保护等。 由于协议是逐项谈判、逐项签署的，瑞士与欧盟的关系被称为“双边道路”（Bilateraler Weg）。这种方式虽然灵活，但也导致协议更新困难，欧盟近年来希望通过一个统一的“框架协议”(Institutionelles Abkommen)来规范双方关系。 瑞士在2021年中止了制度协议谈判，但2024年起双方重启磋商，目前正在讨论一项新的协议框架，被称为“第三套双边协议”。

对于那些在这一问题上一直有着明确立场的政党来说，这很容易。比如坚持毫不妥协，持反对意见的右翼保守党瑞士人民党；或者明确表示赞成的绿党和绿色自由党。

明确定位：瑞士人民党参加反对欧盟条约的活动。一名与会者戴着外交部长伊格纳齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)的面具。 Keystone / Alessandro Della Valle

而对于社会民主党来说情况很特别。该党最初因为担心国内工资保障受威胁而对与欧盟的协议持怀疑态度，而现在这个以有影响力的工会人士为主的党派也加入了支持的队伍。但是，该党内部强烈抗拒工资倾销的党员们的情绪依然很激愤，所以还需要做一些内部协调工作。

自由民主党和中间党派面临挑战

然而，对于针对这一与欧盟的”第三套双边协议”存在分歧的两个党派-崇尚经济自由的自由民主党和价值观保守的中间派来说，现在可就进退两难了。因为现在的情况是，新的欧盟条约很可能会成为下届联邦选举的主题。这意味着针对欧盟问题的立场很可能决定在大选中的得票。

同样明确的是，各政党必须要表明自己的立场，无法蒙混过关。洛桑大学政治学教授肖恩·穆勒(Sean Müller)说：”这个问题太重要了，谁也不能没有态度。”

瑞士与欧盟签订合约为什么对海外侨民意义重大 瑞士与欧盟双边关系的发展对海外瑞士人非常重要。因为这影响着46万多生活在欧盟国家的海外瑞士人。双边协议确保了人员自由流动等重要权利；为他们加入社会保险系统提供了便利；也意味着文凭的相互承认。

然而，如果这两个党派的忠实粉丝在欧盟问题上意见不统一，就会令他们在2027年的选举中造成尴尬局面：因为如果他们现在表明态度，就可能失去那些在欧盟协议问题上与他们意见相左的选民；而如果他们想保持开放态度，则又有可能将部分选民推给那些立场更明确的其他政党。

自由民主党对欧盟问题的态度

迄今为止，推崇经济自由的自由民主党一直坚守这样的理念：先研究，再决定。上次他们还是在2022年对此表过态，当时瑞士正在跟欧盟进行谈判。不过，自去年以来，一个党内的工作小组就开始对欧盟问题进行仔细研究。该工作组的成员特意挑选了6名新条约的反对者和6名支持者-而这恰被简单粗暴地解读为，该党在这一问题上存在严重分歧。

“我还没决定”

然而现在是确定方向的时候了。10月份，该党将任命一位新主席。

该党内部分为两个阵营：一半以该党国民院议员苏珊娜·文森茨-施陶法赫(Susanne Vincenz-Stauffacher)为代表，是欧盟新协议的支持者；另一半，以联邦院议员本杰明·米勒曼(Benjamin Mühlemann)为代表，他表示：”我还没有决定。

政治学家克洛伊·扬斯(Cloe Jans)建议说：”现在他们必须尽快找到一条途径，让党员们明白该往哪个方向走。

最熟悉该党的媒体《新苏黎世报》(NZZ)写道，自由民主党正在寻找”一个共同的立场，既要足够鲜明，让人能够理解；又要足够模糊，不至于使党派进一步分裂。”

两个阵营的强烈呼声

而这种犹豫不决也是可以理解的：一向为瑞士经济着想的自由民主党在对待新欧盟条约问题上的确存在分歧。注重出口的经济代表希望能有稳定的市场，所以对新协定持支持态度；而金融部门和服务供应商代表则更注重国家政策方面的问题，持反对态度。

两个阵容的呼声都很大，甚至在党外产生影响，例如支持派-瑞士经济联合会(Economiesuisse)和反对派Kompass-Europa网络都经常发表言论。

而政治学教授肖恩·穆勒分析说，其实欧洲问题也为自由民主党提供了一个绝佳的机会。他说，现在该党可以将自己塑造成一个”真正的、务实的经济捍卫者”形象。这个形象适合自由民主党，而且目前瑞士政治也正缺少这样一个角色。穆勒说：”如果新领导层还能发挥些社会作用，比如支持平等并重视安全问题，这样将有更大潜力。”他相信该党新领导层一定会在这些方面有所作为。

可以想象的是，特朗普的关税重击会令自由民主党代表之间的天平出现倾斜。美国征收的39%高额关税，现在让欧盟变得更具吸引力了。

自由民主党一段时期以来一直在经受选民的流失。在2023年的联邦选举中，该党失去了两个议会席位。从那时起，该党在各州议会中也失去了11个席位。

中间党对待欧盟条约的态度

中间党的损失较小。而且如果运气好加上足够努力，该党甚至可能在2027年赢得联邦委员会中的第二个席位-取代自由民主党的席位。在2023年的大选中，自由民主党的14.3%选民份额与中间党的14.1%份额几乎不相上下。

中间党中有一支力捧新条约的小队，由国民参事伊丽莎白·施奈德-施奈特(Elisabeth Schneider-Schneiter)带领。她也是巴塞尔商界代表和伞式组织瑞士经济联合会的理事会成员；而另一阵营，中间党中的农业和农村团体代表则对新协议持怀疑态度，他们的强大代表是农民协会主席马库斯·里特(Markus Ritter)。

进入竞选模式

中间党现在也任命了新的领导班子，这说明该党进入竞选模式。

在就职演说中，新任主席菲利普·马蒂亚斯-布雷吉(Philipp Mathias Bregy)在谈到欧洲问题时表示：”我国经济的未来取决于与欧盟的稳定关系。”但补充道：”我们期望在工资、社会保障和制度问题上有明确的规则。”这首先需要在民众中进行广泛的辩论。

新任中间党派主席新任主席菲利普·马蒂亚斯-布雷吉(Philipp Mathias Bregy)。 Keystone / Anthony Anex

布雷吉在接受《新苏黎世报》采访时说，他们将在国内对于欧盟新合约有了明确的定性之后，才会决定自己的意向，换句话说，要在了解选民的心意，或者至少对党内思想有一定了解后，才会打出自己的口号。

完美的妥协

政治学教授肖恩·穆勒恰恰也从与欧盟的合约这件事上看到了尚在观望的中间党的潜力。这是因为瑞士围绕欧洲话题的两极分化程度实际上远没有人们想象的那么严重。穆勒说：”没有人想与欧盟撇清关系；也没有人想加入欧盟。因此，在签订这份条约时，黑白之间还有许多灰色区间，选民们也期待能有不同的答案。

最后，穆勒说：”与欧盟签订协约本质上是一个协调统一的方案，然而”还有谁能比中间党派更擅长协商妥协呢？”

(编辑：Samuel Jaberg / Marc Leutenegger，编译自德文：杨煦冬/dh)