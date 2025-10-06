瑞士的超級富豪面臨高額遺產稅

富人圈在聖莫里茲舉辦的活動。 Keystone / Christian Beutler

瑞士是億萬富翁密度最大的國家，這裡風景如畫、政治穩定、稅收優惠，吸引了許多富豪前來居住。然而瑞士即將要就一項高額繼承稅動議進行全民投票，如果投票通過，意味著這些富人必須繳納高額稅金。

11 分钟

Balz Rigendinger

瑞士青年社會黨提出動議，要求向超級富豪們徵收高額遺產稅，所得稅用於環保。但瑞士聯邦和反對者認為這將對瑞士經濟帶來損害。

這項動議題為：「透過合理徵稅，資助社會氣候政策」(未來動議)，標題中並未提及遺產稅。 2025年11月30日，瑞士選民將就這項動議舉行全民公投。

遺產稅動議從何而來？

但當人們說起這項動議的時候，通常會說「遺產稅動議」。這是因為，這項動議涉及大筆遺產的高額稅收。

具體說就是如果某人想將超過5000萬瑞郎(約合4億萬元人民幣)的遺產遺留或贈送給其後代，需支付50%的稅。也就是說超過5000萬瑞郎的那部分遺產將被徵收50%的賦稅。而被徵收的這筆稅金將用於應對氣候變遷的措施。

「透過合理徵稅，資助社會氣候政策」(未來動議) 課稅對象：遺產與贈與。

免稅額度：總額在5000萬瑞郎以下不徵稅。

稅率：超過免稅額度的部分徵收50%的稅。

資金用途：用於推動社會公平的氣候政策和經濟結構轉型，例如住房、就業和公共服務。

稅收分配：三分之二歸聯邦政府，三分之一歸州政府。

執行方式：由各州負責評估和徵收。



倡議中包含一個追溯條款，規定： 一旦公投通過，稅收立即生效； 即使法律細則尚未出台，之後發生的遺產和贈與也可能被徵稅； 這可能對已經離開瑞士的富豪產生影響，引發法律和政治上的爭議。

因此，這項動議其實結合了兩項事宜：一是對巨額財產徵收高額賦稅；二是採取措施應對氣候變遷。

這迎合了兩大全球趨勢：一是「向富人課稅」；二是「正確地面對氣候變遷」。 2024年，20國集團決定向超級富豪徵收更高的賦稅。

國際趨勢：2022年德國人要求向富人課稅。 Keystone-SDA

國際上討論的是向十億美元的資產徵收2%的稅，氣候正義(Klimagerechtigkeit)理念也在全球範圍也早已耳熟能詳。

如圖所示，在大多數國家，遺產稅目前只佔稅收收入的一小部分：

誰會受到影響？

瑞士聯邦委員會估計，瑞士約有2500人的資產超過5000萬瑞郎。這部分人的資產總額約為5000億瑞郎。根據洛桑大學的一項調查，該動議主要涉及約300個資產超過2億個瑞郎的家族。

根據瑞士經濟雜誌《Bilanz》統計，瑞士目前有152位億萬富翁。這意味著瑞士是世界上億萬富翁密度最高的國家：每百萬居民就有17位億萬富翁。

瑞士的遺產稅：到目前為止的情況如何？

瑞士的遺產稅的情況非常不統一。遺產稅目前由各州負責，國家層級不徵收遺產稅。因此瑞士的遺產稅多達數十種。在某些州，市政府層級也會徵收相應的稅。

而在大多數州，直系後裔可以免稅繼承遺產，或免稅限額較高，只有內阿彭策爾、沃州和納沙泰爾州例外。

各州徵收的遺產稅平均稅率約為1.6%，相對其他國家屬於較低的稅率，但情況並非一貫如此，洛桑大學的一份研究報告顯示：「在過去的三十年中，瑞士針對財富和遺產減免了很大程度的稅務」。

2015年瑞士就已經討論過針對百萬瑞郎以上的遺產徵收聯邦稅的問題。當時打算用這筆稅的收入資助養老、遺屬保險機構(AHV)。然而這項來自人民黨、社民黨和綠黨的提議，最後遭到71%的絕大多數選民以及所有州的反對，以失敗告終。

順便提一句，在瑞士，任何人從國外繼承的資產，無需繳納遺產稅。

瑞士如何針對高額資產課稅？

針對巨額財富，瑞士各地的徵稅更不一致，因為財富稅由各州和市鎮徵收，聯邦政府不參與意見。

只有當資產超過一定的免稅額時，才需要繳納財富稅。例如有些州的免稅額為10萬瑞郎，而有些州的則為100萬瑞郎。因此瑞士的財產稅實際上是「富人稅」，這在世界上是獨一無二的。

在瑞士大多數州，財產稅的稅率是累進式的，也就是資產越多，稅率越高。因此，瑞士財產稅中的86%來自最富的10%富人。

下表顯示了瑞士26個州財富稅的不同額度：



安德烈·霍夫曼(André Hoffmann)每年繳稅2000萬瑞郎。 Keystone / Alessandro Della Valle

聯邦理工學院的經濟學家在一項調查中計算了羅氏公司繼承人安德烈霍夫曼(André Hoffmann)的賦稅金額。據估計，他擁有約26億瑞郎的資產。依照聯邦理工學院的計算模型，霍夫曼每年在沃州的稅額約為2000萬瑞郎。

瑞士聯邦理工學院經濟研究中心表示，由此可見，瑞士實際上已經有了「富人最低稅額」。所以這項動議所針對的超級富豪們其實已經為瑞士的稅收做出了很大貢獻了。 2022年，流入各州和各市的財產稅達90億瑞郎，佔它們總收入的十分之一。

儘管如此，瑞士仍被視為富人的避稅天堂。這是因為有些州設定了較低的稅率，或者設立了一個統一稅率，讓數千名搬來瑞士居住的超級富豪們的巨額財產享受到一種「統一打包稅率」。

支持者怎麼說？

發起該動議的青年社會黨人認為，富人的生活方式會產生更多的二氧化碳，因此他們應該為氣候保護付出更多的費用。他們認為：「為了實現瑞士的2050年宏偉氣候目標(瑞士承諾在2050年實現二氧化碳淨零排放)，瑞士每年需要投資約120億瑞郎。

伯恩火車站青年社會黨舉辦的宣傳繼承稅的活動。 ZVg

「超級富豪們的財富是透過剝削和迫害大自然得來的，現在是他們為自己的行為付出代價的時候了。」根據青年社會黨的想像，這筆稅收收入應該用於住房、工作和公共服務領域的可持續發展項目。

他們預計，如果遺產稅動議被接受，政府機構每年將獲得60億瑞郎的額外收入。

反對者怎麼說？

包括聯邦政府在內的反對者則不是這麼算的，根據洛桑大學的估算，如果民眾在投票中通過青年社會黨的這項動議，的確會額外收穫25億-50億瑞郎的稅款。

但前提是那些富人不搬離瑞士。反對者認為，超級富豪和企業家可能會因為引進這樣的稅率而遷往國外。聯邦政府警告說：「如果這樣的話，該動議帶來的將是稅收縮水。」

聯邦政府估計，如果該動議通過，估計這些富豪的可課稅財富將流失85%-98%，相當於瑞士將損失約28億-37億瑞郎的稅收。

相較之下，新的遺產和贈與稅估計只會帶來1億- 6.5億瑞郎的收入。

需要面對這項稅率的知名人士也表示，他們的大部分資產都在自己的公司。而為了支付稅款，他們將被迫出售他們的公司。

他們也強調，富有的企業家透過創新和投資創造了就業機會，讓瑞士作為商業中心保持了競爭力。

是否一切都很明確？

並非如此。動議文本中的一個追溯條款存在爭議。該條款規定，即使超級富豪已經離開瑞士，或許也能被追溯徵稅，這點還需法院在動議通過後作出裁決。

但明確的是：該動議要求拿出具體措施「防止富豪為了避稅，而搬離瑞士」。同時，提案也提出，動議一旦通後，需馬上開始徵稅-正是因為那條附加追溯條款。

這也是該動議在投票之前就在富人圈中引發了緊張情緒的原因之一。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

