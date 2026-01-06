2026年：瑞士新年新法

这是瑞士医疗体系中门诊服务的计费规则重大改革。TARMED(tarif médical)是瑞士从 2004 年起用于门诊医疗服务(不住院)的逐项计费费率制度。每一种医疗服务都有一个编号和对应的分值(tariff points)，再根据各州的点值(tariff point value)计算收费。适用于医生、诊所、医院门诊等普通门诊服务。由于系统长期没有全面更新，被认为落后于现代医疗实践且透明度不够。

2026年1月1日起，该系统由Tardoc 及门诊定额(outpatient flat rates)系统全面取代。TARDOC是新的逐项计费费率系统，对单独的服务项目进行现代化定义和计分，条目更精简(比如更合理分类、更现代的服务定义)，更便于更新与维护，是旧的按项目计费系统的升级版。适用于诊咨询、后续检查、诊断等普通服务；与之结合的门诊定额(outpatient flat rates)收费方式是针对一整天的门诊治疗组合(例如同一天内的多个检查、手术、设备、材料等)定一个综合的一口价。与按单项分别收费相比，一口价更简单、更接近实际治疗流程和成本。特别适用于如门诊手术或复杂诊疗这种有大量独立项目组合的情况。

这一改革对患者的影响：

这一改革的主要变化体现在开票给保险公司的方式，不是医保提供给患者的治疗内容，因此对患者而言影响很小。医疗服务内容和保险覆盖原则不变。自付额、免赔额等政策不因改费率而改变。最大区别是账单格式和计费方式更电子化、更透明。