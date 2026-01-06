2026年：瑞士新年新法
多项瑞士法律法规的修订于2026年1月1日生效。以下为部分精选内容：
交通运输：1月1日起，瑞士联邦政府将重新规划国内铁路货运及海运的财政支持政策，旨在鼓励铁路货运的发展。
瑞士新颁布的《航空旅客数据法》生效。航空公司须向相关部门提供所有国际航班(往返于瑞士及其他国家)的旅客数据。
能源与环境：2026年，瑞士家庭基础供电电价将平均下调约4%。普通家庭每千瓦时电费为27.7分，相当于家庭电费减少58瑞郎(约合人民币510元)。
瑞士联邦政府对太阳能在阿尔卑斯山区开发利用的支持政策将持续到2025年以后。专项法律于2026年1月1日生效。
今年1月起，关于农药使用的新法规正式生效。农业领域购买及使用农药需持有有效专业许可。该规定适用于所有农场。
自2026年起，瑞士政府将把环境税收入中的一部分(总额约5.67亿瑞郎，合人民币约50亿元)按人均返还给全体居民。该款项将通过抵扣医疗保险费的方式发放。
健康和医疗保险金方面：实施逾二十年的Tarmed医疗计费费率体系于1月1日起正式被Tardoc及门诊定额(outpatient flat rates)计费系统取代。自2004年推出以来，Tarmed系统一直未全面修订。新系统的使用在改善门诊患者照护、改进医疗保险支付及优化医疗行业服务方面迈出了关键一步。
这是瑞士医疗体系中门诊服务的计费规则重大改革。TARMED(tarif médical)是瑞士从 2004 年起用于门诊医疗服务(不住院)的逐项计费费率制度。每一种医疗服务都有一个编号和对应的分值(tariff points)，再根据各州的点值(tariff point value)计算收费。适用于医生、诊所、医院门诊等普通门诊服务。由于系统长期没有全面更新，被认为落后于现代医疗实践且透明度不够。
2026年1月1日起，该系统由Tardoc 及门诊定额(outpatient flat rates)系统全面取代。TARDOC是新的逐项计费费率系统，对单独的服务项目进行现代化定义和计分，条目更精简(比如更合理分类、更现代的服务定义)，更便于更新与维护，是旧的按项目计费系统的升级版。适用于诊咨询、后续检查、诊断等普通服务；与之结合的门诊定额(outpatient flat rates)收费方式是针对一整天的门诊治疗组合(例如同一天内的多个检查、手术、设备、材料等)定一个综合的一口价。与按单项分别收费相比，一口价更简单、更接近实际治疗流程和成本。特别适用于如门诊手术或复杂诊疗这种有大量独立项目组合的情况。
这一改革对患者的影响：
这一改革的主要变化体现在开票给保险公司的方式，不是医保提供给患者的治疗内容，因此对患者而言影响很小。医疗服务内容和保险覆盖原则不变。自付额、免赔额等政策不因改费率而改变。最大区别是账单格式和计费方式更电子化、更透明。
瑞士政府将首次设定2028年至2031年度医疗成本增长上限目标。2025年12月31日，瑞士政府决定，针对中间党提出动议的反建议于2026年初生效。该反建议要求，政府将每四年对强制医疗保险费用的涨幅设定上限。首次决策将于2026年底出炉。若费用无正当理由超出规定值，瑞士联邦委员会及各州必须考虑采取补救措施。
目前，即便自付额尚有余额，医疗保险仍会支付部分疫苗的接种费用。包括预防白喉、破伤风和脑膜炎球菌的常规疫苗。
医疗保险福利条例的多项修订将于2026年陆续生效。例如，治疗抑郁症等疾病的数字健康应用程序将在未来纳入强制医疗保险范畴。
保险及养老金规划：从事多份短期工作且收入较低的工作者将受益于增强型养老金保障。与此同时，针对终止经营活动的自雇人员也将推出相应措施。
2022年起支付的强制性职业养老金计划(LPP)中的遗属和残疾养老金将于2026年1月起首次根据物价变化进行调整。
向文化及媒体四大领域的短期工作者提供的社会保障将在2026年进一步完善。其薪资(即便是最低水平)将纳入瑞士养老金体系保障范围。
社会、培训及刑法：跟踪或纠缠骚扰行为将于2026年初被列为犯罪行为，可判处监禁或罚款。但针对纠缠骚扰行为提起刑事诉讼需以受害者提出刑事控告为前提。
未成年人实施谋杀者，在特定条件下，成年后可在其完成针对未成年人的刑事制裁后被直接收押。
1月1日起，各州可自行决定学徒文凭常识考试的形式，并可继续组织笔试及口试环节。
瑞士政府将加大地区及地方性报纸邮寄投放的补贴力度。每份报纸的补贴额增至43分(约合人民币4角)，较2025年增加了15分。
土地使用规划及建设：《空间规划法》(spatial planning law)新条例将于2026年分阶段生效。2026年7月1日起，各州须在5年内制定政策，稳定非建筑区域内的建筑活动。
在建筑缺陷发生时，业主和购房者将得到更充分的保障。现行规定要求业主必须在发现建筑缺陷后7至10天内通知承包商，否则将丧失保修权利。未来该期限将延长至60天，且合同不得规定更短期限或剥夺维修权利。
税收及信贷：2026年联邦直接税自愿预缴的利息将减少。瑞士联邦财政部已将利率从1.25%下调至0.75%。联邦税费的滞纳金、退税及附条件付款义务的利率也将从4.75%降至4.5%。
瑞士与法国的双重征税协定修订条款也于1月1日起生效。该条款规范远程办公收入的征税事宜。
自1月1日起，遭受不公法律诉讼的个人将更易阻止第三方知晓诉讼情况。当事人仍需向相关债务执行机构提交申请。
消费信贷最高利率将随利率下调调整。2026年初，现金贷款利率将从11%下调至10%。透支服务(例如信用卡)的最高利率将从13%降至12%。
2026年的其他新气象：瑞士联邦委员会宣布，2026年1月1日起，瑞士家政人员最低工资上调2%。该调整反映2022年至2024年的名义工资的变化。
必须通过全面发展视听产业实现对瑞士电影的支持。相关措施于1月1日生效。
2026年12月，瑞士将完成第13个月养老金的首次发放，但其资金筹措方式仍存争议。
2026年5月1日，瑞士将开设全国紧急热线，以便家庭暴力受害者获得帮助。
瑞士将在2026年中期前推出电子身份证计划(E-ID)。居民可自主选择下载Swiyu应用程序免费使用该服务。
