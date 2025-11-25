韓國大片《共同警備區》裡的瑞士中立

從法律上講，朝鮮半島南北雙方至今仍處於戰爭狀態：在兩國之間的非軍事區內，一名韓國軍官與北韓同行在「共同警備區」相對而立。 Film still / Joint Security Area

韓國知名導演朴贊郁(Park Chan-wook)的首部重要作品《共同警備區》迎來25週年紀念。這部懸疑大片講述的是發生在朝鮮非軍事區(DMZ)的一場衝突，片中揭示了一些不可調和的矛盾，也觸及了瑞士的中立立場。

Christopher Small，於釜山

2000年10月13日，挪威諾貝爾獎委員會主席貢納爾·貝爾熱(Gunnar Berge)宣布將諾貝爾和平獎授予韓國總統金大中，以表彰他為「實現與朝鮮的和平與和解」所做的貢獻。

同年6月，長期從事民主活動的金大中越過板門店村附近非軍事區(DMZ)的共同警備區，會見了北韓獨裁領導人金正日。而在他之前，還沒有任何一位韓國總統做過這樣的事。

自1953年以來，這個重兵把守的檢查站一直是中立國監察委員會(NNSC)的領地，南北韓兩國在這裡維持著有限的外交接觸。

瑞士、瑞典、波蘭和捷克士兵組成的維和部隊是對立雙方的調解人。

1995年，東歐共產主義解體後，北韓認為中立國監委會的中立性受到損害，因而將捷克和波蘭部隊排除在中立國監委會之外。而瑞士和瑞典武裝部隊則依舊留守在那裡。

朴贊郁(Park Chan-wook)導演的電影《共同警備區》(2000 年)就是以這種艱難的維和工作為中心，整部片子都貫穿著維和工作與中立，以及過分要求之間的種種矛盾。

這部當時紅極一時的韓國電影上映一個月後，金大中獲得了諾貝爾和平獎。

《共同警備區》以板門店的檢查站為背景，講述了瑞士在兩國緊張關係中扮演的調停者角色。金大中的「陽光政策」為兩國和解帶來了短暫希望之光後，兩國關係再度嚴重惡化。

《共同警備區》故事梗概 在板門店共同警備區發生了一起槍擊案，導致一名北韓士兵和兩名韓國士兵死亡，引起了南北雙方的互相指責。中立國瑞士派出一名瑞韓混血軍官蘇菲·讓前來調查，她透過調查發現了事發現場隱藏著秘密友誼的真相。但由於這層友誼觸及了政治敏感地帶，最終真相被掩蓋，兩名韓國士兵也以自殺和重傷的方式保護了這段跨越政治隔閡的友誼。

好事成雙

當時，朴贊郁還是一位名不見經傳的導演，他曾拍攝過一部文藝片和一部商業片，但兩部作品都平淡無奇。對他來說，當時改編自小說《非軍事區》(DMZ)的這部電影是他最後的機會。

他堅持採用書中的視角，用歐洲人的眼光描述朝鮮衝突。這種敘事手法，是為了向南韓觀眾展示一個完全不同的北韓。

用歐洲人的視角，能夠賦予朝鮮士兵人性的一面，將他們描繪成這場權力較量中有魅力而且豐富的角色。

在影片開頭的序幕中，瑞朝混血少校索菲·讓(Sophie E. Jean，李英愛飾)在朝鮮和韓國軍隊發生武裝衝突後前往非軍事區進行調解。一群本應和平相處的士兵在共同警備區發生衝突，造成兩人死亡。

韓國民眾從小就憎恨來自朝鮮的一切人和事，尤其是朝鮮的軍隊。朴贊郁最近在接受《韓國先驅報》採訪時說：「那時，不把朝鮮士兵描繪成惡棍，而是把他們描繪成正常人，還是很令人震驚的。」

導演將故事的焦點放在瑞士的中立性上，並透過個人之間的激烈內鬥從外部視角揭示了朝鮮分裂。

本片既展現了1990年代理想主義的自由精神，同時也呈現中立維和部隊在政治上的實用性。

然而，這位韓國導演也揭露出，這種中立立場如何被雙方對立的意圖所削弱。雙方不斷用各種手段操縱維和部隊，以達到自身目的，保全政治面子。

韓國影星李英愛在片中飾演一位瑞韓混血軍官。 Film still / Joint Security Area

這個關於南北兩個朝鮮半島的士兵的故事講述了一個冷酷的現實：兩個敵國士兵之間即使存在真摯友誼，也只能掩藏於心，在各自的陣營中偽裝成冷漠的樣子，然而這種近乎抽象的浪漫，依然無法彌合兩國之間意識形態上的巨大鴻溝。

一位韓國上尉說：「這個世界上只有兩種人，共產主義混蛋和共產主義混蛋的敵人……中立在此毫無作用。」

在9月的釜山國際影展上，樸讚譽推出了他備受讚譽的新片《別無選擇》(2025)，曾出演《共同警備區》韓方代表的李秉憲參與了這部新片的演出，他被譽為韓國電影界的傑出大師。

被捕風險

當時，在準備拍攝《共同警備區》時，朴贊郁和他在製片公司的同事們都擔心可能會被逮捕。因為韓國的《國家安全法》中有一些含糊不清的條款，用來對付那些正面描寫朝鮮士兵的電影製片人，而朴贊郁這部電影中的朝鮮士兵都是「正常人」。

然而，事實證明他們的擔心是多餘的。 《共同警備區》的上映時期正值南北關係緩和期，這部片子也引發了韓國觀眾對國產電影的興趣，也奠定了朴贊郁的電影事業。他在2023年新版《非軍事區》一書的致辭中寫道：「我甚至不願想像，如果沒有找到這部小說，我的生活會是什麼樣子。」

今年9月朴贊郁在韓國首都首爾舉行的電影推介會上說：「這部電影的內容依然困擾著年輕一代，這是一個可悲的現實。我希望等到這部電影紀念50週年時，我們能把它作為一個回憶來討論。」

2025年9月17日，朴贊郁亮相第30屆釜山國際影展開幕典禮。 AFP

中立戲碼

有關瑞士維和人員的電影很少。相反，倒是有許多影片，都是講述有人嘗試公平合理地調解一場衝突，但卻被捲入其中，最後因在情感上不能自拔，因而失去客觀立場的故事。而《共同警備區》則用了一個特別的角度，呈現國際維和行動這項吃力不討好的任務，而瑞士一直在長期從事這個工作。

在故事中，瑞士象徵著遙遠的西方權威。在一個場景中，一名嫌疑人詢問蘇菲·讓少校的背景，她拿出了一把瑞士軍刀，軍刀上的瑞士國旗被近鏡頭放大。

影片中那位國安委負責人對蘇菲·讓少校說：「重要的不是結果，而是過程。你們的首要任務是保持完全中立，既不惹惱北方，也不挑釁南方」。這句台詞正是中立國監委會的格言和維護的形象。然而，影片中我們一次又一次地看到，這個神話與現實之間的巨大差距。

得獎

朴贊郁(左)與同行們-第70屆坎城影展評審成員：法國女演員阿涅斯·雅維、美國演員威爾·史密斯、西班牙導演佩德羅·阿爾莫多瓦爾以及中國女演員范冰冰。 Keystone-EPA/JULIEN WARNAND

最後，蘇菲讓少校還是設法從自相矛盾的陳述和故意潛逃的事實中揭開了這場導致死亡衝突的真相，而這正是《共同警備區》的處世之道。作為代價，她犧牲了作為瑞士維和人員的職業生涯及她追求真理的信念。而她的領導則冷靜地表示：「這裡的和平是通過隱瞞真相粉飾出來的。」

她意識到，為了美化自己的形象、掩蓋事實，南北雙方都在利用中立。影片結束時，也揭露了瑞典和瑞士在韓戰後拒絕接受76名戰俘的事實，這其中的部分原因是為了維持中立國監委會內的中立。這位瑞士籍的女少校不禁自問：「這兩個所謂的中立國到底有多人道。」

在這個中立區，真相不會被揭露，只會被進一步壓制。

(編輯：Catherine Hickley/sb, 編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

