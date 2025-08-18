“讽刺艺术的发展道路正变得越来越窄”

帕特里克·沙帕特正在为美国报纸《波士顿环球报》创作漫画。 Carlo Pisani/SWI swissinfo.ch

帕特里克·沙帕特(Patrick Chappatte)是一位享有国际声誉的瑞士/黎巴嫩双籍漫画家。在最新一期的《On the Record》节目中，他提到自己的作品曾被翻译成中文。他同时指出，讽刺作品仍然保持着强烈的现实意义和重要性。

沙帕特常驻日内瓦，他的漫画作品发表在包括《波士顿环球报》(The Boston Globe)和《时代报》(Le Temps)等多家媒体上。他的表达方式如同他的漫画一样犀利直白。当下，专制政权加紧压制媒体自由，“白宫中坐着一位本身就像讽刺漫画般的人物”。而沙帕特则致力于展现“事情真正的样子”。

作为一名长期的言论自由倡导者，他对全球范围内针对讽刺作家和漫画家的攻击愈加频繁深感担忧。沙帕特说：“幽默是民主的晴雨表。漫画能够成为抵御操控性宣传和虚假信息的一剂解药。”

作为自由漫画家基金会(Freedom Cartoonists Foundation)的主席，帕特里克·沙帕特积极为同行们发声。“过去，我们是为遥远国家的漫画家争取自由。如今，我们是在为我们民主国家中的自由而战。”

沙帕特目前为瑞士、德国、法国和美国的媒体工作。他的漫画被翻译成多种语言，并在130个国家出版。他还创作新闻漫画报道，作为专家参与媒体访谈，并携一场互动表演进行巡演，该表演以法语和英语两种语言呈现。

帕特里克·沙帕特与瑞士资讯Swissinfo.ch记者贾尼斯·马夫里斯(Giannis Mavris)在日内瓦市政厅内。 Carlo Pisani

(编辑：Virginie Mangin，编译自英语：樊桦/gj)