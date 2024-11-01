七分之一的瑞士人在2023年跳槽

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瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选
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瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。
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苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors
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11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。
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瑞士央行启动新钞设计大赛
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瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新系列纸钞设计竞赛。钞票的颜色和面值将保持不变。
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瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利
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2022年6.7%生活在瑞士的669'100名来自第三国(非欧盟国)的居民领取了社会救济金。这一数字比前一年略微下降了0.5个百分点。从2015年-2017年，这一比例约为8.5%。
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八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务
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2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。
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“如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口”
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今年6月，瑞士人口首次突破900万。未来学家Martina Kühne预测这个人口稠密国家未来几十年的发展方向。
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研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
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根据Ethos基金会的一项调研，瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。
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瑞士人家里私藏了200吨黄金
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据估计，瑞士私人手中握有约200吨黄金，价值近150亿瑞郎，其中五分之一被存放在家中。
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瑞士研究确认幽默可缓解职场压力
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卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究表明，幽默可以被管理者用作改善工作关系和减少压力的工具。
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瑞士雇员认为弹性工作时间帮助减轻压力
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根据索托莫(Sotomo)研究所受瑞士雇主协会(Swiss Employers' Association)委托展开的一项研究，工作场所中灵活性越大，压力越小。
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