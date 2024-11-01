七分之一的瑞士人在2023年跳槽

2023年，每七个瑞士人中就有一个更换工作。 Keystone-SDA

根据瑞士联邦统计局的数据，2023年大约7个瑞士人中就有1个调整了工作岗位。在15到24岁年龄段中，该比例接近四分之一。

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Deutsch de Jede siebte Person wechselte 2023 ihre Arbeitsstelle 原版 更多阅览 Jede siebte Person wechselte 2023 ihre Arbeitsstelle

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职位调整后，15.1%的兼职人员工作百分比至少提高了10%；38.1%的人在新岗位上的工资至少上涨了10%。

根据10月24日发布的报告，远程工作似乎并不是促使人们工作变动的理由。在新旧岗位之间，居家工作(至少偶尔)雇员的比例仍保持在略高于41%的水平。

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大约34.5%的跳槽人员重新定位了职业方向。2022年到2023年间，25到64岁的离职群体在离开前，在同一企业的平均工作年限为5.6年。女性(平均5.2年)比男性(平均5.9年)跳槽更加频繁。