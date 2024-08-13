瑞士企业必须适应欧盟限塑令新规

目前，欧盟地区的塑料瓶盖即便在拧开后仍需与瓶身相连。尽管该规定并不适用于瑞士，但瑞士公司仍需调整，这无疑牵涉到许多额外工作。
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为了减少塑料废物对环境的污染，欧盟规定，从7月3日起，所有塑料瓶和无菌纸盒包装(利乐包装)的瓶盖，均需在开封后仍与瓶身相连。
消费者和相关行业必须适应这一变化。瑞士封盖系统公司Corvaglia是全球最大的塑料瓶盖生产商之一，其总部位于图尔高州。该公司旗下子公司的产品年产量高达800亿件，占到全球市场20%的份额。
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这项欧盟新规迫使整个行业需在短短四年内对其生产进行改革。Corvaglia公司董事会主席Romeo Corvaglia在接受瑞士法语电视台RTS采访时表示：“起初，我们很抵制这项规定，认为它对整个行业来说负担太重，在这方面的投入本可以有其他更好的用途。”
截至目前，Corvaglia公司已投入1000万瑞郎(约合人民币8295万元)用于研发新瓶盖，而这些新的瓶盖将主要用于出口欧洲市场。不过，瑞士市场并没有相关规定，许多瑞士饮品生产商仍在使用传统的瓶盖与瓶身分离系统。
位于阿尔高州的瑞士知名乳清饮料制造商瑞维拉(Rivella)在夏季高峰期每小时灌装可多达2.6万瓶饮料，而其用的均为传统瓶盖。瑞维拉供应链经理Martina Pfeiffer对瑞士法语电视台表示：“我们认为连身瓶盖在瑞士没有任何优势。瑞士有着良好的回收体系，而且本地消费者也不看好这种新瓶盖。”
由于瑞维拉还向法国和卢森堡出口产品，因此势必需要使用两种瓶盖，这无疑为其增加了额外生产成本。“我们另有一批产品需要更换瓶盖，这十分耗费精力，尤其是在产品规划方面。” Pfeiffer补充道。
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