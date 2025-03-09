享受合住生活的瑞士模特奶奶

汉娜近照。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

11 分钟

Natalia Widla (Text)

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82岁的汉娜·蒙兹(Hannah Munz)与一位家里的朋友和她的五个孩子住在一起，她还加入了一个舞蹈剧场的工作。她说，群体生活能让人保持活力。

这是一个满到处都是毛绒装饰、色彩斑斓的房子：客厅里，一个绿色瓷砖壁炉矗立在沙发角落的对面，座椅上放着色彩明快的坐垫。一只猫趴在箱子前的地板上，另一只在沙发上伸着懒腰。

“我们有五只猫，”汉娜说。“我们才搬进来不久，而猫们都已经找到了自己最爱的位置。”

这位82岁的老人住在苏黎世地势较高的小城-维蒂孔(Witikon)，这栋房子是由酒窖改建的，她女儿也会时常来小住几天。

“克里斯蒂娜是一名电影制片人，目前正在筹备去巴西的行程。回来后，她会在我们的合住家里租一个房间，尽管她只是偶尔来住住。”

与“选择的家庭”一起生活

汉娜所说的“我们的合住家”指的是贝蒂娜(Bettina)一家，她带着五个孩子和她的拉布拉多犬托尼住在楼上。

1981年，贝蒂娜在汉娜开办的一个社区中心完成了一个培训课程，她们就这样相识了。

“我女儿有时会来社区中心，她俩就成了好朋友。后来，她们还一起搬进了合租公寓。从那时起，贝蒂娜就成了我们家的一员。”

汉娜说：”我们一起干了很多事情，一起旅行，梦想着有一天能一起住在一个大房子里。”

汉娜坐在客厅的沙发上看电脑。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

她很早就知道，世界上没有一个会惩罚人的上帝

1943年，汉娜出生在温特图尔(Winterthur)。在她一岁半时，母亲患上了肺结核。她的父亲当时驻扎在边境。

汉娜被寄养在一个家庭里一段时间。后来母亲再次病倒的时候，她很幸运住到了附近的祖父家里。

每当谈起祖父，她就会变得有点悲伤。在她的生命中，能有像外公这样的人并不是一件理所当然的事。

是他给她朗读了大量书籍和整份报纸；是他让她学会质疑和审视一切；也是他会承认自己也有不知道的事情。

“他很早告诉我，上帝不会惩罚我们，我们每个人都要对自己的人生负责。他让我看到这世界不公正的一面。”

汉娜也从母亲那儿获得了很多帮助。“我有一个非常开明、思想解放的母亲，这对我也产生了影响。她还非常慈爱，能在这样的家庭中长大是我的幸运。”

汉娜在温特图尔完成了义务教育之后进入工艺美术学校。在那里，她遇到了未来的丈夫约翰。

她称他为乔伊，乔伊毕业于产品设计专业，而她自己则成为了一名设计师，他们认识三年后结了婚。

“我本来不想结婚的，但当时乔伊计划去国外接受一份设计师的工作，如果我想和他一起去，就必须结婚-那时候就是这样。”

然而，他们未能按计划出国，汉娜怀上了他们的第一个孩子，女儿克里斯蒂娜；两年半后，她们的儿子奥利弗也出生了。

作为模特和母亲的生活

汉娜对反权威式教育非常感兴趣-她曾多次前往巴黎拜访法国教育学家阿诺·斯特恩(Arno Stern，创办了以快乐教学为主的斯特恩学校)，并带着女儿参加了一个在英国夏日山庄的反权威教育项目。

虽然她全身心地投入到母亲的角色中，但她仍然按照母亲和祖父的教导，坚持工作，保持独立。

汉娜说：”17岁那年，我在苏黎世班霍夫大街新建成的莫迪萨大厦对面被招聘为模特。”

直到36岁，她一直在T台上为各服装品牌走秀，并与瑞士各大时装公司的采购一起游走于欧洲各地。“但对我来说，这就是一份为钱而做的工作，真正令我心动的始终是设计。

汉娜后来又完成了绘画工作室经理的额外培训，并协助在苏黎世的Rosenhof建立了艺术和手工艺品市场。她画画、缝纫和制作手工制品。

女儿出生后，她发现很多婴儿服都不符合自己的审美，于是她自己设计了款式，并在女性杂志《Femina》上发表了一系列作品。汉娜 还在弗劳恩费尔德(Frauenfeld)小镇的瑞士连锁超市Migros下属的俱乐部学校里开设了手工艺课程。

伊冯娜的一生很曲折，但她从未放弃过。点击阅读她的故事，了解是什么让这位90岁的老人每天都过得很甜蜜：

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不过，她自认为职业生涯中最重要的时期是她领导苏黎世格吕瑙(Grünau)居委会的那段时间。

正赶上那段时期，更广泛的社群能加入到城市和社区发展进程中来了。“我们进行了探讨，怎样让一个社区适合居民的生活，以及如何满足儿童、家庭和老年人的需求。”

汉娜在这个职位上一干就是26年，直到退休。

从一家一户到合住家庭

1984年，乔伊被诊断出帕金森症。这对汉娜是一个打击，“但他说，‘亲爱的，我们没问题’，我相信他。在将近十年的时间里，他都没感觉自己病了。“

但后来他就不得不服药了。汉娜说：”他总是知道如何自助。如果有什么事不能自己做了，乔伊就给自己制作一个辅助工具，并一再进行更新。”

这场疾病让这对夫妇意识到集体是多么重要以及他们是多么幸运。“我算过一次： 我们大约有30个人，相互帮助。”

童子军(瑞士的一个青年活动团体)的朋友们每隔几个月就会接乔伊出去郊游、骑摩托车或者徒步。

汉娜说，这为她减轻了很多负担。“有句话说，养大一个孩子需要一个村庄。我想说，让一个人安度晚年，也需要一整个村庄。”

2013年，约翰·蒙茨因病去世。在过去的30年里，这对夫妇一直住在贝雷特威尔(Bäretswil)小镇的一栋房子里。“他去世后，我想回苏黎世了。我是个城里人。”

贝蒂娜有一天打电话来的时候，汉娜已经住在苏黎世了。“她说她找到了一栋房子，可以大家住在一起。” 七年后，他们搬到了位于维蒂孔这座酒窖改建的房子里。

这些年来，汉娜曾多次与不同的人同住，比如与养女西娅(Sia)，或者与她收留的一对带着三个孩子的姐妹。“我和贝蒂娜都觉得这很正常，”汉娜说，对她来说，没有什么比群体生活更重要的了。

群体带来的幸福感

自2019年以来，她自己也在“第三春”舞蹈剧场也找到了这种感觉。“有一天贝蒂娜拿着一张传单来找我，说我应该去看看，”汉娜回忆道。

这是一个面向60岁以上老人的舞蹈和戏剧项目，起初她还有点迟疑-直到她在项目网站上读到一位舞者的介绍。

这位女士说，她一生中唯一遗憾的事情就是，她在80岁才遇到了这个团体。“这激发了我的兴趣！”

汉娜参加了一次小组讨论后马上知道这是一个适合她的地方。

在这个舞蹈项目中她还认识了琉波(Ljubo)。“我现在的爱人”他们已经成为情侣好几年了，这是否意味着他们将搬在一起同住？

“不会，”汉娜笑着说。“琉波那里是我的避风港，如果这里太吵的话，我可以躲到他那里安静一下，但我不想搬走”。

合住是她晚年生活的理想选择。“和那些年轻、有不同想法、做事方式不同的人生活在一起-这让我活力满满。”

(编辑：Marc Leutenegger，编译自德文：杨煦冬/dh)

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