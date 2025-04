“Vivere con persone giovani mi mantiene viva”

Il tema della comunità sta a cuore ad Hannah Munz e l'ha accompagnata per tutta la vita. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Hannah Munz, 82 anni, vive sotto lo stesso tetto con un'amica di famiglia e i suoi cinque figli e si dedica al teatro-danza. La comunità, dice, la mantiene in vita.

Nel soggiorno c’è una stufa di maiolica verde di fronte a un salottino con cuscini colorati. Un gatto è sdraiato sul pavimento davanti a una cassapanca, un altro si allunga sul divano. “Abbiamo cinque gatti “, dice Hannah Munz. “Da quando ci siamo trasferiti, di recente, sgattaiolano in giro e scelgono i loro posti preferiti”.

L’82enne vive in una casa di viticoltori riconvertita a Witikon, sopra Zurigo. Anche sua figlia abita qui di tanto in tanto. “Christine è una regista e si sta preparando per un viaggio in Brasile. Poi avrà una stanza nella nostra casa comune, anche se solo per un po’”.

Per “nostra casa comune”, Munz si riferisce a Bettina, che vive al piano superiore con i suoi cinque figli e il suo labradoodle Toni. Munz l’ha conosciuta nel 1981, quando ha completato un corso di formazione presso il centro sociale che Munz gestiva.

“Mia figlia a volte veniva a trovarmi e le due sono diventate amiche. Alla fine si sono trasferite insieme in un appartamento condiviso. Da allora Bettina fa parte della famiglia”. “Abbiamo fatto molte cose insieme: abbiamo viaggiato e sognato di vivere in una grande casa”, racconta Munz.

Una vita degna di essere vissuta Quanto tempo ancora e perché? Con l’età, le domande fondamentali sulla vita si fanno più pressanti. Nella nostra serie “Una vita degna di essere vissuta”, vi presentiamo persone che vogliono trarre qualcosa dal quotidiano, anche in età avanzata, e raccontano le loro storie.

Hannah Munz nel soggiorno della sua casa condivisa a Witikon. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Ha imparato presto che non c’è punizione divina

Hannah Munz è nata a Winterthur nel 1943. Quando aveva solo un anno e mezzo, sua madre si ammalò di tubercolosi e suo padre era di stanza al confine. Munz fu affidata a una famiglia adottiva per qualche tempo. Quando la madre si ammalò di nuovo, Munz poté fortunatamente trascorrere molto tempo con il nonno, che viveva nelle vicinanze.

Diventa malinconica quando parla di lui. Non era scontato che le fosse concesso di avere una persona come lui nella sua vita: qualcuno che le permettesse di leggere molti libri e l’intero giornale, di fare domande e di analizzare tutto. Qualcuno che ammettesse anche di non sapere qualcosa. “Mi ha spiegato presto che non esiste un Dio che punisce e che noi esseri umani siamo responsabili della nostra vita. E mi ha aperto gli occhi sull’ingiustizia”.

Munz ha ricevuto molto sostegno anche da sua madre. “Ho avuto una madre molto illuminata ed emancipata, e questo mi ha contagiato. Ed era estremamente affettuosa. È stato un privilegio crescere in una famiglia così” .

Munz frequentò la scuola elementare di Winterthur e successivamente la Scuola di Arti e Mestieri. Fu lì che conobbe il suo futuro marito Johann. Joy, come lo chiamava lei, si era laureato in design del prodotto e lei stessa era una designer. La coppia si sposò tre anni dopo.

“In realtà non volevo sposarmi, ma per Joy si prospettava un ingaggio come designer all’estero. Se volevo accompagnarlo, dovevamo essere sposati: allora era così”. Tuttavia, la coppia non riuscì ad andare all’estero e Munz rimase incinta della loro prima figlia, Christine. Il figlio Oliver seguì due anni e mezzo dopo.

Una vita da modella e madre

Munz era molto interessata all’educazione antiautoritaria: visitò più volte l’educatore francese Arno Stern a Parigi e visse con la figlia per un mese nel progetto di educazione antiautoritaria Summerhill in Inghilterra. Pur essendo assorbita dal suo ruolo di madre, continuò a lavorare e a essere responsabile di sé stessa, come le avevano insegnato la madre e il nonno.

“A 17 anni sono stata assunta come modella nella Bahnhofstrasse di Zurigo, di fronte alla Modissa, appena costruita”, racconta Munz. Fino a 36 anni ha sfilato per marchi di abbigliamento e ha viaggiato per l’Europa con i buyer delle principali case di moda svizzere. “Ma per me era soprattutto un lavoro che facevo per soldi. Il mio cuore ha sempre battuto per il design”.

“È stato un privilegio crescere in una famiglia così”, dice Munz. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Munz ha seguito una formazione complementare come responsabile di uno studio di pittura e ha contribuito all’allestimento del mercato dell’artigianato artistico al Rosenhof di Zurigo. Dipingeva, cuciva e costruiva oggetti. Quando, dopo la nascita della figlia, si rese conto che non le piacevano molti vestiti per bambini, disegnò i propri modelli, dando vita a una collezione che fu poi pubblicata sulla rivista femminile Femina. Munz ha anche tenuto corsi di artigianato presso la Scuola Club Migros di Frauenfeld.

Tuttavia, l’autrice descrive il periodo in cui ha gestito il centro sociale Grünau di Zurigo come gli anni più importanti della sua vita professionale. Era un periodo in cui, per la prima volta, una società più ampia discuteva di sviluppo urbano e di quartiere. “Ci siamo occupati di ciò che serviva a un quartiere per garantire la felicità delle persone e di come soddisfare le esigenze dei bambini, delle famiglie e delle persone anziane”.

Munz fu a capo del centro sociale fino al suo pensionamento, per 26 anni.

Niente solitudine nella malattia

Nel 1984, a Joy fu diagnosticato il Parkinson. Fu uno shock per lei: “Ma lui mi disse: ‘tesoro, possiamo farcela’, e io gli credetti”. La malattia rimase silente per quasi dieci anni. In seguito, dovette prendere dei farmaci. “Sapeva sempre come aiutarsi”, dice Munz. “Se qualcosa non funzionava, Joy si costruiva un mezzo di supporto. Se non poteva più fare qualcosa, cercava altro”.

La malattia ha fatto capire alla coppia quanto sia importante la comunità e quanto fossero fortunati. “Una volta ho fatto i conti: nella nostra cerchia c’erano circa 30 persone che si preoccupavano per noi”. Gli amici scout portavano ogni tanto Johann Munz a fare delle escursioni, in moto o a camminare in montagna. L’ambiente le ha tolto molta pressione, dice Munz. “C’è un detto che dice che ci vuole un villaggio per crescere un bambino. Io direi che ci vuole un villaggio anche per sostenere una persona nei suoi ultimi anni di vita”.

Johann Munz è morto nel 2013 a causa della sua malattia. La coppia viveva da 30 anni in una casa a Bäretswil. “Dopo la sua morte, sapevo di voler tornare a Zurigo. Sono una ragazza di città”. Munz viveva già a Zurigo quando un giorno Bettina la chiamò. “Mi disse che aveva trovato una casa dove avremmo potuto vivere tutti insieme”. Sette anni dopo, la famiglia si trasferì nell’ex casa di un viticoltore a Witikon.

Negli ultimi anni, Munz ha vissuto più volte con persone diverse, come la figlia adottiva Sia o due sorelle ucraine, che aveva accolto con i loro tre figli. “Per me e Bettina era qualcosa di scontato”, dice Munz, per la quale ci sono poche cose più importanti della comunità.

La felicità della comunità

Munz ha trovato la sua felicità nel teatro di danza “Dritter Frühling” dal 2019. “Un giorno Bettina è arrivata con un volantino e mi ha detto che dovevo andare a vedere”, ricorda Munz. Si trattava di un progetto di danza e teatro per le persone over 60. All’inizio era scettica, finché non ha letto il ritratto di una ballerina sul sito web del progetto.

“La donna ha detto che l’unica cosa che rimpiangeva nella sua vita era il fatto di aver dovuto compiere 80 anni prima di incontrare il gruppo. Questo ha suscitato il mio interesse!”. Munz ha partecipato a un workshop e ha capito subito che era il posto giusto per lei.

Il gruppo di teatro-danza “Dritter Frühling” prova un nuovo spettacolo. Munz è visibile sulla sinistra. zVg

Durante un workshop organizzato dal progetto di danza, ha incontrato Ljubo. “Il mio attuale amore”. Sono una coppia da diversi anni. Andranno a vivere insieme? “No”, dice Munz e ride. “Ljubo è il mio rifugio di pace e se le cose si fanno troppo turbolente per me qui, posso ritirarmi da lui, ma non voglio trasferirmi”.

La casa-comunità è esattamente ciò che desiderava per la sua vecchiaia. “Vivere con persone giovani, che hanno idee diverse, che fanno le cose in modo diverso da te: questo mi mantiene viva”.

A cura di Marc Leutenegger

Traduzione dal tedesco di Sara Ibrahim

