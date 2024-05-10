日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表

此次拍卖的腕表中包括一个有着法拉利红色表盘的F.P. Journe表款，上面还饰有他七次一级方程式世界车手冠军的标志。 KEYSTONE

在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。

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Keystone-SDA/DPA 其他1种语言 English en Watches belonging to Michael Schumacher up for auction 原版 更多阅览 Watches belonging to Michael Schumacher up for auction

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佳士得(Christie’s)拍卖行钟表专家雷米·吉勒曼(Remi Guillemin)告诉德新社(DPA)记者，明星效应是否会推高这些腕表的价格，尚无法预见。每块腕表的估价在15万瑞郎(约合人民币117万元)到200万瑞郎(约合人民币1563万元)之间。吉勒曼说：“但无论这些腕表戴在谁的手腕上，他们都会永远记住这表曾属于迈克尔-史上最伟大的赛车手之一。”

拍卖会将在日内瓦贝尔格四季酒店(Four Seasons Hotel des Bergues)举行。舒马赫一家的住宅就位于日内瓦湖畔，而舒马赫本人自2013年底的一次严重滑雪事故后，就再未公开露面，其家人也不愿谈论他的近况。

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此次拍卖的腕表中包含一个由制表商F.P. Journe制作、有着法拉利红色表盘的表款，上面还饰有舒马赫七次一级方程式世界车手冠军的标志。这是时任法拉利车队老板的让·托德(Jean Todt)送给他的圣诞礼物，其估价为100-200万瑞郎(约合人民币782-1563万元)。托德送的第二件礼物则没有那么昂贵：爱彼(Audemars Piguet)皇家橡树(Royal Oak)计时腕表，估价为15-25万瑞郎(约合人民币117-195万元)。而劳力士(Rolex)的一款罕见的保罗·纽曼迪通拿(Paul Newman Daytona)腕表估计至少价值20万瑞郎(约合人民币156万元)。

此次还有一套特价拍品：一盒内含五块F.P. Journe表款的腕表套装，每一块都将单独拍卖。吉勒曼说：“我们估计每块的价格为5000瑞郎(约合人民币3.9万元)。”不过起拍价可能会低得多。他认为，收藏者有可能希望竞拍到整套腕表及其包装盒。如果有人已经花了上百万瑞郎购买这些腕表，那么就不大可能再计较买盒子的小钱了，所以其转手价格可能会大大高于估价。

昔日收入最高体育明星之一

如果这八块表能以其估价的上限出售，那么总收益将超过400万瑞郎。目前尚不清楚什么原因促使其家人将这些腕表拿出来拍卖。

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舒马赫曾是世界上收入最高的运动员之一。《福布斯》(Forbes)杂志估计，他职业生涯的总收入为10亿美元(约合72亿人民币)。多年来，舒马赫一直是一家财富咨询公司的广告代言人。舒马赫一家在瑞士、马略卡岛和美国等地还拥有多处房产。

拍卖消息一经宣布，即令全世界的收藏者兴奋不已。“许多欧洲人-当然也包括德国人-和美国人，以及很多来自亚洲和中东对此有兴趣的人也将参加竞拍，”吉勒曼表示。拍卖行也做了大量的广告宣传。售价越高，佳士得的交易就越好：除了落槌价之外，买家还需向拍卖行支付溢价。根据售价的不同，溢价比例在20%-26%之间。