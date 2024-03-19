瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
据一项调查显示，多数瑞士人对自己的生活很满意。不过不同年龄段之间存在明显差异：五分之一18岁到29岁的年轻人群体正在遭受心理疾病或心理障碍困扰。
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确诊患有心理疾病的人在该年龄段占比(19%)是29岁以上年龄段人群(8%)的两倍之多。此外，超过十分之一的患病青年无法得到有效治疗。
以上调查结果由市场调研机构YouGov瑞士公司得出，并在2024年3月20日世界幸福日(World Happiness Day)来临之际对外发布。
调查参与者接受心理和精神治疗的情况也存在年龄差异：60到79岁人群中，近四分之三(71%)的受访者从未接受过相关治疗也没有这方面的需求。但中年人群体中该比例再次上升。
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基本舒心
大多数瑞士人过得舒心惬意。在0分(非常不满)到10分(特别满足)的评分表中，绝大多数受访者(73%)表示对生活很满意，相当于7分或以上。不仅如此，近二分之一的人群长期保持着这样的满意度。
调查参与者还被问及，是否经常参加能激发幸福感的活动。其中三分之一的受访者认为，与朋友或家人的社交互动是自身幸福感最重要的来源。其次是花时间独处(15%)以及运动(11%)。
这项调查于今年2月14日至28日，在YouGov瑞士公司的线上平台用德语、法语和意大利语进行。1253名年龄在18岁到79岁间的瑞士居民参与了调查。据YouGov瑞士公司称，该群体具有全民代表性。
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