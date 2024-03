Suíços declaram estar de bem com a vida

A maioria das pessoas na Suíça está muito satisfeita com suas vidas, de acordo com uma pesquisa. Mas há diferenças marcantes entre as faixas etárias: um quinto dos jovens de 18 a 29 anos tem um transtorno ou doença psicológica diagnosticada.

A proporção de pessoas afetadas atualmente (19%) nessa faixa etária é, portanto, quase duas vezes maior do que entre as pessoas com mais de 29 anos, em que 8% sofrem atualmente de uma doença psicológica diagnosticada. Além disso, mais de um em cada dez jovens em questão não tem acesso à terapia.

Esses são os resultados de uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisa de mercado YouGov Switzerland, publicada na terça-feira, antes do Dia Mundial da Felicidade, na quarta-feira.

Essa diferença entre as faixas etárias também se reflete na relação que os participantes da pesquisa têm com terapias psicológicas ou psiquiátricas: entre os participantes com idade entre 60 e 79 anos, quase três quartos (71%) nunca fizeram terapia e não sentem necessidade dela. Nas faixas etárias intermediárias, entretanto, a proporção aumenta novamente.

Basicamente feliz

A maioria dos suíços é basicamente feliz. Em uma escala de zero (muito insatisfeito) a dez (muito satisfeito), a grande maioria dos participantes (73%) disse estar muito satisfeita com suas vidas, o que corresponde a uma pontuação de sete ou mais. Essa satisfação também parece ser estável a longo prazo para quase uma em cada duas pessoas.

Os participantes também foram questionados sobre a frequência com que se envolvem em várias atividades que promovem a felicidade. Um terço deles considera a interação social com amigos ou familiares a atividade mais importante para seu próprio bem-estar. Em seguida, vem tirar um tempo para si mesmo (15%) e praticar esportes (11%).

A pesquisa foi realizada entre 14 e 28 de fevereiro deste ano no site suíço da YouGov em alemão, francês e italiano. Os 1.253 entrevistados vivem na Suíça e têm entre 18 e 79 anos. O grupo é representativo da população, de acordo com a YouGov Suíça.

