瑞士人盐摄入量过多，全都是预制餐惹的祸

瑞士男性平均每日摄入10克盐，是建议摄入量的两倍。 Keystone / Christian Beutler

世界卫生组织(WHO)建议成人每天盐的摄入量不应超过5克，而一项调研发现，瑞士居民平均每天的盐摄入量超出建议水平75%左右。

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联邦食品安全与兽医局(FSVO)上周公布，瑞士男性日均盐摄入量达到10克，是建议值的2倍，而瑞士女性平均每天摄入7.4克盐。

年龄介于45-59岁的男性每天吃的盐最多，日均摄入量接近11克。60岁以上女性每天则至少摄入6.7克盐。2022-2023年瑞士用盐状况调研也显示，瑞士各地区都存在盐摄入过量的问题。

然而90%的受访者都说，他们几乎从来不在食物里加盐，或者只是偶尔加一点儿盐。

加工食品难逃其责

联邦食品安全与兽医局指出，造成居民过量摄入盐的罪魁祸首是加工食品，逾四分之三的食用盐都是在吃加工食品时摄入的。该局透露，一个人一天只要吃一顿预制餐，就可能已经达到建议的盐摄入量。

这是联邦食品安全与兽医局自2010-2011年来第二次就盐摄入情况展开调研。相比第一次调研，瑞士成年人的日均盐摄入量已稍有下降，降至8.7克。但比起世卫组织建议的不超过5克的日均摄入量，瑞士人的盐摄入量依然高出了大约75%。