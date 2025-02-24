瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠

瑞士联邦统计局的数据显示，近年来，瑞士居民以非国家语言为主要语言的比例显著上升。瑞士的四种国家语言分别为德语、法语、意大利语和列托罗曼语。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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2023年，德语仍是瑞士最常用的语言，其次是“非国家语言”，法语则位列第三。
联邦统计局2月17日发布的报告指出，近三分之二(66%)的常住居民以德语为母语，而使用非国家语言的人口比例已达24%。在德语区，人们日常交流时使用瑞士德语，但书写时采用标准德语。
法语为23%的人口使用，意大利语占比8%，列托罗曼语则仅有0.5%。
过去五年间，法语使用比例有所上升，而德语、意大利语和列托罗曼语的使用率均有所下降。
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瑞士人使用什么语言？
瑞士有四门国家语言：德语、法语、意大利语和罗曼什语。不过英语在日常生活中的使用越来越多，许多官方文件也会被译成英语。
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整体来看，瑞士有17%的人使用两种或更多种主要语言，39%的人在工作中使用多种语言，而44%的儿童在家庭环境中接触多种语言。
你讲英语吗？
在非国家语言中，英语的影响力尤为突出。2023年，6%的瑞士常住居民表示英语是他们的主要日常语言，而在2010年，这一比例仅为4%。
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此外，3%的人以葡萄牙语或阿尔巴尼亚语为母语，其次是西班牙语和塞尔维亚语/克罗地亚语，其使用者均占2%。
英语在职场中的重要性同样显著提升。据统计局透露，2023年，23%的瑞士劳动人口在工作中使用英语，这一比例几乎与法语(28%)持平，远高于意大利语(8%)。
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近日瑞士一家医院为一名患者成功完成心脏移植手术。但此次手术的不同寻常之处在于，这家医院在成功让这颗心脏体在外存活了长达12个小时，创下了欧洲纪录。
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