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瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠

2023年，德语仍是瑞士最常用的语言，其次是“非国家语言”，法语则位列第三。
2023年，德语仍是瑞士最常用的语言，其次是“非国家语言”，法语则位列第三。 Keystone-SDA

瑞士联邦统计局的数据显示，近年来，瑞士居民以非国家语言为主要语言的比例显著上升。瑞士的四种国家语言分别为德语、法语、意大利语和列托罗曼语。

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2023年，德语仍是瑞士最常用的语言，其次是“非国家语言”，法语则位列第三。

联邦统计局2月17日发布的报告指出，近三分之二(66%)的常住居民以德语为母语，而使用非国家语言的人口比例已达24%。在德语区，人们日常交流时使用瑞士德语，但书写时采用标准德语。

法语为23%的人口使用，意大利语占比8%，列托罗曼语则仅有0.5%。

过去五年间，法语使用比例有所上升，而德语、意大利语和列托罗曼语的使用率均有所下降。

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瑞士有四门国家语言：德语、法语、意大利语和罗曼什语。不过英语在日常生活中的使用越来越多，许多官方文件也会被译成英语。

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整体来看，瑞士有17%的人使用两种或更多种主要语言，39%的人在工作中使用多种语言，而44%的儿童在家庭环境中接触多种语言。

你讲英语吗？

在非国家语言中，英语的影响力尤为突出。2023年，6%的瑞士常住居民表示英语是他们的主要日常语言，而在2010年，这一比例仅为4%。

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此外，3%的人以葡萄牙语或阿尔巴尼亚语为母语，其次是西班牙语和塞尔维亚语/克罗地亚语，其使用者均占2%。

英语在职场中的重要性同样显著提升。据统计局透露，2023年，23%的瑞士劳动人口在工作中使用英语，这一比例几乎与法语(28%)持平，远高于意大利语(8%)。

根据联邦统计局的数据外部链接，瑞士近三分之一的常住居民出生于国外。近四分之一的外国出生居民已在瑞士居住至少20年。

这种情况令瑞士成为国外出生居民人数占比第三高的欧洲国家外部链接，仅排在列支敦士登和卢森堡之后。

这些外国人大多来自欧盟国家外部链接，其中来自意大利、德国、葡萄牙与法国的移民人数最多。

这一庞大的外国出生人口凸显了瑞士作为一个多元化和多文化国家的特质，也使其受到多种语言和文化背景的影响。

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