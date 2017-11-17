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“我很快意识到，我的妻子已停止呼吸。”

1997年11月17日恐袭当天，Stephan Kopp幸免于难, 然而他的妻子却没能撑过来。伪装成安保人员的恐怖分子，在埃及卢克索大肆开枪屠杀，造成62名游客遇难，其中36人为瑞士公民。20年时过境迁，Kopp迄今回忆起当年的场景，仍然情绪难平。 (瑞士法语电视台RTS，瑞士资讯swissinfo.ch)

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瑞士资讯swissinfo.ch

(翻译：张樱)

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