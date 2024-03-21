税收债务研究发现16%的瑞士人交不起税

KEYSTONE

根据线上比价机构Comparis公布的一项调查，六分之一的瑞士人近年来交税遇到困难。一些人冒着负债风险贷款或者申请纳税延期。

3 分钟

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

多数瑞士人都有能力支付税单，但也有相当比例的人纳税吃力或根本交不起税。根据这份调研，2017年到2021年间，77%的受访者能够用自己的钱支付税款，但遇到困难的人占到16%。其中有些人不得不申请了贷款或延期纳税。还有3%的人因为不交税，最终收到了强制执行的信函。

瑞士债务咨询中心(Swiss Debt Counseling Center)主任Pascal Pfister对这些数字并不感到惊讶。他表示：“税款常是造成负债的首要原因。大多数找我们咨询的人都欠了瑞士税务部门的债。面临债务风险的人基本上都是可支配资金太少。他们生活中一旦出现像离婚、失业、事故这样的突发事件，钱花光了，纳税自然排到最后。”

调查也显示了地区差别。在瑞士德语区，尚未缴纳三年前税款(2021年的税款)的人占比3%，而法语区和意大利语区的占比分别是7%和8%。同样的，法语区和意大利语区的延期交税申请也更多。Pfister指出，总体来看，任何年龄段都有可能面临负债问题，风险各异。离婚通常是拉垮中年群体的典型事件，而年轻人则会在离开父母家，首次执掌家庭预算时遇到难题。

有没有避免债务风险的建议？

咨询中心主任总结说：“了解自己的预算至关重要。几乎每个州都有咨询服务机构，帮助您了解自己的收入和支出情况。尽早寻求帮助很关键，例如，您是否有资格享受医疗保险费减免。”