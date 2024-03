16% dos suíços não conseguem pagar imposto de renda

Uma em cada seis pessoas na Suíça teve dificuldades para pagar os impostos nos últimos anos, de acordo com uma pesquisa publicada pelo site Comparis. Algumas recorrem a empréstimos ou rolam a dívida, com o risco de cair em problemas de endividamento.

A maioria da população consegue pagar suas contas de impostos, mas há também uma parcela não desprezível que tem dificuldades ou não consegue fazer isso. De acordo com o estudo, 77% das pessoas entrevistadas conseguiram pagar seus impostos com seu próprio dinheiro entre 2017 e 2021, mas 16% tiveram dificuldades. Entre elas estavam as que tiveram que pedir ajuda, um empréstimo ou uma prorrogação, e 3%, por não pagarem, acabaram tendo seus bens penhorados ou os salários retidos.

Pascal Pfister, diretor do Swiss Debt Counseling Center, não está surpreso com esses números. “Os impostos”, segundo ele, “são a causa número um do endividamento. A grande maioria das pessoas que nos procuram está em débito com o fisco suíço. As pessoas em risco de endividamento têm, basicamente, muito pouco dinheiro disponível. Se um evento imprevisto acontece em sua vida, um divórcio, perda de emprego, um acidente, e se o dinheiro acaba, a última coisa que você paga são os impostos.”

O estudo também revela diferenças regionais. Na Suíça de língua alemã, a porcentagem de pessoas que ainda não pagaram seus impostos de três anos atrás (os de 2021) é de 3%, enquanto na Suíça de língua francesa a participação é de 7% e na Suíça de língua italiana é de 8%. O parcelamento também é mais solicitado nas regiões de língua francesa e italiana do país. Pfister lembra que, em geral, o problema do endividamento pode atingir todas as faixas etárias e, dependendo disso, os riscos também variam. O divórcio é normalmente um contratempo para as pessoas de meia-idade, enquanto que para os jovens a dificuldade pode surgir quando eles deixam a casa dos pais e precisam administrar o orçamento doméstico pela primeira vez.

Evitar a espiral do endividamento

“É muito importante – conclui o diretor do Centro de Aconselhamento – conhecer seu orçamento. Em quase todos os cantões há serviços de aconselhamento que o ajudam a entender quanto dinheiro está entrando e quais são suas despesas. Por isso, é importante pedir ajuda desde o início, inclusive para saber se, por exemplo, você se tem direito a uma redução nas mensalidades do plano de saúde”.

