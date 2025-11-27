瑞士开发高效补铁新药
缺铁是种常见问题，但许多铁补充剂的吸收效果并不理想。由苏黎世联邦理工学院(ETHZ)研发的一款新产品，有望改善这一状况。
长期疲倦、头痛、免疫力下降-全球约有20亿人受到缺铁困扰；在欧洲，每五名女性中就有一人受影响。而服用铁片的人往往还需忍受腹胀、便秘或恶心等副作用。
“铁补充剂的难题在于如何提供可被人体吸收的铁，也就是所谓‘生物可利用铁’，”苏黎世联邦理工学院健康科学与技术系的拉法埃莱·梅岑加(Raffaele Mezzenga)解释道。他正带领团队研发一种新的铁补充剂。
贫血问题常见于育龄女性、孕妇、青少年以及素食者中。临床指南指出，缺铁会导致疲倦、心悸、注意力下降、免疫力减弱，严重者可发展为缺铁性贫血。传统口服铁剂(如硫酸亚铁)吸收率有限，还常引发胃肠不适，因此许多人难以坚持长期补铁。
对于服用铁补剂的人来说，低剂量、隔日补铁往往比高剂量更温和、更易吸收；若补铁一段时间仍无改善，则应检查是否存在月经量大、消化道吸收不良或慢性失血等潜在原因。更多相关信息可参考世卫组织(WHO)贫血知识页外部链接。
这一研发依赖一项前景看好的技术，旨在以高吸收形式输送铁。它不使用传统的硫酸亚铁，而是采用结合植物蛋白的铁纳米颗粒。
据苏黎世联邦理工学院透露，首次临床研究的结果显示，与标准制剂相比，这种产品的铁吸收效果几乎提高一倍。
剂量更低，副作用更少
铁疗领域专家皮埃尔-亚历山大·克莱恩比尔(Pierre-Alexandre Krayenbühl)认为，苏黎世联邦理工学院的新研究令人振奋。常见口服铁补充剂往往剂量较高。他表示：“我们发现，较低剂量的铁能减少副作用。而且我们的研究也证明，这种方式的铁吸收效率反而更高。”
在苏黎世联邦理工学院的首轮临床试验中，52名参与者均未出现任何副作用。不过，长期研究依然必要。
具备研发更多补充营养素的潜力
苏黎世联邦理工学院已为这项技术申请了专利。研究人员认为，它还有助于解决其他微量元素缺乏问题。梅岑加表示：“我们希望扩大这项技术的应用范围，不仅限于铁补充剂，也能生产锌、碘、硒等其他元素的补充剂。”
不过，在这款铁补充剂正式上市之前，仍有大量工作需要完成。
