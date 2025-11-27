瑞士开发高效补铁新药

苏黎世联邦理工学院正在牵头开发一种新的铁质补充剂。 Keystone / Christian Beutler

缺铁是种常见问题，但许多铁补充剂的吸收效果并不理想。由苏黎世联邦理工学院(ETHZ)研发的一款新产品，有望改善这一状况。

4 分钟

SRF 其他1种语言 English en Swiss researchers develop new drug to better combat iron deficiency 原版 更多阅览 Swiss researchers develop new drug to better combat iron deficiency

长期疲倦、头痛、免疫力下降-全球约有20亿人受到缺铁困扰；在欧洲，每五名女性中就有一人受影响。而服用铁片的人往往还需忍受腹胀、便秘或恶心等副作用。

相关内容

相关内容 药物研发迎来生理性别和社会性别的颠覆性变革 此内容发布于 药物给女性带来的影响或许和作用于男性体内的药效反应截然不同，然而在药物研发过程中，人们却往往很少考虑到生理性别和社会性别因素。现如今，包括瑞士在内的部分国家正掀起一场变革风暴，致力于改变这一现状。 更多阅览 药物研发迎来生理性别和社会性别的颠覆性变革

“铁补充剂的难题在于如何提供可被人体吸收的铁，也就是所谓‘生物可利用铁’，”苏黎世联邦理工学院健康科学与技术系的拉法埃莱·梅岑加(Raffaele Mezzenga)解释道。他正带领团队研发一种新的铁补充剂。

这一研发依赖一项前景看好的技术，旨在以高吸收形式输送铁。它不使用传统的硫酸亚铁，而是采用结合植物蛋白的铁纳米颗粒。

据苏黎世联邦理工学院透露，首次临床研究的结果显示，与标准制剂相比，这种产品的铁吸收效果几乎提高一倍。

剂量更低，副作用更少

铁疗领域专家皮埃尔-亚历山大·克莱恩比尔(Pierre-Alexandre Krayenbühl)认为，苏黎世联邦理工学院的新研究令人振奋。常见口服铁补充剂往往剂量较高。他表示：“我们发现，较低剂量的铁能减少副作用。而且我们的研究也证明，这种方式的铁吸收效率反而更高。”

相关内容

相关内容 药品获取 减肥药引发瑞士监管机构与媒体间的激烈交锋 此内容发布于 瑞士药品监督管理局(Swissmedic)日前已针对多家瑞士媒体采取法律行动，理由是涉案媒体未经授权为和Wegov)等多款减肥药物做营销广告。而瑞士媒体则认为此举与审查制度无异。 更多阅览 减肥药引发瑞士监管机构与媒体间的激烈交锋

在苏黎世联邦理工学院的首轮临床试验中，52名参与者均未出现任何副作用。不过，长期研究依然必要。

具备研发更多补充营养素的潜力

苏黎世联邦理工学院已为这项技术申请了专利。研究人员认为，它还有助于解决其他微量元素缺乏问题。梅岑加表示：“我们希望扩大这项技术的应用范围，不仅限于铁补充剂，也能生产锌、碘、硒等其他元素的补充剂。”

不过，在这款铁补充剂正式上市之前，仍有大量工作需要完成。

阅读最长 讨论最多