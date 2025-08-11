雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖

雌性大猩猩如何避免近亲繁殖 Keystone-SDA

苏黎世大学(University of Zurich)的一项研究指出，猩猩一生可以多次更换群体，但雌性大猩猩会避开与自己一同成长的雄性，从而防止近亲繁殖。此外，雌性大猩猩还倾向于加入有雌性“老熟人”的新群体，让自己在陌生环境中更安心。

苏黎世大学在8月6日发布的一份新闻稿中表示，雌性大猩猩在社会行为上采用了与人类相似的策略。

研究作者依据黛安·弗西大猩猩基金会(Dian Fossey Gorilla Fund)在卢旺达对多个野生山地大猩猩族群所进行的长达20年的数据收集开展研究。

根据这项发表在英国《皇家学会学报B辑》(Proceedings of the Royal Society B)上的研究，猩猩可以多次更换群体，这一过程称为“迁徙分散”(dispersal)。这一过程在防止近亲繁殖、提升基因多样性以及维持社会关系方面起着重要作用。

该研究由苏黎世大学博士生维克图瓦尔·马蒂尼亚克(Victoire Martignac)主导，她的研究表明，雌性大猩猩并非随意加入一个群体。她们此前的社会经历会影响其选择：雌性会避开与自己一同成长的雄性，而倾向于寻找她们已经认识的雌性。

“由于雌性山地大猩猩无法确切知道谁是自己的父亲，她们可能会遵循一个简单的规则：‘避开任何我曾与之一起成长的雄性所在的群体’，因为这些雄性是自己亲属的可能性更高，”马蒂尼亚克在新闻稿中解释道。

不过，那些她们曾共同生活过的雌性是否在场，显得更加重要。这些关系能在她们进入新群体时降低焦虑感。而当雌性是在朋友的“引荐”下加入一个群体时，这对于整个群体，或者对领导群体的主导雄性而言，都是一个积极的信号。