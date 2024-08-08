数字生活可在2050年前减少20%的能源消耗

瑞士保罗谢尔研究所(PSI)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员进行了一项研究，他们认为到2050年，日常生活的数字化可能导致能源消耗相比2020年减少10%-20%。该研究的计算基于一个能源系统模型，同时考虑了社会生态因素。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
总部位于维利根(Villigen)的保罗谢尔研究所于7月底指出，在一个领域节省的能源尽管可能导致其他领域的能源消耗增加，但通过技术改进和行为变化，节省的能源量会高于新引发的消耗。虽然数字化不能解决所有与能源相关的问题，但它支持并大大有利于向净零排放能源系统的转型。
+Get the most important news from Switzerland in your inbox
例如，更多人转向在家办公，减少了通勤所需的汽油消耗。但这同时会增加家庭取暖和烹饪的能源使用。另外，由此引发的视频通话需求，也会增加数据中心的能源消耗。研究表明，尽管存在这些挑战，数字化，通常称为“数字生活”，是减少总体能源消耗的重要因素。
+The ethics of artificial intelligence
研究人员使用了欧洲最全面的能源系统模型之一，该模型包含600万个方程和600万个变量，以代表瑞士能源系统及其各类技术、能源与排放，与各个领域之间的互动。
相关内容
养老遗属保险支出比预测少6%
此内容发布于
2033年，养老遗属保险(简称AHV/AVS)预计支出约40亿瑞郎(约合人民币335亿元)，比先前的计算结果低约6%。8月6日(周二)，瑞士联邦社会保险局对养老遗属保险的财务预期做了相应调整。
更多阅览 养老遗属保险支出比预测少6%
相关内容
瑞士跨境通勤人数不断增加
此内容发布于
一年以来，瑞士跨境通勤人数增长了3%。截至6月底，大约39.9万持G类居留许可的人在瑞士工作。
更多阅览 瑞士跨境通勤人数不断增加
相关内容
瑞士80%的降价烧烤商品是肉类食品
此内容发布于
总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。
更多阅览 瑞士80%的降价烧烤商品是肉类食品
相关内容
瑞士公寓楼价格上涨，办公楼价格停滞
此内容发布于
2024年第二季度瑞士投资性房地产的市场价格存在差异。公寓楼的价格持续上涨，而办公用房产的价格则停滞不前。
更多阅览 瑞士公寓楼价格上涨，办公楼价格停滞
相关内容
城乡联合，共度国庆
此内容发布于
8月1日这天，数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆，聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是，今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。
更多阅览 城乡联合，共度国庆
相关内容
瑞士铁路客运量屡创新高
此内容发布于
乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。
更多阅览 瑞士铁路客运量屡创新高
相关内容
瑞士住房短缺持续，租金不断攀升
此内容发布于
瑞士房屋租金持续上涨，这一趋势因建筑活动停滞和人口增长而进一步加剧。然而，据房地产公司Wüest Partner称，在中期内，建筑施工项目有望增加。
更多阅览 瑞士住房短缺持续，租金不断攀升
相关内容
罗氏希望迅速将减肥药推向市场
此内容发布于
瑞士制药公司罗氏希望加快针对糖尿病和肥胖症药物的开发。
更多阅览 罗氏希望迅速将减肥药推向市场
相关内容
瑞士风景今夏熠熠生辉
此内容发布于
瑞士的风景已经很久没有这么美了。据瑞士景观保护基金会介绍，今年夏天的特点是“出人意料的绚丽”。该基金会指出：“很少有哪一年像2024年这样，草地开满鲜花，树木枝繁叶茂。”
更多阅览 瑞士风景今夏熠熠生辉
相关内容
压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力
此内容发布于
苏黎世大学的研究人员发现，公投宣传活动，例如围绕“婚姻平权”(marriage for all)展开的宣传，可能会为相关人员及其支持者带来压力。研究显示，参与者在公投活动期间释放了更多的压力激素。
更多阅览 压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力
阅读更多
相关内容
瑞士能效标签有望让数据中心更环保
此内容发布于
每当我们在线预订酒店、播放电影或拨打视频电话时，全球数据中心都会消耗大量的能源和水资源。为了减轻我们的数字生活方式对环境和气候的影响，瑞士推出了一个全新的能效标签，希望以此打造环保数据中心，把这个阿尔卑斯国家建设成为环保数据中心的所在地。
更多阅览 瑞士能效标签有望让数据中心更环保
相关内容
人工智能如何帮助瑞士实现能源转型？
此内容发布于
瑞士的目标是到2050年，完全使用可再生能源。在这一愿景下，安装更为大量的太阳能电池板和风力发电机甚为重要。人工智能也同样不可或缺：它可以帮助能源公司在能源高需求的时间点和地点、有的放矢地保障充足的电能供应。
更多阅览 人工智能如何帮助瑞士实现能源转型？
相关内容
今冬能源危机，瑞士如何应对？
此内容发布于
欧洲今冬缘何面临能源危机？瑞士又将如何减少天然气和电能的消耗？瑞士资讯swissinfo.ch的分析及解答。
更多阅览 今冬能源危机，瑞士如何应对？
相关内容
深层地热项目能否帮助瑞士实现能源自给自足？
此内容发布于
俄乌战争和气候危机促使各国政府努力采购更多的本地能源。地热能的支持者表示，地热可以帮助瑞士做到这一点，但目前需要一个“成功案例”。
更多阅览 深层地热项目能否帮助瑞士实现能源自给自足？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。