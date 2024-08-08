数字生活可在2050年前减少20%的能源消耗

举例来说，更多人转向在家办公，减少了通勤所需的汽油消耗。但这同时会增加家庭取暖和烹饪的能源使用。另外，由此引发的视频通话需求，也会增加数据中心的能源消耗。 Keystone / Christian Beutler

瑞士保罗谢尔研究所(PSI)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员进行了一项研究，他们认为到2050年，日常生活的数字化可能导致能源消耗相比2020年减少10%-20%。该研究的计算基于一个能源系统模型，同时考虑了社会生态因素。

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总部位于维利根(Villigen)的保罗谢尔研究所于7月底指出，在一个领域节省的能源尽管可能导致其他领域的能源消耗增加，但通过技术改进和行为变化，节省的能源量会高于新引发的消耗。虽然数字化不能解决所有与能源相关的问题，但它支持并大大有利于向净零排放能源系统的转型。

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例如，更多人转向在家办公，减少了通勤所需的汽油消耗。但这同时会增加家庭取暖和烹饪的能源使用。另外，由此引发的视频通话需求，也会增加数据中心的能源消耗。研究表明，尽管存在这些挑战，数字化，通常称为“数字生活”，是减少总体能源消耗的重要因素。

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研究人员使用了欧洲最全面的能源系统模型之一，该模型包含600万个方程和600万个变量，以代表瑞士能源系统及其各类技术、能源与排放，与各个领域之间的互动。