职业介绍和就业代理机构

此内容发布于2018年10月11日 下午4:02

无论你是欧盟公民还是第三国公民，如果你要在瑞士找工作，都应该从这里起步。

就瑞士求职而言，欧盟/ETFA成员国公民受到优待，享有一定特权。但具备合适技能的第三国公民对任何公司来说同样是不可或缺的宝贵资产。

2016年6月23日，英国通过全民公投选择将脱离欧盟。截至目前，谈判仍在进行，英国依然是欧盟成员国。而对于希望在瑞士定居或工作的英国公民而言(英)外部链接，脱欧最终会给他们的职业前景带来怎样的影响，还是个未知数。

本章节或将有助于您在瑞士寻求一个激动人心的职业发展机会-毕竟，瑞士是全世界薪资最高的国度之一。

找工作 中国移民如何利用中介重归职场 无论你是金融专家也好、工程师也罢，学校学者抑或行政高管，移民到另一个国家，一切都要重新洗牌。安顿好家庭之后，找工作成为重中之重，在一个陌生的国度，借助当地机构，特别是职业中介，或许会让新移民少走不少弯路。 ... 作者： 宋婷

怎样找工作

报纸和专业刊物经常会登载招聘信息。找工作可以从阅读招聘分类广告(德语为Stellentinserate，法语为Les offres d’emploi，意大利语为Annunci di lavoro)开始。您能在www.zeitung.ch(德)或在线报纸(德)上找到一份网上报刊的名单。

最出名的登载招聘信息的报纸有：

巴塞尔《Basler Zeitung》的Stellefant专栏

伯尔尼《Der Bund》和《Berner Zeitung》的Stellenmarkt专栏

法语区《24 Heures》的24 Emplois专栏

日内瓦《Le Temps》的Pages emploi专栏

苏黎世《Tages-Anzeiger》和《SonntagsZeitung》的Stellen-Anzeiger和Alpha专栏

苏黎世《Neue Zürcher Zeitung》的NZZexecutive专栏

提契诺州的《Corriere del Ticino》

下列网站是专门的招聘信息网站：

Jobs: www.jobs.ch

Jobsuchmaschine: www.jobs.ch

Monster: www.monster.com

Jobup: www.jobup.ch

Jobscout24: www.jobscout24.ch

Jobwinner: www.jobwinner.ch

Stepstone: www.stepstone.ch

各工商会也可能提供一定帮助(详见各国工商会)。您还可以在swissfirms.ch(英)或通过联邦商业登记处zefix.admin.ch(英、德、法、意)找到许多瑞士企业的名单。

就业代理机构

私营职业介绍所(德语为Arbeitsvermittlung，法语为agence de placement)在瑞士也有权招聘。manpower.ch外部链接是受欢迎的网上职业介绍所之一。

您可在这里找到一些职业介绍所名单(德、法、意)。包括就业代理机构Adecco(英、德、法、意)。

就业与失业

有句俗话说，瑞士是个个头小力气大的国家，这说的是它的经济力量比国土面积大得多。虽然在世界人口排名中，瑞士以780万人口只排到第95名，但它的国内生产总值却排在世界第19位(约4874.8亿瑞郎)。欲了解更多重要资料，请访问瑞士联邦统计局(英、德、法、意)的网页。

瑞士极大依赖外国劳动力。在瑞士，几乎每5名在职人员中就有1名是外国人。他们中大多数来自欧洲。欲更多了解工作与收入方面的资料，请访问联邦统计局(英、德、法、意)的网页。

即使在2009年经济衰退最严重时期，与邻国及美国相比，瑞士的失业率也保持较低水平。欲了解最新的失业率数据，请访问联邦统计局的网页-失业率及工作招聘(英、德、法、意)。

非法工作(黑工)

在未获许可的情况下在瑞士工作是非法的，且会受到法律制裁。从法律角度讲，在去当地有关机构登记前您不能开始工作，即使您已获准从事该工作。在完成这些步骤前先不允许工作。(详见：工作许可/得到居留许可，然后怎么办？)。非法工作会令您面临罚款或更严重的处罚。您的雇主也可能会受罚。同时也不存在雇主支付您非法工作所得的法律依据。

瑞士资讯swissinfo.ch

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